Ce qui a mené Le Point à publier des excuses et dépublier son article sur le couple Garrido-Corbière

Fait rarissime dans la presse française. L'hebdomadaire Le Point a dépublié jeudi à la mi-journée son enquête sur l'emploi supposé d'une femme de ménage sans papiers par le couple de députés Raquel Garrido et Alexis Corbière. Le directeur du magazine, Etienne Gernelle, a informé par communiqué les lecteurs que des "vérifications complémentaires" menées par le journal "ont révélé que des erreurs et manquements à la prudence avaient été commis" par le journaliste Aziz Zemouri, auteur de l'article. Le couple a d'ailleurs annoncé porter plainte contre le journal pour "diffamation publique" et contre X pour "faux et usage de faux" et "usurpation d'identité", comme l'a confirmé leur avocat Xavier Sauvignet à France Inter.

Le Point présente ses excuses au couple et à ses lecteurs

Dans un nouvel article publié sur le site du Point et intitulé "À nos lecteurs - Pourquoi nous avons retiré un un papier concernant Raquel Garrido et Alexis Corbière", le directeur du magazine, Etienne Gernelle, explique qu'à la suite du démenti très ferme des intéressés et de "vérifications complémentaires", le journal retire son enquête sur l'emploi illégal d'une supposée "bonne à tout faire" par les deux députés, à qui ils auraient "promis des papiers en cas d'élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République ou s'il devient Premier ministre".

Etienne Gernelle, qui est également directeur de publication et donc responsablement juridiquement, indique que le journal poursuit "l'enquête, pour comprendre ce qui s'est passé" et présente ses "excuses plates et sincères à Raquel Garrido et Alexis Corbière", ainsi qu'à ses "lecteurs". La société des rédacteurs du Point a publié un communiqué, disant "attendre avec impatience les conclusions de l'enquête actuellement en cours". Elle décrit une rédaction "profondément affectée par le manquement aux règles élémentaires de déontologie journalistique".

Dans cet article, publié à la mi-journée ce mercredi 22 juin avec la mention "EXCLUSIF", le journaliste Aziz Zemouri évoquait la situation de cette femme "trentenaire, originaire d'Alger", qui aurait travaillé "jour et nuit à la fois au domicile des deux parlementaires à Bagnolet mais également dans un logement parisien" où leurs enfants auraient été "pris en charge afin d'être scolarisés dans la capitale". Il citait notamment deux échanges de SMS dans lesquels Raquel Garrido aurait écrit à cette femme, qui demandait à être payée : "On te met un toit sur la tête, on te fait travailler donc soit t'es reconnaissante, soit je prends quelqu'un d'autre maintenant stop".

Le journaliste avance des preuves sur Twitter, des internautes révèlent des incohérences

Très rapidement, le couple dément tous les faits avancés dans un communiqué , publié sur Twitter. L'affaire fait réagir, et pour appuyer son enquête, Aziz Zemouri publie sur le réseau social des échanges de SMS supposés avec celle qui serait la femme de ménage. De nombreux internautes relèvent immédiatement des incohérences : les échanges contiennent de nombreuses fautes d'orthographe, et la photo du contact "Garrido R" n'est pas la même sur les deux captures d'écran.

Le journaliste Benjamin Sire, notamment chroniqueur à l'Express et voisin du couple Garrido-Corbière, écrit peu de temps après : "Je ne peux être suspecté de connivence avec LFI/NUPES. Mais je connais Alexis Corbiere et RaquelGarrido en termes de voisinage et sait qu'ils n'ont plus ce logement à Paris depuis un bail et que leurs enfants n'y sont pas scolarisé. Si le reste du papier est aussi foireux..."

Mediapart et Libération apportent de nouveaux éléments

Dans deux articles publiés ce jeudi en début d'après-midi, les médias en ligne Mediapart et Checknews (Libération) mettent en lumière de nouveaux éléments qui infirment la version d'Aziz Zemouri. On apprend notamment dans le premier que le journaliste du Point, après avoir dit le contraire, avoue n'a jamais "rencontré la femme de ménage" ni "parlé à des 'intimes'" de celle-ci, comme il l'avançait dans son article. Il dit en revanche à Mediapart avoir interrogé des "badauds qui auraient confirmé voir la femme de ménage régulièrement", ceux-ci se trouvant "à 30 minutes à pied de l'ancien appartement du couple", à Paris.

Concernant cet appartement parisien devant lequel Aziz Zemouri dit s'être rendu, un bailleur social a confirmé à Mediapart que le couple Garrido-Corbière n'y habitait plus depuis 2017. Les deux médias ont par ailleurs rapidement révélé que contrairement à ce qu'avançait l'enquête du Point, seule une des trois enfants, la plus jeune, est encore scolarisée, et ce, à Bagnolet. Checknews a consulté des bulletins scolaires et des photos de classe. Les députés ont fourni des SMS à Mediapart prouvant que c'est la grand-mère de l'enfant qui la récupère régulièrement à la sortie de l'école.

Enfin, Raquel Garrido a confirmé avoir employé légalement des femmes de ménage "à chaque fois avec des personnes disposant de papiers, et bien sûr avec les déclarations Urssaf afférentes", ce que les deux médias se sont faits confirmer. Concernant la "source" avancée par le journaliste Aziz Zemouri, il a révélé son identité et sa photo à Checknews, qui l'a montré à Raquel Garrido. Celle-ci dit "n’avoir jamais vu cette personne et ne pas connaître son nom".

Garrido et Corbière demandent le licenciement de Zemouri

Ce jeudi après-midi, Raquel Garrido et Alexis Corbière se sont de nouveau exprimés sur Twitter, assurant avoir pris acte du communiqué du directeur, et de ses "excuses". Toutefois, ils demandent "le licenciement immédiat d’Aziz Zemouri". Raquel Garrido "ne pardonne pas qu’il s’en soit pris à nos enfants. Ma famille a trop souffert. Le tort causé est indélébile. Je remercie les citoyens et journalistes qui ont aidé à démonter la calomnie", écrit-elle. "Cela ne peut en rester là", ajoute son conjoint Alexis Corbière. "Toute la profession [journalistique] est concernée. C'est l'honneur du métier qui est en jeu et la confiance que les citoyens accordent à la presse. Des sanctions doivent être prononcées."