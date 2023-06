"Ce sont des escrocs" : le prince Harry et Meghan Markle virés de Spotify

Le sulfureux couple princier, qui a quitté la famille royale début 2020, ne travaille plus avec Spotify pour produire des podcasts. Dans un communiqué commun sorti jeudi, et rapporté dans la presse américaine, le prince Harry et Meghan Markle, et la plateforme de streaming, annoncent que "d'un commun accord ils ont décidé de se séparer, et sont fiers du travail effectué ensemble".

Mais selon la presse américaine, le paysage n'est pas aussi idyllique. Si selon certaines sources, c'est le couple qui a demandé à quitter Spotify pour voguer vers d'autres partenaires, le journal Variety avance que pour Spotify, Harry et Meghan ont n'ont pas assez produit de podcasts.

Pas assez de programmes en trois ans

En réalité, en trois ans de collaboration entre leur société de production et la plateforme suédoise, ils n'ont publié qu'une seule série de podcasts, "Archetypes", une série d'entretiens animés par Meghan Markle avec des femmes, sur les stéréotypes féminins. Seuls 12 épisodes de ce podcast ont été publiés. Pas assez pour amortir un contrat signé à 20 millions de dollars, selon Variety – d'autant plus Spotify a annoncé, début juin, que 200 employés de sa division podcast allaient être renvoyés.

La nouvelle a quelque peu énervé l'un des responsables des podcasts de Spotify : Bill Simmons. Lui-même créateur d'un média devenu populaire dans le sport, The Ringer, il a vendu sa plateforme à Spotify en 2020 et est désormais responsable de l'innovation et de la monétisation des podcasts de Spotify. Dans sa propre émission, qu'il anime toujours – et qui est diffusée sur Spotify, il a réagi à l'information : "J'aurais adoré être impliqué dans les négociations du départ de Harry et Meghan", dit-il. "Un soir où je serai bourré, je raconterai l'histoire du Zoom que j'ai fait avec Harry pour l'aider à trouver des idées de podcast, c'est une de mes meilleures anecdotes". "Ce sont des escrocs", conclut-il.

Les contenus qui, pour l'heure, semblent le mieux fonctionner pour le duc et la duchesse de Sussex, ce sont ceux dans lesquels ils racontent leur discorde avec la famille royale, avec en particulier un film Netflix et une autobiographie à succès.