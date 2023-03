"Cela fait sens" : fonctionnaires et élus réagissent à l'interdiction de TikTok au Parlement européen

TikTok interdit au Parlement européen. La mesure prend effet aujourd'hui, dans un contexte de méfiance vis-à-vis du réseau social, possédé par la société chinoise ByteDance. L'institution a suivi la voie de la Commission européenne qui l'avait déjà interdit à ses employés fin février, face à la menace de récupération de données par la Chine. De nombreux gouvernements ont également sauté le pas , au Canada, aux Etats-Unis ou en Belgique tandis qu'en France, la réflexion et en cours.

Concrètement, les fonctionnaires de l'institution européenne ont pour consigne de supprimer l’application de leurs téléphones, tablettes et ordinateurs professionnels et sont fortement encouragés à faire de même sur leurs outils personnels de communication. Fonctionnaires du Parlement, jeunes attachés parlementaires et élus sont divisés sur la question, même si la raison l'emporte.

Une décision bien comprise

On dit que Bruxelles, est un nid d’espions. Pour ce quadragénaire qui travaille au Parlement la mesure est justifiée :

"dans des institutions ou des gouvernements cela fait un certain sens", commente-t-il. Même tonalité chez la plupart des assistants parlementaires souvent plus jeunes, mais formés à la confidentialité. "C’est la première chose qu’on nous apprend : dans le bureau, tu fais attention à ce que tu dis. Même ce qui peut paraitre anodin et sans rapport avec la politique peut-être utilisé contre nous."

C’est tout de même dommage de devoir se passer de TikTok, tempère l'un de leur collègues, âgé de 23 ans. "TikTok c’est très large, et c’est aussi une façon de se renseigner sur des sujets très divers. Je pense qu’ il y aurait sans doute eu des manières de procéder plus justes et plus simples", dit-il.

La communication avec les jeunes à repenser

TikTok est aussi un outil de communication dont de nombreuses institutions s'étaient emparées. Le parlement envisageait de lance une grande campagne pour inciter les jeunes européens à voter l’an prochain. L’idée n’est pas encore abandonnée.

Quant aux élus, ils devront s'adapter, estime Cristiano Sebastiano, président d'un syndicat de personnel : "Ils devront trouver d’autres solutions pour communiquer avec les jeunes. Il ne faut pas se lancer dans un complotisme universel mais il est clair qu’il y a des soucis concernant la sécurité de cet application", déclare-t-il. Dans un contexte, insiste-t-il ou le Qatargate a rappelé à quel point Bruxelles est une cible pour les Etats étrangers.

Dans l'Union Européenne, ByteDance fait l'objet d'une enquête de l'autorité irlandaise de protection de la vie privée, qui le soupçonne d'enfreindre la législation européenne sur la protection des données (RGPD) en matière de traitement des données personnelles des enfants et de transferts de données vers la Chine. TikTok avait reconnu en novembre que certains employés en Chine pouvaient accéder aux données d'utilisateurs européens, et avait admis en décembre que des employés avaient utilisé ces données pour traquer des journalistes. Mais le groupe nie farouchement tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ses données.