Cérémonie, procession, concert : comment va se dérouler le couronnement de Charles III cette semaine ?

Huit mois après avoir accédé au trône après la mort de la reine Elizabeth II , c'est l'heure de la consécration publique pour Charles III. Ce samedi, à 74 ans, il deviendra le 40e monarque britannique à être couronné à l'abbaye de Westminster depuis Guillaume le Conquérant en 1066. Le couronnement se tient traditionnellement dans les mois qui suivent l'accession au trône. Cette période permet à la fois d'observer le deuil national et le deuil royal et d'organiser la cérémonie.

Le dernier couronnement, celui d'Elizabeth II, remonte au 2 juin 1953. Pour la première fois, la cérémonie, grandiose, avait été retransmise à la télévision et regardée par 27 millions de Britanniques, pour 36 millions d'habitants à l'époque. Elle avait duré plus de trois heures, devant 8.251 invités massés dans l'Abbaye. 129 nations et territoires étaient officiellement représentés. Ce week-end, Buckingham veut faire de "cet événement historique" un moment de fête, qui donne "l'occasion aux gens de se réunir". Voici le programme des prochains jours.

Samedi 6 mai : la cérémonie et les processions

La cérémonie de couronnement de Charles III aura lieu le 6 mai au matin, à l'abbaye de Westminster comme les précédents couronnements de monarques britanniques depuis 900 ans. Elle sera, comme le veut la tradition, dirigée par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, le chef spirituel de l'Église anglicane. "Le couronnement est un service religieux solennel, ainsi qu'une occasion de célébration et d'apparat", indique Buckingham. La cérémonie "sera tournée vers l'avenir, tout en étant ancrée dans les traditions et un apparat de longue date". L'épouse de Charles, Camilla, sera elle aussi couronnée.

Cette journée historique débutera par la "Procession du roi" qui rejoindra en carrosse l'Abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ 2 kilomètres. La cérémonie elle-même doit débuter à 11h, heure locale (12h en France) et durer environ une heure sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane. Agrémentée d'œuvres musicales issues du répertoire classique mais aussi de compositions plus modernes, elle est censée "refléter le rôle du monarque aujourd'hui et se tourner vers l'avenir, tout en étant enracinée dans les traditions et l'apparat historiques", selon le palais. Même si Charles III a voulu un service plus simple et court que celui de la reine Elizabeth II, avec un parterre d'invités limités à 2.000 personnes (dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, société civile), certaines étapes sont intangibles.

Une fois entré dans l'Abbaye, le roi sera présenté et acclamé par l'assistance avant qu'il ne prête serment. Ce serment du couronnement, rédigé en 1688, a connu des variantes au fil des siècles. Elizabeth II avait par exemple juré de gouverner "selon leurs lois" les peuples du Royaume-Uni et des 14 autres pays sur lesquels règne la Couronne et de défendre la religion anglicane dont le monarque est le chef suprême. Charles pourrait avoir un propos plus œcuménique, en direction de toutes les fois.

Vue générale de l'intérieur de l'abbaye de Westminster à Londres. C'est ici qu'aura lieu la cérémonie du couronnement de Charles III. © AFP - Dan Kitwood / POOL

Ensuite, le roi, assis sur la chaise du roi Edouard, recevra l'onction d'huile de l'archevêque, puis les attributs royaux : la robe royale, l'orbe (un globe en or surmonté d'une croix), le sceptre et la couronne de Saint-Edouard qui sera déposée sur la tête du souverain. Les membres de la famille royale lui rendront hommage. Le roi et la reine Camilla repartiront en carrosse pour la "procession du Couronnement" vers Buckingham, accompagnés cette fois d'un cortège de près de 4.000 militaires en habits d'apparat. La famille royale apparaîtra enfin au balcon du palais pour saluer la foule et assister au survol d'avions de la Royal Air Force.

Dimanche 7 mai : fêtes de voisinage et concert à Windsor

Le lendemain de cette cérémonie, les festivités s'enchaineront. Le dimanche, la population est invitée à partager un "grand déjeuner" à travers des fêtes de voisinage pour "célébrer l'amitié", avec au menu la "quiche du couronnement". La recette a été dévoilée mi-avril par le palais. Il s'agit d'une quiche aux épinards, fèves et estragon, à laquelle il faut ajouter également lait, crème fraiche, œufs et bien sûr cheddar. La population est invitée à en préparer. C'est un plat qui "s'adapte facilement à différents goûts et préférences", vante la famille royale sur Twitter. "À manger chaud ou froid avec une salade verte et des pommes de terre nouvelles bouillies."

Des milliers "d'événements" devraient également avoir lieu dans les rues, les jardins, les parcs, selon Buckingham. Ces célébrations populaires rappellent celles qui ont eu lieu en juin 2022 pour le jubilé de platine d'Elizabeth, pour ses 70 ans de règne. Dans tout le Royaume-Uni, des dizaines de milliers de déjeuners et pique-niques entre voisins avaient été organisés pour célébrer cette monarque extrêmement populaire.

Le château de Windsor avec notamment la chapelle Saint-Georges, à gauche, et la tour Ronde, au centre. Le mât avec drapeau indique que le roi n'est pas présent © AFP - Frederic Petry / Hans Lucas

Le soir, un concert aura lieu au château de Windsor, à l'ouest de Londres, devant 20.000 personnes dont 10.000 Britanniques tirés au sort. Dans le public se trouveront notamment des bénévoles d'organisations caritatives soutenues par Charles et Camilla. Katy Perry, Lionel Ritchie et le ténor Andrea Bocelli seront les têtes d'affiche. L'annonce du programme de ce concert a confirmé les informations de la presse qui avait précédemment annoncé le refus des principales stars britanniques, telles qu'Elton John, Adele, Ed Sheeran, ou Harry Styles. L'an dernier, pour les 70 ans de règne d'Elizabeth II, Queen + Adam Lambert, Duran Duran, Alicia Key, Rod Stewart et Diana Rosse s'étaient produits devant le palais de Buckingham. Elton John avait enregistré un hommage. "Le concert célébrera un nouveau chapitre de l'histoire de la nation, avec des thèmes d'amour, de respect et d'optimisme, célébrant les quatre nations, leurs communautés et le Commonwealth", a souligné la BBC, qui retransmettra l'événement.

Se produira également un chœur composé d'amateurs de différentes communautés : sauveteurs en mer, chauffeurs de taxis et groupes de reggae, en plus d'un chœur virtuel réunissant des représentants du Commonwealth, alliance de nations composées surtout d'anciennes colonies britanniques. Dans la soirée, des lieux emblématiques du Royaume-Uni seront illuminés.

Lundi 8 mai : la population invitée à faire du bénévolat

Le lundi 8 mai, qui sera un jour férié, les Britanniques seront encouragés à faire du bénévolat. Cette démarche vise à "rapprocher les gens et à créer un mouvement de bénévolat qui durera après le week-end du couronnement", a indiqué le palais. La population est invitée à prendre soin les uns des autres ou à donner de son temps durant une journée auprès d'organisation caritatives. Cette journée marquera la fin des festivités.

En tout cas, l'ambiance s'annonce loin de la liesse du couronnement de la jeune Elizabeth II en 1953 qui marquait un renouveau dans un Royaume-Uni encore meurtri par la Seconde Guerre mondiale, et même des festivités au parfum d'adieu des 70 ans de règne de la très populaire souveraine en juin. Le couronnement de Charles III passionne peu pour l'instant les Britanniques, préoccupés par un an de flambée des prix provoquant une grave crise sociale. Selon des sondages de l'institut YouGov, près des 2/3 des Britanniques (64%) ne sont pas intéressés et une majorité (51%) pense que l'État ne devrait pas payer la facture. Pour l'occasion, seront tout de même présents de nombreuses têtes couronnées et dirigeants étrangers tel que le président français Emmanuel Macron. Le président américain, Joe Biden, se fera représenter par sa femme Jill et le prince Harry, en froid avec la famille royale, viendra sans sa femme Meghan.