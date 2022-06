Certification de langue obligatoire pour les étudiants : le Conseil d'État casse la décision du gouvernement

Pas question de rendre ça obligatoire. Plusieurs associations de linguistes avaient contesté auprès du Conseil d'État l’obligation pour les élèves de BTS, DUT, licence de se présenter à une certification en anglais (comme le Toefl ou Toeic) délivrée par un organisme spécialisé pour pouvoir obtenir leur diplôme.

Dans une décision rendue publique mercredi , l'institution leur a donné raison, estimant que le fait de conditionner la délivrance de ces diplômes à la présentation d’une certification auprès d’un organisme extérieur à l’établissement accrédité est contraire au Code de l’éducation. Le Conseil d'État annule donc le décret du 3 avril 2020 et l’essentiel de l’arrêté du même jour.

"Victoire pour la population étudiante"

La Fédération nationale des associations étudiantes linguistes (Fnael) qui avait porté le recours avec 16 autres associations et reçu le soutien de la Fage, Fédération des associations générales étudiantes, salue une "victoire pour la population étudiante" à propos d'une mesure "ne présentant aucun intérêt", d'autant qu'elle est déjà réclamée dans certaines formations de niveau Master.

Le Snesup-FSU, syndicat des enseignants du supérieur, avaient indiqué mi-mai que cette certification, dont le prix pouvait grimper jusqu'à plus de 200 euros, remettait en cause "de manière inacceptable les politiques de langues de nombreuses universités où l’anglais n’est pas imposé et où le choix de la langue peut parfois être fait parmi plus de 20 langues". Il soulignait aussi l'absurdité qui consistait à simplement devoir passer la certification sans forcément justifier d'un bon niveau.

La Fnael et les associations associées réclament par ailleurs "de réelles mesures garantissant un apprentissage des langues efficace" comme un meilleur accès à l'apprentissage, la mise en place de cours adaptés aux différents niveaux des étudiants du supérieur, un budget plus important pour recruter des professeurs de langues étrangères et le remboursement par l'État des frais ayant pu être engagés pour le passage de cette certification.