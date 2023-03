Ces chanteuses ont interprété des tubes mais c'est le nom d'un homme qui est écrit en gros sur la pochette

Même en 2023, les statistiques du streaming ou les nominations dans les cérémonies de remise de prix montrent à quel point le milieu de la musique reste déséquilibré entre femmes et hommes. Les Brit Awards (équivalent britannique des Victoires de la musique), qui avaient mis en place des catégories non genrées à partir de 2022, se sont retrouvées face à une écrasante majorité d’artistes masculins dans les nominations. Et Spotify, qui fait chaque année un palmarès des écoutes, doit mettre en place une catégorie "femmes" pour que des chanteuses, autrices ou compositrices remontent dans les tops 10.

Ce n’est pas nouveau : s’affirmer en tant qu’artiste femme n’est pas une chose facile dans le milieu de la musique, et la situation va parfois jusqu’à une invisibilisation de chanteuses. Parfois, sur des titres dont la voix principale est interprétée par une femme, on ne connait pourtant que le nom d’un homme. En cette journée internationale des droits des femmes, France Inter raconte l’histoire de sept d’entre elles, et les remet sur le devant de la scène.

Clare Torry, vocaliste et co-autrice de Pink Floyd

Née en 1947, Clare Torry a commencé au début des années 70 une carrière de chanteuse de studio, notamment en enregistrant des albums de reprises. Elle a aussi accompagné de nombreux artistes sur scène, en tant que choriste, et sorti quelques disques outre-Manche. Mais le morceau que le grand public connaît le mieux est un morceau qui n’est pas d’elle.

En 1973, elle est employée par le producteur Alan Parsons pour faire des vocalises sur une chanson du groupe de rock psychédélique Pink Floyd. La chanson s’appelle "The Great Gig in the Sky", et c’est l’un des morceaux phares de l’album mythique "Dark Side of the moon". Et pour cela, en tant que chanteuse en studio, elle n’avait été payée que 30 livres sterling de l’époque. En 2004, elle a intenté un procès au groupe et à sa maison de disques EMI pour faire reconnaître le fait qu’elle avait été co-compositrice de la ligne vocale du groupe (celle-ci ayant été quasiment improvisée en une prise). Depuis 2005, elle est donc reconnue comme "Compositrice additionnelle" sur ce titre.

Maggie Reilly, la voix de "Moonlight Shadow"

Mike Oldfield n’est pas chanteur mais musicien. Pourtant, l’un de ses plus grands tubes (avec "Tubular Bells", connu pour avoir été utilisé dans "L’Exorciste") est bel et bien une chanson… interprétée par une femme. La mention de Maggie Reilly est faite sur l’étiquette du 45 tours ("Avec la voix de Maggie Reilly"), mais le nom que retient le public, et celui qui figure en gros sur la pochette du disque, est bien celui de Mike Oldfield.

Née à Glasgow en Écosse, Maggie Reilly a commencé comme choriste du musicien, avant de prendre plus d’importance au sein de son groupe et de l’accompagner sur plusieurs titres – "Moonlight Shadow" est le plus connu mais ce n’est pas le seul. Leur collaboration cesse à la fin des années 80, et Maggie Reilly se lance dans une carrière solo. Son plus grand succès est "Everytime we touch" en 1992… dont le refrain est repris plus de dix ans plus tard par le groupe Cascada.

Nancy Martinez veut un "Homme Like U"

C'est elle que l'on entend sur le refrain de la chanson "Femme Like U", tube des karaokés et des blind-tests, sortie en 2004 et chantée par Cyril Kamar, plus connu sous le nom de K-Maro. Le chanteur canadien interprète le refrain en compagnie d'une voix féminine. Mais le nom de l'interprète du refrain ne se trouve que dans les crédits "Voix additionnelles" du single et de l'album.

Nancy Martinez est pourtant une chanteuse qui a une longue carrière au Canada et aux États-Unis. En 1986 notamment, après une période disco, elle a sorti plusieurs titres à succès outre-Atlantique comme "For Tonight" et "Move Out". En tout, elle a sorti huit albums entre 1983 et 2004. Mais sur les chansons de K-Maro, si elle est mentionnée par le rappeur en début de chanson (il l'appelle "Martinez"), elle n'apparaît pas dans les clips, remplacée par une figurante.

Charmagne Tripp donne la réplique à Eminem

Charmagne Tripp est une chanteuse de soul qui a sorti cinq albums, et chante, selon sa biographie officielle, depuis plus de 20 ans sur des scènes partout dans le monde. Elle co-dirige aussi une société de production. Mais le titre pour lequel elle est la plus connue est une chanson sur laquelle elle n’est même pas créditée.

En 2009, Eminem fait son grand retour après une pause de cinq ans. L’un des premiers titres dévoilés de son album est "We made you", dont le refrain est assuré par une voix féminine. Juste avant le refrain, Eminem dit "Jessica Simpson, sing the chorus !" ("chante le refrain" en VF). Ce n’est pas Jessica Simpson qui chante ce refrain, mais bien Charmagne Tripp, qui n’est pourtant créditée nulle part sur le single de la chanson.

Sur son propre site, la chanteuse dit avoir interprété mais aussi écrit son propre passage – or elle n’est jamais créditée parmi les auteurs et compositeurs du titre.

Jenny B, la chanteuse fantôme de Corona

Le tube "Rhythm of the night" est le plus grand succès de Corona. Mais la voix que l’on entend sur la chanson n’est pas celle de l’artiste que vous voyez dans le clip de la chanson ni sur la pochette du disque. A l’origine, Corona, c’est la chanteuse Jenny B (de son vrai nom Giovanna Bersola) et le producteur Francesco Bontempi.

C’est elle qui enregistre la chanson. Mais les ventes peinant à décoller… Bontempi décide de la remplacer par une chanteuse brésilienne, Olga Souza, qui devient alors le visage de la chanson, sur scène, dans le clip et sur l’album.

Depuis, elle a continué la musique, avec moins de succès, mais a tout de même sorti plusieurs albums, le dernier en date remontant à 2011.

Kesha, disparue des morceaux de Flo Rida

C'est l'une des plus connues des artistes invisibilisées : en août 2009, la chanteuse Kesha connait le succès avec le titre "Tik Tok" (qui n'a rien à voir avec le réseau social du même nom). Mais quelques mois plus tôt, la chanteuse avait connu un premier succès… sur lequel elle n'avait pas été créditée.

En janvier de la même année, elle prête en effet sa voix à un titre du rappeur Flo Rida : "Right Round". C'est elle que l'on entend sur le refrain de ce titre, qui reprend la mélodie du tube des années 80 "You spin me round". Mais elle n'est pas créditée sur le titre. Elle refuse ainsi d'apparaître dans le clip vidéo de la chanson, et c'est à la suite de cette affaire qu'elle ajoute un symbole dollar à son nom, qui devient "Ke$ha". Lors de la sortie du titre à l'international, le nom de Kesha est remis dans les crédits.

Lio, invitée surprise de "Week-end à Rome"

La chanson "Week-end à Rome", sortie en 1984, est l'un des grands succès commerciaux d'Etienne Daho. Mais connaissez-vous l'artiste qui accompagne le chanteur dans le titre, sur les phrases prononcées en italien ? Il s'agit de Lio, qui avait déjà connu le succès quelques années plus tôt, dès 1979 avec "Banana Split".

La chanson n'est pas présentée comme un duo, et le nom de la chanteuse n'apparaît pas sur le 45 tours. Il faut regarder dans le livret du 33 tours pour trouver Lio créditée en tant que "Lio" parmi les musiciens de la chanson. En 2002 dans la compilation "Dans la peau de Daho", la participation de Lio est remise en avant, le titre étant indiqué comme "Week-end à Rome (avec la participation de Lio)".