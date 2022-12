Ces clichés des photographes de l'Agence France-Presse qui ont marqué 2022

Une année en images. Que retiendrons-nous de 2022 ? A quelques jours du 31 décembre, voici les clichés les plus marquants tirés du catalogue des photographes de l'Agence France-Presse, qui nous rappellent les événements qui ont rythmé ces douze derniers mois. Guerre en Ukraine, incendies, réchauffement climatique, mais aussi une gifle, des manifestations, un Ballon d'or, le décès d'une Reine et la réélection d'un président en France.

La guerre en Ukraine

Tout a commencé le 20 février 2022, avec le déclenchement d'une "opération spéciale" par le Vladimir Poutine. Dans les jours qui précèdent, Emmanuel Macron rencontre le président russe pour des entretiens visant à trouver un terrain d'entente sur l'Ukraine et l'Otan, mais rien n'y fait. Les combats font rage et la résistance des Ukrainiens, dès les premiers jours de guerre, s'avère plus solide que les Russes l'imaginaient sans doute, comme ici à Kharkiv.

Dans les rues de Kharkiv, le 27 février, une semaine après le début de la guerre. © AFP - Serguey Bobok

Conséquence de la guerre, une partie de la population est en fuite. Emouvante photo de ce père, qui pose sa main sur la fenêtre alors qu'il dit au revoir à sa fille devant un train d'évacuation à la gare centrale d'Odessa, le 7 mars. L'Ukraine craint alors que la cité portuaire, vitale pour l'économie du pays, ne soit la prochaine cible de l'offensive russe dans le sud.

Avant le départ, un père ukrainien et sa fille bientôt séparés. © AFP - Bulent Kilic

Quelques semaines plus tard, le monde découvre l'horreur. À Boutcha, l'armée russe a laissé un véritable charnier derrière elle. Les premiers jours d'avril, l'armée ukrainienne pénètre dans la ville qu'elle vient de libérer.

Des corps gisent au sol dans les rues de Boucha, en Ukraine. © AFP - Ronaldo Schemidt

Le corps d'un homme, les poignets liés dans le dos, découvert dans une rue de Boucha. © AFP - R. S.

En Russie, fin septembre, après l'appel à la mobilisation d'une partie de la population civile, le pouvoir doit faire face à des manifestations, violemment réprimées par la police.

Un homme arrêté pour avoir manifesté contre la mobilisation civile en Russie. © AFP - Alexander Nemenov

Le décès d'une Reine

Juin 2022 : la reine Elizabeth II observe un survol spécial depuis le balcon du palais de Buckingham, dans le cadre des célébrations de son jubilé de platine. A ses côtés, son petit fils le prince de Cambridge trouve que tout ça fait un peu trop de bruit !

Trop de bruit pour le prince Georges ! © AFP - Daniel Leal

Mais à la fin de l'été, l'état de santé de la souveraine se dégrade : la reine Elizabeth II décède le 8 septembre 2022 en son château de Balmoral, en Ecosse. Ses obsèques ont lieu le 14 septembre, en présence du nouveau souverain, son fils Charles III.

Le roi Charles III marchant derrière le cercueil de sa mère, Elizabeth II. © AFP - Marco Bertorello

La reine laisse derrière elle ses corgis, Muick and Sandy. © AFP - Glyn Kirk

La Gironde ravagée par les incendies

Un nouvel été marqué par des températures caniculaires : mi-juillet, cette photographie montre des baigneurs sur une plage d'Arcachon avec, en arrière plan la dune du Pilat et la forêt de la Teste-de-Buch en feu. Des milliers d'évacuations ont lieu.

La Teste-de-Buch en feu, mi-juillet 2022. © AFP - Thibaud Moritz

La Chine face au Covid

Très à cheval sur sa politique zéro Covid, la Chine n'a pas hésité à isoler ou reconfiner des millions d'habitants par peur de voir l'épidémie se propager cette année, comme le montre cette photo d'un quartier bouclé. Il aura fallu attendre la fin 2022 (et des protestations) pour que le régime assouplisse les règles.

Un quartier de Shanghai confiné, en mars 2022. © AFP - Hector Retamal

Contestations en Iran

Le 13 septembre, Mahsa Amini, 22 ans, en visite avec sa famille dans la capitale iranienne Téhéran est violemment arrêtée par l'unité de police chargée de faire respecter le code vestimentaire strict pour les femmes, dont le port du voile. Elle est déclarée morte trois jours plus tard après avoir passé trois jours dans le coma, mais son décès déclenche des manifestations en Iran et au-delà, comme ici en Turquie, où une Iranienne coupe sa queue de cheval lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran à Istanbul en signe de protestation.

Une femme Iranienne coupe sa queue de cheval lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran à Istanbul. © AFP - Yasin Akgul

La gifle de l'année

Nous sommes aux Oscars , fin mars 2022. Une mauvaise blague du présentateur et humoriste Chris Rock sur l'épouse de Will Smith fait bondir le comédien sur scène. Il frappe alors Chris Rock et retourne s'asseoir avant de lancer : "Ne prononce pas le nom de ma femme avec ta putain de gueule." Les deux ne se sont toujours pas rabibochés, malgré les excuses de Will Smith...

Une gifle saisie sur le vif. © AFP - Robyn Beck

Sauvetage sous l'eau

Quand les secondes durent parfois des heures. Le photographe Oli Scarff travaillait sur son ordinateur entre deux épreuves des Mondiaux de natation à Budapest quand il a réalisé qu'un drame était en train de se jouer, ce 22 juin 2022. Prises à l'aide d'un robot télécommandé, ses photos subaquatiques du sauvetage de la nageuse américaine Anita Alvarez par sa coach Andrea Fuentes ont fait le tour du monde.