Climat : ces comptes Twitter qui traquent les trajets en avion des personnalités

"Faites des petits gestes, pendant que Macron descend en Gironde en prenant l’avion." Les réactions sarcastiques ont afflué mercredi sur les réseaux sociaux à propos du déplacement du président de la République en Gironde pour rencontrer les pompiers mobilisés sur les incendies qui ravagent la région. Beaucoup d'internautes se sont insurgé contre le choix de l'avion pour effectuer le trajet, alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique .

Le chef de l'État n'est pas le seul à se faire épingler sur ses déplacements aériens. De plus en plus de personnalités subissent les critiques des internautes, en France comme à l'étranger. Il y a quelques jours, c'est la star américaine Kylie Jenner qui a déclenché l'ire de ses fans, en effectuant un trajet de 12 minutes seulement dans son jet privé.

À l'origine de ces publications, plusieurs comptes Twitter, qui ont fleuri ces dernières années, et qui se font une spécialité de partager les trajets en avion des personnalités publiques. L'américain Jack Sweeney a commencé par suivre le jet d'Elon Musk, puis ceux de Bill Gates et Jeff Bezos. Avant de traquer les avions de stars sur son compte CelebJets , et ceux d'oligarques russes sur RUOligarchJets. Sur Instagram, le compte "L'avion de Bernard" suit les trajets privés de LVMH, dont le patron est Bernard Arnault, la troisième fortune française. Si certains le font uniquement par passion pour l'aviation, d'autres en ont fait un outil militant pour lutter contre le dérèglement climatique.

"Une visibilité concrète sur la manière dont les gens agissent"

"Au départ je voulais juste partager mes connaissances", confie celui qui se cache derrière le compte Twitter CotamFleet . Ce passionné d'aéronautique, qui souhaite rester anonyme, a lancé son compte en 2018, sur lequel il partage les déplacements de la flotte gouvernementale et des avions militaires : "C'est surtout par curiosité, et par envie de partager mes trouvailles, que je fais cela". D'ailleurs, toutes les données utilisées sont publiques et accessibles à quiconque s'intéresse au trafic aérien mondial, insiste-t-il. Si pour l'auteur du compte, il n'y a aucune volonté politique ou militante derrière son activité, il n'ignore pas l'impact de certaines de ses publications. C'est par exemple l'un de ses posts qui a révélé l'aller-retour en avion de l'ex-Premier ministre Jean Castex pour aller voter lors de la présidentielle, en avril dernier : "C'est le premier tweet qui a déclenché une réaction énorme, il a eu plus d'un million de vues".

Un chiffre qui impressionne le créateur de CotamFleet : "C'est très intéressant de voir la caisse de résonnance que cela peut avoir, et la manière dont c'est récupéré dans un débat politique". Depuis, des publications du compte sont régulièrement reprises et commentées sur le réseau social pour relancer le débat sur l'empreinte carbone des personnalités publiques. S'il reste neutre et se "limite aux éléments factuels", l'auteur du compte comprend l'ampleur que commence à prendre le phénomène sur les réseaux : "Cela donne une visibilité concrète sur la manière dont les gens agissent et leurs comportements, surtout dans une période où les difficultés sociales et environnementales sont de plus en plus présentes".

"Je ne vais pas sauver le monde, mais au moins je fais ma part"

C'est pour lutter à son échelle contre ces difficultés sociales et environnementales que le compte Twitter i-fly-Bernard a été lancé, en mai 2022, en référence au milliardaire Bernard Arnault. Son auteur, qui travaille dans le secteur aérien, souhaite lui aussi conserver l'anonymat. Pour lui, ce compte est l'aboutissement de plusieurs mois de réflexion sur l'urgence climatique : "J'ai mis beaucoup de temps à m'engager sur quelque chose, il y a eu beaucoup de facteurs, notamment une étude de Greenpeace qui a montré qu'en France, 63 milliardaires polluent plus que la moitié de la population ". Une phrase qu'il a mis dans la bio Twitter de son compte, comme un mantra. Fort d'une base technique, il a pu ensuite identifier les avions de plusieurs milliardaires français, et dénonce l'empreinte carbone de leurs itinéraires.

"Avant j'étais dans l'écologie des petits gestes, mais entendre Emmanuel Macron nous parler de sobriété alors que les plus riches prennent l'avion comme s'ils prenaient le vélo ce n'était pas possible", confie-t-il. Le créateur du compte a donc voulu faire plus : "C'est bien parce que c'est facile pour moi et ça me donne le sentiment de faire quelque chose pour le climat. J'ai conscience que je ne vais pas sauver le monde, mais au moins je fais ma part".

Et ça a l'air de marcher, car depuis quelques jours, le nombre d'abonnés du compte explose sur Twitter. Les récents posts sur les trajets des avions de Vincent Bolloré et Martin Bouygues ont eu une grande résonnance sur le réseau social, cumulant chacun plusieurs milliers de retweets. Une bonne nouvelle pour l'auteur des tweets : "C'est quand même révélateur, ça montre que les gens acceptent de moins en moins ce genre de comportements et d'inégalités".

