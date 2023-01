Ces images satellites révèlent la violence des combats et l'ampleur des destructions à Soledar en Ukraine

Les ravages des bombardements de la ville de Soledar prennent tout leur sens avec images. Les combats sont acharnés dans cette ville de 10.000 habitants, située dans le Donbass. La bataille de Soledar est considérée comme l’une des plus sanglantes depuis le début du conflit. "Tout ce qui se passe aujourd'hui en direction de Bakhmout ou de Soledar est le scénario le plus sanglant de cette guerre", a déclaré mercredi à l'AFP Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne. La société Maxar Techologies, spécialisée dans la prise de vue satellite, a comparé des images captée le 1er août 2022, avant que la ville ne soit victimes de bombardements, et le 10 janvier 2023.

Ces photos montrent les stigmates des combats et des frappes russes. Celles prises l’été dernier dévoilent des maisons debout, des écoles, et des barres d’immeubles. Elles contrastent avec les dernières prises de vues : des bâtiments éventrés, sans toit, il ne reste que des ruines. On observe également des cratères provoqués par les bombes dans les champs enneigés.

"Une situation difficile", selon l'armée ukrainienne

Autrefois connue pour ses mines de sel, les plus grandes d’Europe, Soledar est située à 15 km au nord-est de la ville de Bakhmout que les forces russes cherchent à prendre depuis des mois. Sur l'image ci-dessous, le quartier et un lotissement semblent avoir été rayés de la carte.

L'armée ukrainienne défend Soledar malgré "une situation difficile" sur place, a affirmé jeudi la vice-ministre de la Défense Ganna Maliar. Selon elle, les Russes ont "sans succès" cherché à "complètement" s'emparer de cette cité minière. Mercredi, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine avait revendiqué hâtivement que ses hommes contrôlaient Soledar, avant d'être rapidement contredit tour à tour par le ministère russe de la Défense et Kiev, selon qui les combats se poursuivaient toujours.

La bataille pour Bakhmout, dont celle de Soledar n'est qu'un volet, est principalement livrée, côté russe, par les mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, dirigé par un homme d'affaires réputé proche du Kremlin, Evguéni Prigojine. Une autre photo prise le 7 janvier révèle des milliers de cratères de bombes dans les champs et le long des routes autour de la ville de Bakhmut.