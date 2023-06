Ces minuscules flûtes vieilles de 12 000 ans sont les plus anciennes jamais découvertes au Proche-Orient

Dans le nord d'Israël, cela fait 70 ans que des archéologues fouillent le site d'Eynan Mallaha. Un site emblématique car c'est là, dans cette partie du Proche-Orient, que la civilisation natoufienne a basculé du nomadisme à un habitat sédentaire. On y retrouve les premiers villages de l'humanité, des habitations circulaires bâties entre 15 000 et 12 000 ans avant notre ère ainsi que des outils de pierre, des restes de la vie quotidienne, des sépultures et des milliers d'os d'oiseaux.

Des os délibérément choisis parmi les plus petits

Laurent Davin, post doctorant au CNRS et à l'Université hébraïque de Jérusalem, est spécialiste des parures. Et c'est en cherchant des preuves d'utilisation de plumes d'oiseaux pour réaliser ces parures qu'il est tombé par hasard dans les restes exhumés par ses prédécesseurs sur des os de poules d'os exotiques. Son œil expert lui a vite fait comprendre qu'au milieu de milliers d'os d'oiseaux, ces petits fragments n'attestaient pas de plumes arrachées, mais d'os volontairement percés par des silex. La présence de trous l'a conduit à la conclusion qu'il avait découvert les premiers instruments de musique du Proche-Orient.

Il s'agit de sept petites flûtes dont la seule encore entière mesure 6 cm de long. Elles appartiennent à la dernière période de la civilisation natoufienne et datent d'il y a 12 000 ans. "Certaines de ces flûtes ont été retrouvées sur le sol des maisons à côté de stations de travail où les Natoufiens exerçaient plein d'activités domestiques. Donc on imagine qu'elles ont été oubliées là après que des Natoufiens en ont joué", explique le chercheur, actuellement sur place pour poursuivre ses fouilles.

Sept flûtes ont été retrouvées - Laurent Davin/CNRS

Un son aigu, semblable à celui du faucon

Quel son sortait de ces minuscules tuyaux ? Pour le savoir, et faute de pouvoir souffler dans un objet fragile vieux de 12 000 ans, l'équipe a préféré reproduire un artefact de ces instruments. Taillé dans un os de canard, le son difficile à obtenir s'avère très aigu. Les chercheurs ont donc de façon systématique comparé le son obtenu à celui connu des 60 espèces chassées par les Natoufiens. "Car étonnamment, c'est délibérément que ces petits os de poules d'os ont été choisis puisqu'il en existait de plus gros", constate Laurent Davin.

"On a imaginé que les Natoufiens voulaient imiter le chant des oiseaux. Pour voir si on était dans le vrai, on a pris les 60 espèces d'oiseaux chassés sur le site par les Natoufiens et à partir de bases de données dont celle du Muséum National d'histoire naturelle, on a fait une carte d'identité de ces chants d'oiseaux. Chaque son a été comparé à celle de la flûte expérimentale. En arrivant au faucon, on s'est aperçu que les deux spectres sonores s'imbriquaient comme les pièces d'un puzzle."

C'est donc le chant des faucons que ces hommes préhistoriques voulaient imiter. Pour servir d'appeau et attirer les faucons afin de les chasser ? Pour communiquer avec ces oiseaux et les utiliser pour la chasse ? Ou simplement pour faire de la musique ? La reproduction de chants d'oiseaux au sein des musiques des sociétés traditionnelles à travers le monde préhistoriques est connue, note Laurent Davin : la reproduction du chant de l'aigle, par exemple, par les Indiens d'Amérique du Nord lors de cérémonies dédiées à cet oiseau ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée lors de cérémonies funéraires. Ces pistes seront creusées afin d'arriver à une conclusion.