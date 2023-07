Ces six comédies familiales cultes où Schwarzenegger nous a soulevés de rire

Arnold Schwarzenegger c'est ce gigantesque successful man qui a exploité son corps de bodybuilder dans les années 1970 pour ensuite gagner le grand écran à l'aube des années 1980. Il incarne plus qu'aucun autre, avec Sylvester Stallone, le rêve américain de son époque et, surtout, le cinéma d'action Hollywoodien des années 1980.

Monsieur Univers et Olympia est très vite repéré par Arthur Allan Seidelman qui lui offre son premier rôle en 1970, pour interpréter, "Hercule à New York", le rôle d'un dieu puisque sa (seule) grande force dramaturgique, ce sont ses muscles (autres temps, autres mœurs). Il connaît un succès plus significatif avec la saga "Conan" entre 1982 et 1984 avant de voir sa carrière véritablement propulsée par un projet de film de science-fiction venant de nulle part (pensé par un certain James Cameron) : "Terminator" (1984). Un film sinon un OVNI qui révolutionne le cinéma de genre et qui fait d'Arnold Schwarzenegger le symbole des blockbusters des années 1980.

Mais au-delà de la série de films ultra badass, initiée par "Conan" et la saga "Terminator", auxquels on continue principalement de l'identifier, Arnold a aussi conquis un public plus large et familial en jouant dans des comédies fantastiques restées cultes. Bien que sa panoplie naturelle de culturiste et les codes de l'époque soient difficilement escamotables, l'acteur réussit plutôt bien l'exercice dans six de ses films. Il exploite un potentiel comique insoupçonné et assume même à plusieurs reprises une autodérision autour de son corps bodybuildé, qui n'est plus la seule arme sur laquelle il peut compter.

"Jumeaux" d'Ivan Reitman (1988)

C'est le réalisateur de "Sos Fantômes" et de "Space Jam", Ivan Reitman qui inaugure cette nouvelle ère dans la carrière de l'acteur autrichien. Le film fait 220 millions de dollars au box-office et signe contre toute attente un très beau succès. Il faut dire que Schwarzy partage l'affiche avec Danny DeVito, le futur homme-pingouin dans le Batman de Tim Burton (1992), révélé dans le rôle de Louie De Palma 10 ans plus tôt dans la sitcom "Taxi" pilotée par James L. Brooks.

Les voici donc dans la peau de deux frères jumeaux totalement improbables. Séparés à la naissance après une expérience génétique infructueuse, ils se rencontrent à l'âge adulte au parloir de la prison où est enfermé Vincent (Danny DeVito). Julius (Schwarzenegger) a été élevé dans une île paradisiaque et s'avère être un génie. Vincent lui est son exact opposé et cumule les ennuis. Une convergence des contraires entre deux frères aussi touchante qu'hilarante. On ne boude pas son plaisir avec un Schwarzy qui abandonne sa panopolie de mercenaire aux muscles apparents pour un assemblage short, veste de costume, chaussettes blanches et converses noires ! Sans oublier de petits clins d'œil à "Terminator" ("I will be back") ou encore à "Rambo" quand Arnold se retrouve face à une affiche géante de Sylvester Stallone.

"Un flic à la maternelle" d'Ivan Reitman (1990)

Schwarzy en professeur d'école maternelle, il fallait oser, mais c'est un pari réussi de la part d'Ivan Reitman qui dirige de nouveau cette comédie. C'est sans doute la plus attachante de toutes et, pour cause, c'est le film préféré d'Arnold Schwarzenegger, celui au cours duquel il a partagé ses plus beaux moments de cinéma en termes d'émotions.

Cette fois-ci Arnold est John Kimble, un inspecteur de police chevronné qui, pour inculper définitivement Crisp, un trafiquant de drogue, doit, en guise de couverture, jouer les instituteurs dans une classe élémentaire dans l'Etat de l'Oregon. Au départ, c'est sa collègue Phoebe O'Hara qui devait s'y coller, mais au cours de l'aventure elle se retrouve victime d'une grippe foudroyante. C'est la seule manière qui s'offre à John pour approcher Joyce, instit dans cette école et ex-femme de Crisp, ainsi que leur fils, Dominic qui ont fuit pour lui échapper.

Au-delà des gros muscles, se cache un bien plus grand cœur et il nous le prouve dans ce projet d'initiation à l'envers, où la brute épaisse apprend à déconstruire ses schémas de pensée au contact des jeunes enfants.

Au final, la mission du héros policier badass qui cherche à tout prix à faire accuser le grand méchant devient totalement mineure à partir du moment ou John fait son entrée dans l'école et rencontre sa classe. La construction du film fait que le spectateur s'attache aux séquences où le héros cultive le métier d'enseignant et apprend à aimer les enfants en leur inculquant les gestes de sécurité préventive. L'émotion est à son comble quand la bande originale et le piano du compositeur Randy Edelman vient saisir encore un peu plus tous ces moments de partage et de reconnaissance entre John et les enfants.

"Last action hero" de John McTiernan (1993)

Six ans après leur toute première collaboration sur le tournage du tout premier "Predator" (1987), Arnold et McTiernan se retrouvent dans ce nouveau projet bourré d'autodérision, de caméos et de références. Un film qui, en filigrane, se veut un clin d'œil en forme de satire à tous les blockbusters et films de genre dont Schwarzy est devenu le symbole. Alors qu'à sa sortie, le film fait un bide total, il n'est pas rare, encore aujourd'hui, que cette comédie fantastique s'inscrive au rang des films préférés de la communauté de fans. Déconsidérer ce film serait une "monumentale erreur !". En plus de représenter une vraie déclaration d'amour adressée au cinéma d'action du tournant des années 1980/1990, le film rend hommage à tous les plus grands fans de Schwarzy tout en les invitant à rire de son image de bodybuilder invulnérable.

En effet, nombreux sont ceux qui continuent à s'identifier au jeune héros du film Danny Madigan (interprété par Austin O'Brien) qui, passionné de cinéma, se retrouve soudainement transporté de l'autre côté de l'écran pour vivre le quatrième volet des aventures de son personnage de blockbuster préféré, Jack Slater (interprété par Arnold Schwarzenegger). Grâce au ticket spécial qu'il détient dans sa poche, il est transporté de l'autre côté de l'écran et nage en plein rêve puisqu'il se retrouve sur la banquette arrière de la Mercury Sable de son héros, en pleine course poursuite sur fond de "Big Gun" d'ACDC. Il découvre la vie totalement fantasmée et ultra stéréotypée qu'offrent les trucages des films du genre. Bien que les effets spéciaux s'appliquent également à lui, il tente rapidement de faire comprendre à son idole qu'il vit lui-même dans un film, une fausse réalité pleine de contradictions.

Le problème, c'est qu'il connaît par cœur l'univers et la vie de Jack et sait ce que fomentent ses ennemis contre lui après avoir vu le début du film. Un avantage qui se retourne contre le duo une fois que le grand méchant Benedict (incarné par un Charles Dance ultra flippant, qui n'est autre que le père Lannister dans la série "Game of thrones") prend possession du ticket grâce auquel il accède au monde réel, celui de Danny, le nôtre, sans artifices ni explosions factices où les sentiments ne se réduisent pas aux effets spéciaux.

"Junior" d'Ivan Reitman (1994)

Ivan Reitman, Arnold et Danny DeVitto remettent le couvert six ans après "Jumeaux" (1988) qui avait inauguré l'ère de films comiques de Schwarzy, avec en prime Emma Thompson au casting. On a souvent l'impression qu'il s'agit du second opus de leur premier duo alors qu'il n'en est rien. Néanmoins, avec tout le recul qu'il faut avoir pour un film qui a toute de même 30 ans, c'est sans doute le film le plus féministe de la filmographie très musclée et testostéronée d'Arnold.

Cette fois-ci, il est Alex Hesse, un médecin reconnu qui tente de mettre au point un traitement pour que les femmes puissent être garanties de vivre une grossesse sans risques. Mais faute de financement, il ne peut pas passer à la phase expérimentale. C'est alors que son ami et gynécologue Larry (Danny DeVito) lui propose de s'injecter sur lui-même un ovule fécondé. Et contre toute attente, Alex tombe enceinte.

Bien que les principes patriarcaux qui conditionnent son œuvre ont la peau dure dans l'ensemble des comédies où il a joué, Arnold bouleverse, à sa manière, les codes de l'époque et émeut le grand public en se saisissant de la question de la maternité, en allant pour la première fois à contre-courant de cette aura dramaturgique reposant plus largement sur le paradigme de l'homme viril.

"True lies" de James Cameron (1994)

Dix ans exactement après le premier "Terminator", James Cameron donne l'impression de vouloir fêter ça en tentant une nouvelle aventure en s'essayant à la comédie d'action avec Arnold, dans ce qui restera l'un de ses plus gros cartons au box-office. Un succès commercial que Schwarzy n'avait plus lui-même rencontré depuis "Terminator 2" en 1991, grâce notamment au formidable duo qu'il forme avec une Jamie Lee Curtis à mourir de rire.

Arnold campe le rôle d'Harry Tasker, un agent secret spécialisé dans la lutte anti-terroriste. Il mène une double vie puisque sa femme Helen (Jamie Lee Curtis) et sa fille Dana (Eliza Dushku) ignorent tout de son vrai métier. Lassée de cette vie monotone, Helen se laisse charmer par un inconnu par téléphone qui prétend être agent secret. Harry enquête et découvre qu'il n'est en vérité qu'un vendeur de voitures d'occasion qui se fait valoir en faisant croire que c'est un espion en pleine mission courant un grand danger. Harry monte une opération pour coincer et intimider Simon (Bill Baxter) le soir où Helen est censée le rencontrer. Conscient de la distance qu'il a créée avec à sa femme, Harry est prêt à tout pour se rapprocher d'elle et raviver la flamme. Il se fait passer pour l'homme mystérieux qu'elle devait initialement rencontrer et lui donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel. C'est à ce moment-là du film et avec beaucoup d'humour que Jamie Lee Curtis signe l’une des scènes de strip-tease les plus mémorables de l’histoire du cinéma. Jusqu'à ce que les vrais méchants, des terroristes que Harry et son équipe traquaient, surgissent et enlèvent le couple.

Cette comédie romantique offre des scènes explosives impressionnantes et James Cameron s'en sert pour inventer, sous les traits de Schwarzy, son propre James Bond. Impossible de passer à côté des deux séquences finales, jubilatoires et cultes : celle qui se déroule sur la longue route panoramique qui traverse les Keys de Floride, où Harry sauve Helen en lui venant en aide en hélicoptère. Puis l'ultime scène où Harry sauve sa fille en pilotant un Harrier, un avion de chasse britannique !

"La course aux jouets" de Brian Levant (1996)

Vous cherchez des films de fin d'année à regarder en famille pour vous mettre dans l'ambiance ? Impossible de passer à côté de cette comédie incontournable de Noël produite par Chris Columbus (eh oui, le futur réalisateur d'"Harry Potter à l'école des sorciers"). La seule dans laquelle ait joué Arnold avant d'en finir définitivement avec la comédie.

Comme un très grand nombre des enfants de son âge, ce que Jamie désire le plus au monde pour Noël, c'est un Turbo Man ! Une espèce d'Action man en version super-héros (qui a un faux air de Flash avec un jet pack à l'arrière) que son père lui promet de recevoir au pied du sapin. Sauf que quelques heures avant d'ouvrir les cadeaux, Howard, bourreau de travail, a totalement oublié le cadeau de son fils, et ce n'est pas la première fois qu'il manque une occasion de faire plaisir à Jamie. Cette fois-ci, il est prêt à tout pour se rattraper et ne pas décevoir son fils. Mais le jouet est en rupture de stock dans tous les magasins. Il s'engage dans une véritable course contre la montre pour honorer la promesse qu'il a faite à son fils, jusqu'à ce qu'il comprenne que le vrai héros que recherche son fils, c'est tout simplement lui.

Une nouvelle occasion pour Schwarzy de pousser un peu plus loin sa propre autocritique en campant le rôle d'un père ordinaire qui contre-balance très bien une nouvelle fois son registre habituel de gros dur. Surtout (et c'est le petit plus), qui aurait pu penser que Terminator et Dark Vador partagent un jour un même scénario ! Car oui, le jeune Jamie est interprété par l'acteur Jake Lloyd qui interprétait trois ans plus tard Anakin Skywalker jeune dans l'épisode I de "Star Wars".

