Ces chansons qui connaissent une seconde vie grâce à TikTok

La musique est l'essence même de TikTok. Si bien que parfois, le réseau social particulièrement prisé par les ados apporte un nouveau souffle à d'anciens tubes tombés dans l'oubli. Un phénomène qui permet à certains hits du Top 50 ou à d'anciennes gloires de la chanson française de retrouver une deuxième vie, en bénéficiant de l'algorithme du réseau social chinois et des vidéos addictives de ses 1,7 milliard d'utilisateurs actifs en 2022. En scrollant sur TikTok vous les avez peut-être déjà entendu, vous aussi, ces chansons revenues du passé. Passage en revue.

Jain - "Makeba" (2015)

C'est le dernier exemple en date : depuis quelques semaines, le tube "Makeba" de la Toulousaine Jain sorti en 2015 profite de la viralité des vidéos du réseau social chinois pour se refaire une jeunesse. A la genèse de ce renouveau ? Une vidéo postée en juin par deux sœurs gymnastes du Kazakhstan, les "Kagiristwins", devenue virale.

Publicité

La chanson de Jain, rendant hommage à Miriam Makeba, une chanteuse sud-africaine militante des droits civiques, a été utilisée dans 13 millions de publications pour 35 milliards de visionnages depuis mai 2023. Si bien que sur YouTube, le clip a dépassé le million de vues par jour et a intégré la 50e place des "clips musicaux Monde" de la plateforme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Kid Francescoli - "Moon" (2017)

En 2020, trois ans après la sortie de la chanson, "un fan m'a envoyé un message en me disant que "Moon" était devenue virale !" confiait au Parisien Kid Francescoli, alors artiste confirmé de la scène électro-pop française. "Moon " est alors repris dans plus de 724 000 vidéos TikTok. Sur Spotify, le tube qui avait connu un petit succès en France avec 14 millions d'écoute, en compte le double trois ans plus tard, toutes plateformes confondues.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Indila - "Dernière danse" (2013)

TikTok a offert un beau cadeau à Indila et son single "Dernière danse" sorti en 2013. Celui de devenir, dix ans plus tard, la première chanson francophone à franchir la cap du milliard de vues sur YouTube. Un deuxième succès puisqu'en 2014, la chanson de celle qui est retraitée du monde de la musique, avait été certifiée disque de platine en France. Actuellement, la plateforme chinoise répertorie 252 000 vidéos qui utilisant le tube d'Indila.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

The King Khan & BBQ Show - "Love you so" (2004)

"Love you so" est une chanson tirée de l'album "King Kang & BBQ Show" du groupe éponyme de garage rock, sorti en 2004. Déjà à l'époque, le titre a fait son petit effet. Mais en 2023, il connaît un nouveau succès grâce à TikTok. La chanson est apparue 33 millions de vidéos pour l'instant et la plus populaire compte 100 millions de vues. On y voit une utilisatrice déboussolée devant un filtre pour le moins renversant.

Fleetwood Mac - Dreams (1977)

Il suffit parfois d'un TikTok viral pour que la musique présente sur celui-ci connaissent un nouveau succès. C'est le cas de "Dreams" de Fleetwood Mac sorti en 1977. À l'origine, Nathan Apodaca, skateboarder, "ride" sereinement dans un TikTok, un jus de cranberry en main et avec la musique du groupe de pop-rock londonien en fond. Une vidéo publiée en automne 2021 et aimée près de 14 millions de fois. Grâce au succès du TikTok, la chanson est devenue numéro un des plateforme d'écoute début 2022.

Lady Gaga - Bloody Mary (2011)

Noyée au milieu des "The Edge of Glory, "Judas" et autres morceaux à succès de l'album "Born This Way" de Lady Gaga sorti en 2011, "Bloody Mary" devient un tube lorsqu'elle est reprise en 2022 sur TikTok. Mais pas dans n'importe quelle version : celle qui compte le plus d'utilisation n'est pas la chanson standard, mais la version"sped-up", autrement dit accélérée. Elle compte 4,2 millions d'utilisations dans des vidéos de la plateforme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le "sped up" permet de capter plus facilement l'attention d'autres TikTokeurs qui scrollent sans fin grâce à des vidéos plus énergiques et entraînantes. Ce nouveau format rencontre un tel succès que les artistes se mettent à remixer eux-mêmes leurs chansons en "sped-up". Exemple avec le tube "Everybody Wants To Rule Te World" de Tears For Tears, sorti en 1985. Ces chansons accélérées ont même fait leur apparition sur Spotify qui leur dédie une playlist entière.