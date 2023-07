Cet été, faites comme Montaigne, évadez-vous à cheval loin de la cohue

Le philosophe et auteur partage cette formidable expérience qu'il a vécue, ce périple à cheval sur une période de cinq mois il y a deux ans, dont le but était, dans un premier temps, de traverser la France pour partir sur les traces de Michel de Montaigne. Sa destination : Rome pour une distance de 2 500 kilomètres s'autorisant de longs détours par le Périgord, la Champagne, les Vosges, la Bavière ou encore la Toscane.

Gaspard Koenig raconte son voyage hippique dans son livre "Notre vagabonde Liberté" aux éditions de l'Observatoire.

Il conseille le voyage à cheval à une époque où, selon lui, on voyage souvent sans voyager. Adopter cette manière de se déplacer de Montaigne, est une manière de s'autoriser le détour, de donner toute son importance au moment présent, de se défaire de l'idée d'objectifs à atteindre, de rompre avec un univers de plus en plus normé et de retrouver le goût du hasard.

Philosopher à cheval dans la nature comme Montaigne

À l'été 1580, depuis son château en pays bordelais, Montaigne se lançait dans un long périple à travers le continent pour rejoindre Rome. Montaigne a tenu un journal de voyages dans lequel on apprend qu'il fuyait lui-même l'époque troublée des guerres civiles, des guerres de religion et de la peste dans laquelle il a vécue. Un voyage d'investigation sur l'état du monde qui permet d'apprendre à mieux se connaître soi-même, comme son environnement.

Gaspard Koenig nous raconte pourquoi il ne faut pas hésiter à vivre l'expérience : "C'est ce que recherchait Montaigne puisque j'ai suivi ses traces, et déjà à l'époque, il avait pour dessein de faire un voyage qui soit un véritable voyage, qui consiste à avoir assez de temps pour faire des détours très importants. L'idée est de cultiver une manière de voyager en se disant qu'on ne sait pas exactement où on va, laisser beaucoup plus de place à l'aléa et trouver n'importe quel prétexte pour rencontrer des gens et échanger avec celles et ceux que vous rencontrez sur votre chemin. Montaigne en parle lui-même dans ses écrits puisqu'il dit que la beauté du voyage, c'est la communication avec autrui, parler aux gens de ce qu'ils savent tout en se détachant de soi-même, et redécouvrir le chemin du voyage avec beaucoup d'humilité.

Une aventure à cheval, c'est un périple durant lequel votre smartphone et les réseaux sont tout sauf utiles puisque vous ne pouvez pas demander à Google de vous guider. Il faut tout improviser. Là hors de votre routine coutumière bercée par le confort, vous vous retrouvez subitement dans une situation inhabituelle".

Renouer avec le sens de la nature, l'altruisme et l'hospitalité

Un voyage durant lequel le philosophe a renoué avec l'esprit des rencontres fortuites et naturelles, le sens du désintéressement, de l'humanisme et de l'abnégation. Le plus grand bénéfice qu'il a tiré de ce voyage à cheval, est d'avoir repris goût au hasard, au rapport social dans un monde ultra connecté : " Dans une France que l'on décrit comme très individualiste, lorsque vous sillonnez ses chemins à cheval, vous vous surprenez à constater que les gens n'attendent que de croiser votre chemin, de vivre des événements, des rencontres imprévues, impromptues, et que vous-même prenez du plaisir à aller à la rencontre des cavaliers que vous pouvez rencontrer. Et c'est prodigieux !

Lors de mon périple à cheval, les gens venaient me parler constamment et m'offraient systématiquement leur aide. J'ai traversé pendant trois mois la France, mais aussi l'Allemagne et l'Italie, période pendant laquelle j'ai retrouvé cette expérience anthropologique première, qui est l'hospitalité. L'étranger arrive, et on l'accueille aussitôt sans se poser de questions. Quand on est à cheval, tout à coup, on redevient l'étranger. De la même manière que, partout ailleurs, on peut être l'étranger au plus proche de chez soi parce qu'à partir du moment où vous choisissez de parcourir et de visiter un lieu naturel à cheval, cela vous emporte dans une ambiance très exotique qui fait que vous regardez le paysage d'un œil complètement différent.

Mais à 100 kilomètres de chez soi, on peut aussi tout à fait vivre une expérience beaucoup plus dépaysante qu'à 1000 kilomètres, dans un espace surfréquené, et dans un hôtel".

