"Cette finale je la regarde une fois par an" : fans du Mondial de 98, ils sont nés trop tard pour l'avoir vécu

"J'ai eu la malchance de naître en septembre 1998." Voici ce que répond Inès, bientôt 25 ans, quand on lui parle du premier titre mondial décroché par l'équipe de France de football, l e 12 juillet 1998 , quand le pays entier s'est donné rendez-vous dans la rue pour fêter le sacre de ses joueurs. Un quart de siècle plus tard, cette date est devenue un marqueur générationnel pour les amateurs de foot. Il y a ceux qui l'ont vécue, se souviennent exactement de l'endroit où ils étaient ce soir-là... et les autres.

Ce soir de juillet, Corentin avait seulement quelques jours, Paul bientôt quatre ans. Inès, elle, était encore dans le ventre de sa mère. Pour ces fans de foot nés quelques années trop tard pour vivre ce moment de liesse populaire, restent les images des matchs, les récits racontés des dizaines de fois par les parents ou encore le documentaire "Les Yeux dans les Bleus". Entre frustration et "soulagement" du deuxième titre des Bleus remporté en 2018, quelle mémoire de ce premier sacre pour ceux qui ne l'ont pas vécu ? Ils racontent à France Inter.

“Si t’es amoureux de foot, tu regrettes de ne pas l'avoir vécu"

Le soir du 12 juillet, Paul avait trois ans et demi : "Je me rappelle avoir regardé la finale contre le Brésil dans le jardin, avec mes parents et j'ai des bribes de souvenirs du match, mais mes souvenirs sont surtout a posteriori." Le passionné de foot, qui a joué gardien de nombreuses années, s'est rattrapé depuis en regardant "tous les matchs de la compétition de 1998 une dizaine de fois, et même une vingtaine pour la finale. Cette finale, je la regarde environ une fois par an, par souvenir, par plaisir de revoir ce match, aussi parce que le scénario m'a marqué, avec une équipe de France que l'on n'attend pas, des joueurs que les gens n'étant pas passionnés connaissent assez peu."

Cette Coupe du monde, Gabin aussi la connait "quasiment par cœur". Peut-être même mieux que ceux qui étaient là pour encourager les Bleus au fil des rencontres. "Je m'amuse à demander qui prend un carton rouge en finale, et beaucoup de gens l'ont zappé", raconte-il dans un sourire. Pourtant, le soir du 12 juillet, il n'était même pas né. Alors comme d'autres, il a vécu le parcours des Bleus... en différé : "1998, je l'ai vécu plus tard, quand j'avais 4 ou 5 ans. Mais je savais déjà que ça avait marqué par mal de personnes autour de moi. C'est ce qui m'a fait aimer le sport, et le football."

D'autres ont aussi conjuré le sort en regardant le documentaire "Les Yeux dans les Bleus", réalisé par Stéphane Meunier, qui retrace tout le parcours de l'équipe. "On avait la cassette à la maison", raconte Clément, le grand frère de Gabin, encore dans son landau le grand soir. "Je me souviens de tous les moments : Lilian Thuram qui écoute Booba dans sa chambre, ou Barthez qui fume sa cigarette avant la finale."

La sensation d'avoir raté "cette époque-là"

Pour Clément, revivre cette Coupe du monde c'est surtout se replonger dans "une époque". "Avant le sacre, pendant presque 10 ans il ne se passe rien. On n'attend pas les Bleus, les supporters qui continuent de les suivre (comme mon père) étaient même moqués. Et en 1998, on voit la naissance d'un groupe, ça devient magique. Pour la première fois c'est l'équipe qui gagne, pas un seul joueur." Il aurait aimé être là, fervent supporter, pour "faire taire les moqueries".

Hugo, né en 1998, regrette aussi d'avoir raté cette génération de joueurs au plus haut de sa forme. "J'ai cette petite amertume de ne pas avoir connu l'ensemble de ces joueurs, comme Thuram, l'immense Zidane, Lizarazu, etc. Et forcément, j'ai le regret de ne pas avoir connu une première Coupe du monde, en France, il n'y a rien de plus magique."

"C'est un vrai regret de ne pas avoir vécu cette époque-là, on ne connaîtra jamais ça. Aujourd’hui c’est du foot business, ça n'était pas autant le cas à l’époque on où regardait plus le jeu", ajoute Émilie, née en 2000, qui cite Thierry Henry comme son joueur préféré. Mais la supportrice du FC Nantes a eu la chance de le voir jouer au stade de la Beaujoire, "pour ses derniers buts en bleu. C'est déjà ça, je l'ai vu jouer une fois".

"On m'a répété mille fois : 'T'étais dans le ventre de ta mère'"

La Coupe du monde 1998, cette génération la revit aussi en famille, aidée par des parents ou frères et sœurs passionnés. "Mon père m’a beaucoup parlé du foot dans ces années-là, et forcément de la Coupe du monde 1998", poursuit Émilie. C'est d'abord lui qui lui raconte le scénario, les matchs, la soirée de folie qui a suivi la victoire. "Mon regret, c’est que même ma mère qui déteste le foot a vécu un moment fou. Elle s’est prise au jeu", ajoute celle qui préfère ne pas trop regarder les buts tricolores marqués dans la compétition, pour ne pas être "encore plus frustrée".

Et puis il y a ceux qui ne peuvent malheureusement pas oublier qu'ils n'ont pas vécu ce moment. "On m'a répété mille fois : 'T'étais dans le ventre de ta mère", rigole Inès, née... en septembre 1998. "J'ai grandi dans une famille hyper foot avec un grand-père, un père, un frère et un oncle qui ont toujours aimé jouer au foot et partager leur passion. On ne se posait même pas la question, le dimanche soir c'était Canal football club et match." Alors forcément, "la Coupe du monde, on me l'a racontée en long, en large et en travers. Je sais exactement qui était assis dans quelle pièce de la maison de mon oncle pendant le match, ce qu'il s'est passé pendant les buts de la finale, etc". C'est la frustration d'Inès, ne pas l'avoir vécu. Même si 2018 a atténué ce sentiment.

"On s'est bien rattrapé en 2018"

Bien sûr, il y a eu depuis le 15 juillet 2018, quand les Bleus de Deschamps ont battu la Croatie 4-2 pour s'offrir une deuxième étoile . "On s'est quand même bien rattrapé en 2018. Je trouve que l'ambiance était magique aussi, pour notre génération à nous, on l'a vécu un peu comme si, au final, c'était notre première victoire", se réjouit Hugo. Même si comme les autres, il reconnaît que ça ne sera jamais pareil. “En 2018, la fête à Paris était folle, mais c’était plutôt un soulagement. En 1998 c'était vraiment une surprise, face à un Brésil où sur le papier on ne gagnait pas, et où on a été injouables”, ajoute Clément. "En effet, 2018 était moins une surprise, après toute cette frustration de l'Euro perdu en finale, en 2016, donc on ne voulait pas revivre une défaite. Mais au moins, on a pu faire la fête et comprendre ce que ça faisait de gagner la compétition", résume Émilie.

Malgré tout, Inès a une dernière frustration : ne pas avoir le maillot de foot 1998. "Je collectionne les maillot et celui-là est magnifique. Mais j'aurais aimé avoir vécu cette Coupe du monde pour l'avoir." Un peu comme pour la compétition, 2018 c'était bien, mais ça ne remplacera jamais 1998.