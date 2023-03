Cette fois les planètes sont vraiment alignées, on vous explique comment les observer à l'oeil nu

Levez les yeux au ciel après le coucher du soleil et contemplez le spectacle. Depuis le 25 mars, on peut distinguer les planètes Jupiter, Mercure, Vénus, Uranus et Mars alignées dans le ciel. Mais le phénomène sera bien mieux visible à partir de lundi soir et surtout mardi, quand les conditions seront optimales dans le ciel nocturne.

Comme l’explique le site spécialisé StarWalk : "L’alignement planétaire est le terme astronomique utilisé pour décrire le fait que plusieurs planètes se rapprochent d’un côté du Soleil au même moment." Les planètes seront "toutes visibles en forme d'arc de cercle", précise sur Twitter l'ancien astronaute d'Apollo, Buzz Aldrin.

Visible à l'œil nu

"Une grande partie sera visible à l'œil nu, même dans les zones urbaines où la pollution lumineuse est importante", précise à CNN Cameron Hummels, astrophysicien informatique au California Institute of Technology. "Et il peut être repéré dans les hémisphères nord et sud." Les conditions idéales pour l’observation : un ciel dégagé et une bonne vue sur l’horizon. Il faut d’abord trouver Vénus, à l’œil nu. C’est simple, "l’étoile du Berger" est le troisième astre le plus brillant dans le ciel après le Soleil et la Lune, et c’est le premier à se distinguer après le coucher du Soleil.

La grande alignement planétaire le soir du 28 mars, vu depuis l'hémisphère nord. - Sky Tonight, via Starwalk - Vito Technology, Inc.

Vénus et Jupiter étincelantes

Non loin de Vénus, vous pourrez observer Uranus, avec minutie. Une paire de jumelles ou un télescope peut être utile pour repérer cette planète. Jupiter et Mercure seront visibles dans un court laps de temps, près de l’horizon, entre 20 et 30 minutes après le coucher du soleil. Comme Vénus, Jupiter brille de mille feux.

"Attendez que le soleil se soit couché, puis sortez et regardez bas dans cette partie brillante du ciel où le soleil vient de se coucher avec des jumelles, et vous devriez voir un Jupiter plus brillant à côté d'un Mercure plus faible", a déclaré Rick Fienberg, rédacteur en chef du magazine Sky & Telescope , à la radio américaine NPR . Une fois que vous avez repéré ces quatre planètes, tracez une ligne droite vers le haut et vous tomberez sur Mars, près de la Lune, avec son habituelle lueur rougeâtre.

Des applications pour se repérer

Si vous avez du mal à vous repérer dans le ciel, une application peut vous aider : SkyTonight et SkySafari . Une fois pointée dans le ciel, elle vous guide et affiche les constellations. D’autres alignements planétaires auront lieu d’ici la fin de l’année. Dans un mois, Mercure, Uranus, Vénus et Mars doivent s'aligner.

Le 24 avril, ce sera au tour de Mars, Vénus, Uranus et Mercure de se rassembler. L’été dernier, depuis l’hémisphère nord seulement, les astronomes avaient pu contempler un alignement quasi-similaire : Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et Vénus. C'était une première depuis 18 ans. Le phénomène doit se reproduire en 2040, au mieux.