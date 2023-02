"J'étais partie à Londres brutalement. J'avais 20 ans, je ne savais pas où dormir. Je travaillais la nuit dans un bar et ma carte de crédit ne passait plus. J'ai d'abord été hébergée chez des collègues polonaises. Une nuit, je n'ai plus su où aller. J'étais fatiguée. Une fatigue de fond. Je ne savais plus comment me débrouiller avec la vie, mais je savais prendre des bus, alors c'est ce que j'ai fait. Un premier, un suivant. Il a bientôt été 4 heures du matin, je m'étais endormie.

C'est là que vous êtes venu me voir. Vous conduisiez le bus et au terminus, vous m'avez réveillée. Vous m'avez demandé de sortir. D'accord. Savais-je où dormir ? Non, mais je n'arrivais plus à faire d'effort. Ce n'était pas grave, je finirais par trouver. Vous m'avez proposé d'aller chez vous. Vous étiez un homme, noir, parlant un anglais que je maîtrisais mal. Mais dans votre regard, il y avait une douceur. Alors je suis montée sur le siège passager de la voiture. Vous n'avez pas insisté pour qu'on discute. Vous avez juste dit : "You look tired". Vous avez allumé la radio et là, je n'ai plus été seule. Nous avons roulé jusqu'à votre appartement en banlieue. Le trajet était long. Vous aviez sept enfants, sept. Et pourtant vous m'avez proposé de me reposer sur votre canapé, précisant qu'à mon réveil, vous ne seriez sans doute plus là. Vous deviez conduire les enfants à l'école.

Je me suis allongée et quand j'ai ouvert les yeux, le silence régnait. La lumière était orange sur la table. Vous aviez laissé un mot et dix pounds. Je les ai pris, je suis sortie, j'ai noté votre adresse sur un papier, puis j'ai à nouveau pris un bus, un autre. J'ai retrouvé une vie et un logement. J'ai perdu le papier. Je ne vous ai jamais remercié. Mais je me suis promis qu'un jour, si j'arrivais à écrire et à publier, je le ferais, quelque part. Alors, merci de m'avoir donné les raisons de faire confiance à l'inconnu. À quoi ça tient une croyance ? Un geste. Un sourire. À une voix inattendue qui vous sauve dans un bus, à la radio. On ne sait jamais les traces qu'on laisse aux autres. Vous ne saviez rien de moi. J'ignorais tout de vous. Et pourtant, cette nuit-là, par un geste gratuit, vous avez discrètement infléchi ma vie."