Cette œuvre réalisée à l'occasion du mois des fiertés surprend sur les réseaux sociaux

"Pauvre France, notre bel Arc de Triomphe" s'émeut sur Twitter un ancien candidat "Reconquête !" aux élections législatives. "Comment ose-t-on saccager un des plus beaux monuments de Paris ? " s'interroge un autre. Même à l'étranger, on conspue les Français : "C'est une abomination. C'est incroyablement irrespectueux envers les soldats français tombés au combat", peut-on lire également sur le réseau social.

Ce jeudi, Ian Padgham connu sous le pseudo de "Origiful" sur Instagram, a publié une vidéo de quelques secondes dans laquelle on voit l'Arc de triomphe, sous un grand ciel bleu, enrobé par une sorte de grand arc-en-ciel. Au premier abord, cette publication a tout d'une vidéo tournée telle qu'elle. Même des barres en métal pour fixer la structure sont visibles. Ce ne serait pas la première fois qu'un artiste s'empare du monument comme support pour en faire une œuvre d'art : en 2021, une œuvre de Christo emballait l'arc de Triomphe avec de grandes toiles.

"C'est un fake"

Mais il n'en est rien, "c'est un fake" se rassure un utilisateur de Facebook après avoir vérifié par lui-même que l'Arc de Triomphe n'avait pas bougé, et en diffusant une photo du monument de Paris sous le ciel gris de la capitale. Ce que certains considèrent comme une faux document est en fait une véritable œuvre d'art d'"Origiful" un artiste spécialisé dans ce genre de montage vidéo.

Trois heures de travail sur un logiciel de montage

Habitué à ajouter des objets en 3D sur des séquences tournée avec son Smartphone, Ian Padgham a eu cette idée voilà un mois. "Je passais en taxi à côté de l'arc de triomphe par hasard, c'était une vue magnifique, alors j'ai sorti mon iPhone pour filmer et en passant, j'imaginais très bien cet énorme arc-en-ciel qui passait autour de l'arc de triomphe. J'avais tout de suite l'image dans ma tête. J'ai ensuite fait une prise de vue depuis l'avenue Kleber, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à construire en 3D cet arc-en-ciel."

"Ça montre à quel point notre société n'est pas prête"

Un arc-en-ciel qui a nécessité trois jours de travail à l'artiste, qui n'a pas eu recours à l'intelligence artificielle, mais à plusieurs logiciels de la suite Adobe et une application de traitement de la 3D. Une fois en ligne sur Instagram et Twitter, la vidéo a vite été téléchargée par des utilisateurs, dissociée des autres vidéos du même genre et envoyée ailleurs sur la toile sans préciser qu'il s'agissait d'un montage vidéo.

De nombreux internaute français et du reste du monde ont commenté le document, parfois avec des insultes homophobes. Ian, essaye de tous les lire et s'en désole. "Ça montre à quel point notre société n'est pas prête pour le moment ! Il y a des gens qui peuvent se servir de cette technologie pour faire des vidéos, pour pousser des gens à des avis extrémistes. Moi, je fais de l'art, mais on pourrait facilement utiliser les mêmes outils pour publier des vidéos pour que tout le monde pense quelque chose d'affreux, ça me fait très peur."

Les réseaux sociaux, il connait : "Je travaillais chez Twitter, j'étais parmi les premiers employés. C'est moi qui gérais le compte Twitter de Twitter [...] je connais le monde des commentaires, de la haine en ligne et le phénomène de groupe qui attaque quelque chose".

"Il ne faut plus croire tout ce que l'on voit"

"On voit une minorité très active qui prend une cause pour faire semblant d'être outré. Dans les commentaires de la vidéo, j'ai vu beaucoup de monde faire semblant d'être choqué de dénigrer un monument qui fête la fin de la Deuxième Guerre Mondiale ! (rires) Ils ignorent l'histoire de l'objet dont ils parlent !"

L'artiste préfère prendre le temps de répondre aux commentaires des internautes qui ne perçoivent pas qu'il s'agit d'un montage. "On est dans une phase d'apprentissage, il faut qu'on passe par ce bizutage de mal compréhension. Il faut dire aux gens qu'il ne faut plus croire tout ce que l'on voit, qu'il faut vraiment se méfier de ces contenus. Je sais que je joue avec le feu et je fais des vidéos qui portent à confusion, mais j'essaie d'être très clair dans la description et les commentaires", poursuit l'ancien CM de Twitter. "D'ici à deux ans, je crois qu'il suffira de dire "donnez-moi une vidéo de l'arc de triomphe avec un arc-en-ciel" et ça va se faire direct ! Donc, je profite du moment où je suis le seul à pouvoir le faire, mais ça ne va pas durer avec l'intelligence artificielle."