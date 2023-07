Chaîne "d'extrême droite" : après la sortie de Pap Ndiaye, passe d'armes autour de Cnews et Europe 1

C'est une sortie qui fait du bruit. Dimanche sur Radio J, Pap Ndiaye s'en est pris à l'empire médiatique de Vincent Bolloré, un "personnage manifestement très proche de l'extrême droite la plus radicale". "Quand vous regardez CNews, quand vous regardez ce qu'est devenue Europe 1, quand vous regardez cet ensemble-là, la conclusion s'impose. Oui, CNews c'est très clairement d'extrême droite. Je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute", a affirmé le ministre de l'Éducation nationale, affichant son soutien à la "mobilisation des personnels du JDD" en grève contre la nomination à la tête de l'hebdomadaire de Geoffroy Lejeune, journaliste associé à l'extrême droite, ancien de "Valeurs actuelles".

Depuis, les réactions au sein de Cnews et Europe 1 se multiplient, de Laurence Ferrari au directeur de la rédaction de la chaîne d'information continue. Ces dernières heures, c'est la sphère politique qui s'est emparée du sujet.

"Les faits, rien que les faits"

Depuis dimanche soir, plusieurs grandes figures des deux médias ont donc renvoyé la balle à Pap Ndiaye. "Un ministre ne pouvant se prévaloir de son bilan tente de séduire le jury de rattrapage en insultant l’ensemble d’une rédaction et les 120 journalistes qui la composent. Rendons à cette tentative de faire diversion sa véritable nature : celle d’un fait divers", a notamment tweeté le directeur de l'information de Cnews, Thomas Bauder, dont le message a été relayé par un certain nombre de journalistes ou intervenants réguliers.

"Je souhaite rendre un hommage appuyé aux 120 journalistes de notre chaîne, dont le travail, la rigueur et la passion font la force de Cnews comme du débat démocratique", a également réagi Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+, en charge des antennes et des programmes. "Chacun a le droit d’exprimer des opinions. C’est pourquoi Cnews démontre chaque jour, à travers la grande variété et la richesse de ses invités, de ses programmes et de ses émissions, son attachement à l’expression d’une pluralité d'opinions", a-t-il affirmé sur Twitter.

À l'antenne, c'est l'une des têtes d'affiche de la chaîne, Laurence Ferrari, qui a fourni au ministre de l'Éducation une réponse sous forme de billet d'humeur. "Il se permet de jeter l'anathème sur deux rédactions indépendantes de 120 et 160 personnes, à savoir Cnews et Europe 1, qu'il accuse toute honte bue d'être d'extrême droite. Faute du moindre argument étayé, cet employé de la République dénigre, salit et insulte l'intégralité de ces 280 journalistes que je salue une fois de plus, au travail irréprochable et à qui je dis ma fierté de travailler quotidiennement à leurs côtés", a-t-elle lancé.

Réaction officielle de LR, prises de parole au RN

Le parti Les Républicains et des élus du Rassemblement national ont aussi officiellement affiché leur soutien à Europe 1 et à CNews. LR a appelé dans un tweet à "protéger la liberté d'expression". "Dans l'esprit étriqué des wokistes, la liberté d'expression exclut la liberté de penser. Nous apportons notre soutien inconditionnel aux rédactions de CNews et d'Europe 1!", a souligné le parti de droite.

Plusieurs élus RN ont par ailleurs fustigé la déclaration de Pap Ndiaye. "Propos honteux de Pap Ndiaye qui qualifie CNews et Europe 1 d'extrême droite. Au lieu de s'attaquer au pluralisme des médias, le ministre de l'Éducation nationale devrait travailler à enrayer la baisse constante du niveau scolaire !", a réagi sur Twitter Hélène Laporte, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Sa collègue députée Caroline Parmentier a reproché au ministre de jeter "l'anathème sur des chaînes et radios coupables de ne pas servir la soupe à Macron. Stop à ces scandaleuses pressions gouvernementales !", a-t-elle lancé.

Le gouvernement (quasi) silencieux

Du côté des collègues du ministre de l'Éducation nationale, peu de réactions de soutien à Pap Ndiaye. C'est même tout le contraire : Stanislas Guerini, mardi matin, a estimé sur Europe 1, que "s'il pensait" que la station "était une radio d’extrême droite", il "ne serait pas venu" répondre aux questions de son intervieweur.

"Je pense qu'il ne faut pas oublier que mon collègue répondait à une question qu'on lui posait sur le 'Journal du dimanche'", a-t-il toutefois nuancé, expliquant qu'il "respectait" les "inquiétudes" des journalistes du JDD. "Ce sont eux qui avec une extrême majorité sont mobilisés parce qu'ils ont peur d'une dérive identitaire de leur journal. Ce journal a une histoire, ce n'est pas celle de 'Valeurs actuelles'. Donc, je soutiens et respecte la mobilisation de ces journalistes."