Changement d'heure : pourquoi son arrêt définitif n'est pas pour tout de suite

Une fois de plus, il faut remonter montres, réveils et horloges. Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, à trois heures, il sera deux heures. Nous allons donc perdre une heure de soleil, mais gagner une heure de sommeil. Ce changement d'heure, qui rythme la vie des Français depuis la fin des années 70 devait définitivement s'arrêter en 2021. Mais la crise du coronavirus a mis les démarches en pause.

Pour le moment, l'arrêt définitif du changement d'heure n'est donc plus vraiment sur la table. Il manque notamment l'avis du Conseil européen, qui ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, pour trancher.

Une directive pour un arrêt définitif adoptée en 2019

Le changement d'heure, deux fois par an, est en vigueur en France depuis 48 ans. Il est instauré après le choc pétrolier 1973 et la forte hausse des prix du pétrole. L'objectif était alors d'économiser de l'électricité en gagnant une heure de soleil par soir.

Des années plus tard, en 2018 et 2019, la fin du changement d'heure était l'un des sujets discutés en France et en Europe. Après de nombreuses discussions et consultations, la Commission européenne avait finalement présenté un projet de directive adopté en mars 2019 par le Parlement européen (avec 410 voix pour et 192 contre). Il prévoyait bien la fin du changement d'heure saisonnier en mars 2021. Chaque pays pouvait alors choisir de rester définitivement à l'heure d'hiver ou d'été.

Depuis la crise du Covid, le sujet n'est plus sur la table

"Cependant, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 , ce texte sur la fin du changement d'heure n’est plus à l’ordre du jour et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", écrit le site Internet Vie publique , géré par la Direction de l'information légale et administrative (DILA). Après ce passage à l'heure d'hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre, il y aura donc bien un passage à l'heure d'été en mars prochain.

Et puis, les désaccords entre les pays de l'Union européenne n'ont pas aidé. Interrogé sur franceinfo fin octobre 2020, l'enseignant à Siences Po-Paris Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes, confirmait que le projet était "complètement bloqué au niveau du Conseil des ministres" de l'Union européenne. Ce qui pose notamment problème : "Certains pays préfèrent l'horaire d'été, d'autres l'horaire d'hiver." Pour le moment, personne n'est d'accord et c'est le statu quo.

Une large majorité des Français favorable à sa suppression

En tout cas, en France, la majorité des habitants est favorable à la fin du changement d'heure, avec une préférence pour l'heure d'été. Une consultation en ligne organisée en 2019 par la commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale avait reçu plus de deux millions de réponses. La grande majorité des participants (83,74 %) était alors pour le changement d'heure. Et 59% d'entre eux préféraient rester à l'heure d'été toute l'année.

Nombre d'habitants témoignent notamment de troubles du sommeil chez les personnes âgées et les enfants au moment du changement d'heure, et de hausse des accidents de la route, notamment au moment du passage à l'heure d'hiver, où la nuit tombe plus tôt.