Chantage à la vidéo intime à Saint-Étienne : une subvention associative qui interroge

Il s'est accusé dans une enquête publiée par Mediapart de participation à un complot politique : Gilles Rossary Lenglet, ex compagnon de l'adjoint à l'éducation à la mairie de Saint-Étienne, Samy Kefy Jérôme, affirme que le maire LR de la ville, Gaël Perdriau et son directeur de cabinet ont commandité le tournage d'une vidéo intime de l'ancien premier adjoint UDI Gilles Artigues, en 2014, en compagnie d'un escort gay. Le maire dément et a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Gilles Artigues a lui déposé plainte pour "chantage aggravé et guet apens", qui donne lieu à une instruction.

Mais Gilles Rossary Lenglet détaille aussi un volet financier de cette affaire. "J'ai demandé 50 000 euros" assure-t-il à nouveau, au micro de France Inter. Il dit avoir touché l'intégralité de la somme, dont une partie en avantage en nature et les 40 000 euros restants "en argent sonnant et trébuchant".

20 000 euros de subvention votés en conseil municipal

Cet argent, ce sont selon lui deux associations qui lui ont versé, en contrepartie de prestations facturées. "Je faisais des factures sur lesquelles on mettait un 'gloubiboulga' d'activités et elles me rétribuaient", détaille-t-il. "J'ai touché des sommes de 1500 par ci, 1000 par là sur un an et demi."

Parmi les deux structures concernées se trouve l'association de la galerie art pluriel (AGAP), qui regroupe des artistes contemporains. Son local, rue de la République, a d'ailleurs fait l'objet d'une perquisition lundi, par les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon. En 2015, quelques mois après le tournage de la vidéo, elle touche 20 000 euros de la mairie. Le conseil municipal vote le 6 juillet pour lui octroyer cette subvention.

Une demande portée par le cabinet du maire

Fin juin, quelques jour avant, c'est le cabinet du maire qui pousse la demande d'instruction. On peut d'ailleurs lire une annotation manuscrite, dans le cadre réservé au service instructeur, qui précise que le financement sera prélevé sur "la réserve du maire". "Il existe une ligne budgétaire pour imprévu car il fallait aider à l'ouverture de la galerie d'un côté, et préparer le programme de l'autre" explique aujourd'hui Gaël Perdriau, pour qui tout a été fait "totalement légalement".

Trois jours avant la publication du premier article de Mediapart sur l'affaire, son cabinet a pourtant envoyé un mail en interne, pour tenter de retrouver les archives de ce dossier.

Un projet de marché de l'art

Cette demande de subvention, France Inter a pu la consulter, et elle fait aussi état de la volonté d'organiser un "marché de l'art type FIAC [Foire internationale d'art contemporain, NDLR]", projet qui sera porté par un "prestataire" précise le document, mais qui ne s'est jamais réalisé. "Je n'avais pas le réseau pour créer cela" s'amuse aujourd'hui Gilles Rossary Lenglet, qui dit n'avoir jamais fourni de prestation sérieuse.

Autre élément troublant, le budget du projet porté par l'AGAP, qui comprend 3500 euros de financement obtenu sur la "réserve parlementaire" du député socialiste de l'époque Régis Juanico. L'ancien parlementaire assure à France Inter avoir vérifié ses archives et n'avoir jamais reçu aucune demande.

La présidente de l'association, Chantal Sabatier, n'était pas en mesure de donner des détails mais confirme que Gilles Rossary Lenglet a bien travaillé pour la structure. Le conseiller municipal d'opposition socialiste, Pierrick Courbon, qui avait voté la subvention a, de son côté, porté plainte pour "escroquerie à la délibération". "Si ce pour quoi nous avons voté a servi à payer des commissions, nous avons été dupés", déplore le conseiller municipal.