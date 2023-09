Chants homophobes lors de PSG-OM : le gouvernement réclame des sanctions

Des chants injurieux et homophobes visant les joueurs marseillais ont été entonnés au Parc des Princes dimanche pendant de longues minutes, lors de la rencontre de football entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. "Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes", a réagi lundi matin la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra sur X (ex-Twitter).

"Ces chants ont gâché la fête au Parc" des Princes, poursuit la ministre. Elle martèle que "peu importent la rivalité et l'enjeu, ils doivent être combattus sans répit par les supporters, les acteurs de la compétition, les instances et les pouvoirs publics". "Il est urgent de les éradiquer de nos stades", poursuit-elle.

La commission de discipline de la LFP saisie

La ministre des Sports annonce que "la commission de discipline" de la Ligue de football professionnel "est désormais saisie". Elle "invite" également le club de la capitale "à déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice, pour qu'ils soient sortis des stades".

"Grâce au dispositif que nous avons proposé et fait adopter dans la loi du 19 mai dernier" le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, "une fois la justice saisie, les interdictions de stade pour des faits d’une telle gravité vont devenir systématiques", précise Amélie Oudéa-Castéra. "Notre message est clair : fermeté absolue contre l’inadmissible", conclut-elle. Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) Olivier Klein s'est dit "choqué" par ces chants homophobes. Il réclame des sanctions et "étudie les possibilités de saisir la justice".

Le PSG "condamne" ces chants

La direction du Paris Saint-Germain assure que le club "condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société", dans un message transmis à la direction des sports de Radio France.

"Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation, Sportitude, SOS Racisme et la Licra auprès du club et des supporters", rappelle le PSG. "Le club entend renforcer encore son travail de prévention en matière de lutte contre l'homophobie et rencontrera dans les prochains jours l’ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel", a ajouté le club parisien.