"Chaque nuit, il y a des explosions" : à Kherson, vivre dans la peur des bombardements russes

Chaque matin, Valentina et Nina arpentent les rues quasi-désertes du centre-ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Balai et râteau à la main, vêtues d'un gilet jaune, ces employées de la municipalité s'occupent de l'entretien des parcs et jardins. "Nous avons peur quand nous sommes dehors. Et à la maison aussi", avoue Valentina. "Mais on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas aller ailleurs. Nous n'avons pas assez d'argent pour partir. Alors on fait notre travail comme on peut. C'est important de garder les rues propres. Les gens nous remercient. Et ça nous fait du bien", sourit-elle.

Valentina et Nina ramassent les ordures et les feuilles mortes. Elles balaient les trottoirs jonchés de débris et d'éclats de verre devant un immeuble aux vitres brisées. "Est-ce qu'on peut dire que la ville est vraiment libérée quand il y a des bombardements ?", s'interroge Nina. "Je suis fatiguée de cette guerre, je veux que tout ça finisse. Je veux pouvoir me promener et venir travailler sans avoir peur".

Dans le centre de Kherson, la place de la Liberté où les habitants avaient célébré la libération de la ville en novembre 2022.. © Radio France - Yann Gallic

À portée de tirs de l'armée russe

Sur les bords du Dniepr, le fleuve qui longe la ville, certains habitants vivent à portée de tirs de l'armée russe qui s'est retranchée sur l'autre rive. Igor et sa compagne, Tatiana, sortent seulement pour faire leurs courses. Et quand les obus sifflent dans le ciel, ils se mettent immédiatement à l'abri, accroupis contre un mur. Sur la route qui mène à son immeuble, Igor nous montre un petit cratère, stigmate d'un récent bombardement.

Dans le quartier, la plupart des fenêtres sont recouvertes de panneaux en bois. "Chaque nuit, il y des explosions, c'est impossible de dormir. Les soldats russes sont de l'autre côté du fleuve, à un ou deux kilomètres. Peut-être que leurs snipers peuvent nous viser, il vaut mieux ne pas rester là." Igor et Tatiana se dépêchent de rentrer chez eux, dans leur immeuble à la façade grise, qui s'est vidé d'une grande partie de ses occupants depuis le début de la guerre.

Quelques rues plus loin, debout sur le toit de sa maison détruite par un récent bombardement, Luba essaie tant bien que mal de réparer les dégâts : "Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à part reconstruire ? Nous avons attendu tellement longtemps d'être libérés des Russes ! Ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner même avec la maison détruite." Luba affiche un optimisme qui force le respect. " Il ne faut pas baisser les bras, dit-elle pleine d'espoir. "Un jour, nous vivrons de nouveau en paix."

Dans un quartier de Kherson, près du fleuve, Luba répare sa toiture détruite par un bombardement russe. © Radio France - Alexandre Abergel

Des milliers de repas chauds distribués chaque jour

Malgré les bombardements presque quotidiens, à l'heure du déjeuner, les habitants de Kherson se risquent à sortir dans la rue. De longues files d'attente se forment sur les trottoirs lors des distributions de nourriture. Ici, la Croix Rouge et l'ONG américaine, World Central Kitchen livrent chaque jour près de 7 000 repas chauds. Ludmila est venue récupérer une barquette de saucisses, de sarrasin et de légumes : "Je viens là quand j'en ai besoin, car j'ai une petite pension retraite. Sans cette aide alimentaire, je ne pourrais pas m'en sortir, reconnaît-elle.

Son immeuble de neuf étages, qui se trouve juste à côté, a été touché par un obus. Toutes les fenêtres ont été cassées. Il n'y a pas eu de gaz pendant un mois. "On avait froid", explique Ludmila. "Il a fallu se chauffer à l'électricité. Pour un seul mois, j'ai reçu une facture équivalente à ce que je paie habituellement pour six mois de consommation électrique". Aujourd'hui, les coupures sont moins fréquentes à Kherson: "ça ne dure qu'une heure ou deux. J'ai même pu remettre en marche mon frigo : c'est déjà un progrès !", dit-elle en riant.

A Kherson, l'ONG américaine World Central Kitchen distribue 3 000 repas par jour. © Radio France - Yann Gallic

"On vit comme au Moyen-Âge"

Mais dans les environs de Kherson, de nombreux villages sont privés de gaz et d'électricité depuis le début de la guerre. Les habitants de Pravidno ont appris à se débrouiller pour éclairer et chauffer leurs maisons. Une agitation inhabituelle règne dans ce petit village qui a été le théâtre de violents combats lors de la contre-offensive ukrainienne.

Rassemblées sur le terrain d'une entreprise agricole, des dizaines de personnes chargent des briquettes de bois sur des remorques ou dans leur coffre de voiture. "C'est vital pour nous", raconte Mykola, agriculteur. "Nous ne pouvons plus aller dans les forêts pour couper du bois de chauffage parce qu'il y a des mines partout. Ça fait déjà un an que nous n'avons pas d'électricité ! Chez moi, j'ai un groupe électrogène pour pomper l'eau de mon puits. Mais beaucoup de gens utilisent des batteries avec des ampoules LED pour avoir de la lumière. Sans électricité, ce n'est pas la civilisation. Aujourd'hui, on vit comme au Moyen Age!"

Privés de gaz et d'électricité depuis un an, Mykola et sa femme s'éclairent à la bougie et se chauffent avec du bois quand ils en ont.. © Radio France - Yann Gallic

La Croix Rouge a acheminé ici 22 tonnes de briquettes. Emmitouflée dans un épais manteau noir, Lubova Chevtchenko, la cheffe du village, supervise la distribution: "Demain, nous recevrons encore la même quantité qu'on distribuera aux habitants. Ça fait déjà un mois que des électriciens réparent les lignes qui ont été endommagées. On fait tout ce qu'on peut pour finir les réparations le plus vite possible."

Des briquettes de bois sont distribuées aux habitants pour qu'ils puissent se chauffer. © Radio France - Yann Gallic

Plusieurs poteaux électriques sont couchés le long de la route cabossée qui mène au village. Perchée sur une nacelle, des électriciens installent de nouveaux câbles. Un travail difficile et parfois dangereux. Lorsqu'ils interviennent dans certaines zones près du fleuve, ils peuvent être pris pour cible par les Russes. "Il nous arrive de venir dans un village pour réparer les lignes et remettre l'électricité aux habitants", raconte Serghey. "Puis nous rentrons chez nous pour nous reposer. Le lendemain, on apprend que l'endroit où nous venons de faire les réparations a été bombardé. Et que tout est de nouveau détruit !"

À Pravidno, il a fallu d'abord déminer le terrain pour que les électriciens puissent travailler sans risque. Car avant de se retrancher, les soldats russes ont dispersé des mines sur les chemins, dans les champs, dans les maisons. Valery Pasitchnyk est l'un des responsables de l'entreprise régionale chargée d'entretenir le réseau électrique : "Sur la rive droite du fleuve, il y a 130 villages qui sont toujours sans électricité. Pour les reconnecter au réseau, ça prendra au moins six mois… à condition qu'il n'y ait pas de nouveaux bombardements."

Dans la région de Kherson, les habitants savent qu'il faudra du temps pour tout reconstruire et pour se libérer véritablement de la menace russe qui plane toujours au-dessus de leurs têtes.