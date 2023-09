"Chaque réforme est mal pensée, sans enjeu pédagogique" : pourquoi le métier d'enseignant n'attire plus ?

Jour de pré-rentrée pour 853.700 professeurs vendredi matin. Il est l'heure des derniers réglages et derniers préparatifs dans les écoles, les collèges et les lycée avant la rentrée avec les élèves lundi. Cette année, plus de 3.000 postes n'ont pas été pourvus : 1.300 dans le 1er degré et 1.800 dans le second degré. Les reconversions d'enseignants qui quittent l'Éducation nationale sont de plus en plus nombreuses. Des contractuels ont été recrutés pour combler ces manques.

Mais pourquoi le métier n'attire plus ? La sociologue Sandrine Garcia a travaillé sur les démissions des enseignants. Même si le gouvernement tente de rendre plus attractif le métier en revalorisant les salaires, 70% des enseignants ne sont pas heureux, selon la chercheuse. Ils se plaignent en particulier des conditions d'enseignement : des classes très chargées, avec des élèves de plus en plus nombreux en échec scolaire ou à besoins particuliers.

Publicité

FRANCE INTER : Dans votre enquête, vous pointez les raisons qui découragent les enseignants. Quels sont les principaux facteurs ?

SANDRINE GARCIA : "Ils ont déjà une formation désajustée par rapport aux besoins de formation qu'ils ont. Il y aussi une dégradation très importante des conditions de travail avec des classes qui restent relativement chargées par rapport à d'autres pays de l'OCDE. Et puis les contraintes budgétaires sont importantes. Ce qui a joué beaucoup, c'est la loi sur l'inclusion scolaire, dans la mesure où cette loi complexifie considérablement le travail et elle a été faite avec des moyens qui sont complètement en deçà de ce qu'il aurait fallu. En même temps qu'on mettait en place cette ces dispositions relatives à l'inclusion scolaire, on n'a pas allégé les conditions de travail."

Vous avez des exemples ?

SANDRINE GARCIA : "Parfois, les enseignants se retrouvent dans des situations parfois inextricables où ils ont des élèves en situation d'inclusion scolaire qui peuvent se retrouver sans aide. Ils viennent quand même à l'école. En même temps, ils ont des classes qui sont relativement nombreuses, avec des élèves en échec scolaire depuis longtemps, parce que la politique en France a été de réduire le nombre de redoublements avant même qu'on ait les moyens de savoir comment combattre l'échec scolaire. À ces élèves au comportement parfois très perturbateur s'ajoutent des élèves qui sont en difficulté et qu'il faut gérer aussi. Du coup, ils ont trop des niveaux hétérogènes, pour pouvoir organiser de manière rationnelle et sereine le travail de la classe."

Quelles sont les conséquences dans une classe où les niveaux sont trop différents ?

SANDRINE GARCIA : "L'hétérogénéité est vivable quand elle n'est pas trop forte. On a eu un discours de survalorisation de l'hétérogénéité, en disant que c’était merveilleux, que les différences se complètent, s'enrichissent. Très concrètement, quand il y a beaucoup d'élèves et qu’ils ont un niveau très hétérogène, pour eux, c'est l'horreur en réalité. Un nombre d'élèves important et l'hétérogénéité, ça fait des situations de classes qui sont très difficiles, avec un travail difficile à organiser parce qu'on ne peut pas donner la même chose à des élèves qui ont un niveau très faible et ceux et d'autres qui ont un niveau au contraire très fort. Donc ce qu'on prescrit aux enseignants, c'est la différenciation pédagogique. Mais la différenciation pédagogique, c'est bien quand il y a une dizaine d'élèves. Mais c'est rarement le cas."

Vous pointez du doigt les politiques gouvernementales également, que critiquez-vous ?

SANDRINE GARCIA : "Il y a une méconnaissance complète de la part des politiques des conditions de travail des enseignants. Il y a autre chose qui joue, c'est la "réformite" de l'Éducation nationale. Et l'Éducation nationale passe son temps à réformer, c'est son activité. Chaque réforme est tellement mal pensée, trop rapidement, sans véritable enjeu pédagogique, il faut ensuite rajouter une réforme pour réformer les effets de la réforme."

Quand on voit ce manque d'attractivité du métier d'enseignant, vous diriez que c'est beaucoup plus lié aux conditions d'enseignement qu'au niveau des salaires?

SANDRINE GARCIA : "Les salaires, c'est toujours une forme de reconnaissance. C'est une disproportion entre un salaire modeste et un travail sans limite. Les conditions sont trop mauvaises. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de la gestion, mais ils ne peuvent pas faire du bon travail. Du coup, quelles raisons ont les enseignants de rester objectivement, sauf s'ils n'ont pas d'autres possibilités ? Qui pourrait rester pour un travail mal payé et très prenant ?

Il y a à peu près 30 % de gens qui sont heureux dans la profession. Il y a plusieurs raisons, ils peuvent être dans des équipes très solides où ils s'entendent très bien, ils peuvent être dans une petite école rurale où ils sont respectés par les parents. Il y a des contextes favorables. Il y en a qui restent, parce qu’ils ont une maison à payer, ils ont des enfants à élever et n'imaginent pas, à tort ou à raison, pouvoir se reconvertir. Il y a aussi parfois des stratégies parfois de fuite du travail, en faisant durer les récréations, en faisant venir des intervenants, avec des tas de projets, pour minimiser l'impact du travail sur leur vie."