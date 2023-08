Charles Pépin, en conférence au Théâtre de la Porte Saint-Martin le 11 septembre 2023

Charles Pépin rend la philosophie accessible et ludique, en la connectant à la société actuelle et aux problématiques du quotidien en posant la question : Peut-on vivre mieux, vivre plus fort grâce à la philosophie ?

Le 11 septembre, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Charles Pépin orientera notre questionnement sur le thème : « Vivre avec son passé ».

Publicité

Comment faire de notre passé une force d’avenir ?

Enfance, éducation, souvenirs heureux ou traumatiques : notre passé ne passe pas. Il est toujours présent.

Il nous appartient donc d’établir une relation apaisée et féconde avec notre mémoire. Or celle-ci n’est pas un stock de données immuables. Les neurosciences nous apprennent que, contrairement à ce que l’on pensait, la mémoire est dynamique, mouvante. Nos souvenirs ne sont pas figés, ils s’apparentent à une partition à interpréter.

Notre rapport au passé doit être repensé. C’est ce que propose Charles Pépin en convoquant sciences cognitives, nouvelles thérapies, sagesses antiques et classiques de la philosophie ou de la littérature. Il nous montre que nous pouvons entretenir un rapport libre, créatif, avec notre héritage.

Notre bonheur dépend de notre capacité à bien vivre avec notre passé.

Charles Pépin nous donnera des clés pour y parvenir.

Le nouveau livre de Charles Pépin Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant paraît le 7 septembre 2023 chez Allary Éditions. Il sera en vente et dédicacé par l'auteur le soir de la conférence.

billetterie : https://www.portestmartin.com/conference-charles-pepin ,

Instagram de Charles Pépin : https://www.instagram.com/pepcharles/