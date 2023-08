Chatbots, avatars 3D : quand des intelligences artificielles veulent redonner vie à Van Gogh

Redonner vie à Van Gogh, ce n'est plus vraiment de la science-fiction, grâce à l'intelligence artificielle. Cet été, la ville d'Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), où le célèbre peintre néerlandais a passé ses derniers jours, a lancé un outil grand public et ludique : "la première intelligence artificielle capable de converser avec le célèbre peintre néerlandais, offrant aux visiteurs une immersion inédite dans son univers", peut-on lire dans le communiqué de Ask Mona, l'entreprise qui a donné naissance à ce "chatbot", un robot conversationnel.

Pour accéder à cet outil, il suffit de scanner un magnet pourvu d'un QR Code, puis de poser des questions par écrit à ce Van Gogh virtuel. Interrogez-le sur ses influences picturales, ses livres préférés, son oreille coupée, Vincent vous répondra de manière assez convaincante. En revanche, il n'a pas réponse à tout. "Si vous lui demandez comment fonctionne un micro-ondes, il ne le saura pas, puisque Van Gogh n'a jamais connu le micro-ondes", explique Valentin Schmite, co-fondateur de Ask Mona. "En revanche, il saura vous parler de la Nuit Étoilée, de sa relation avec son frère Théo ou de la relation particulière qu'il a eue avec Gauguin".

Publicité

Un avatar en images de synthèse en préparation

La start-up s'est appuyée sur l'expérience de Wouter Van der Veen, expert mondial du peintre pour "reconstituer la vie, la pensée et les conversations de Vincent Van Gogh dans les moindres détails". Un expert très demandé, car celui-ci travaille actuellement sur un deuxième projet, plus ambitieux encore, avec un Van Gogh plus vrai que nature : "Ce sera un avatar, une animation 3D de son visage sur un écran, à laquelle il sera possible de poser des questions dans un micro, et qui répondra avec sa voix."

Une voie synthétique avec un débit rapide et un accent néerlandais, imaginée à partir de témoignages écrits de proches du peintre. "Nous avons créé une IA générative qui a toute la connaissance de Van Gogh pour parler comme lui", décrivait en juin dernier Christophe Renaudinot, patron de Jumbo Mana, l'entreprise qui a conçu ce personnage, présenté une première fois au salon VivaTech.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un modèle montré au musée d'Orsay à l'automne

"Notre IA n'est pas qu'une IA de dialogue, car elle prend possession de ce personnage en 3D, pour lui donner une voix, des expressions du visage, et même une gestuelle", ajoute-t-il. Cette intelligence artificielle se base ainsi sur un corpus gigantesque laissé par l'artiste lui-même : "Il écrivait de nombreuses lettres dans lesquelles il livre ses pensées, il fait des comptes-rendus de ses lectures, il dit où il était, qui il a rencontré, donc on arrive à plonger très précisément dans sa vie et dans ses pensées".

Cette nouvelle IA sera présentée à l'automne au Musée d'Orsay dans le cadre d'une exposition consacrée au peintre, puis sera montrée aussi à Auvers-sur-Oise. La promesse de rencontrer une autre facette de Vincent Van Gogh. Joyeux, enthousiaste, sociable, volubile... À mille lieues de l'image persistante d'un peintre tourmenté et torturé.