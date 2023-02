"ChatGPT", "Bard", "Ernie Bot" : après les NFT et le métavers, les géants du numérique misent tout sur l'IA

"ChatGPT" ? C'est tellement "janvier 2023". Après avoir affolé les amateurs de technologie, le robot conversationnel créé par la start-up californienne OpenAI, financée notamment par Microsoft, voit arriver ses premiers concurrents. Le chinois Baidu vient ainsi d'annoncer "Ernie Bot", une technologie similaire dont les "tests internes" doivent se terminer le mois prochain, avant d'être "mis à la disposition du grand public" à une date ultérieure. Plus rapide encore, Google a emboîté le pas à son rival Microsoft avec l'annonce ce lundi de "Bard", un autre robot conversationnel.

Dans un tweet assez vague, le géant des moteurs de recherche assure que l'intelligence artificielle qu'elle développe permettra "aux gens, aux entreprises et aux communautés de libérer leur potentiel". Un peu plus précisément (mais pas tant que ça), Google explique que "Bard a pour ambition de combiner l'étendue des connaissances du monde avec la puissance, l'intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage. Il s'appuie sur les informations du web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité."

Au-delà de l'effet d'annonce pour ne pas donner l'impression d'être en retard sur un concurrent, Google assume une différence majeure de fonctionnement avec ChatGPT. Quand ce dernier puise ses réponses dans une base de données alimentée (notamment) par les questions que lui soumettent gracieusement les internautes ( dont une part non négligeable de journalistes curieux ), avec un risque avéré d'erreurs factuelles, Bard aura lui pleinement accès à tout ce que Google recense du web actuel. Autrement dit, il peut potentiellement fournir des réponses issues de sources plus variées, et éventuellement avec un niveau de crédibilité plus important.

Un dialogue et plus seulement une recherche

L'idée, pour Google, c'est de changer la manière dont on obtient des réponses à nos questions sur Internet, non plus avec des listes de sites correspondant à une recherche, ni avec des réponses prédéfinies telles que les proposent actuellement les assistants vocaux, mais bien avec une intelligence artificielle capable de comprendre les subtilités d'une question et d'écrire elle-même une réponse la plus pertinente possible.

Présenté en novembre dernier, ChatGPT avait impressionné en partant d'une technologie déjà existante (l'intelligence artificielle générative, capable de créer du contenu à partir d'une demande précise), mais avec une qualité et une variété de réponses impressionnantes. En deux mois, l'outil a été testé par 100 millions d'utilisateurs.

Reste à savoir aussi si, au-delà de la période de curiosité, cette nouvelle technologie finira par trouver une place dans notre quotidien, ou si elle restera une sympathique expérimentation comme le sont encore pour l'instant la réalité virtuelle, le métavers ou les NFT.