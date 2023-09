Cheffe d'entreprise, économiste : qui sont les co-présidents de la commission IA lancée par le gouvernement ?

Alors que de plus en plus de questions se posent sur ce que va changer l'intelligence artificielle au travail, à l'économie, à l'éducation et à la culture, le gouvernement n'a pas l'intention de laisser passer l'arrivée de ce bouleversement sans réagir : ce mardi, la Première ministre Élisabeth Borne lance, à l'occasion d'un comité interministériel, une commission d'experts sur l'intelligence artificielle.

Selon Matignon, une quinzaine d'experts "de très haut niveau" auront environ six mois pour répondre aux grandes questions soulevées par l'arrivée de cette technologie. Ce groupe remettra un premier bilan intermédiaire de ses travaux au mois de novembre.

D'après l'entourage de la cheffe du gouvernement, leurs travaux ont une double vocation : d'une part, réfléchir sur la façon de positionner la France et ses entreprises, ses startups, dans l'écosystème de l'intelligence artificielle (un mouvement déjà initié par l'exécutif depuis plusieurs années via une "stratégie nationale pour l'intelligence artificielle" lancée en 2018).

Et d'autre part, soulever les questions sur l'impact économique, éthique, culturel que vont avoir ces technologies. Deux aspects profondément liés, selon Matignon, qui estime que la France ne pourra pas faire entendre sa voix que par le biais de la régulation.

Pour co-présider cette commission, la Première ministre a invité deux personnalités aux profils bien différents : la cheffe d'entreprise Anne Bouverot et l'économiste Philippe Aghion.

Anne Bouverot, défenseure d'une IA responsable

Anne Bouverot, née en 1966, est ingénieure en télécommunications. Elle est la présidente du Conseil d'administration de l'entreprise Technicolor Creative Studios (connue notamment pour la production d'effets spéciaux) et avait auparavant dirigé la société Morpho, spécialisée dans la biométrie et l'identification via l'analyse de données. Elle est surtout docteure en intelligence artificielle.

Elle est ainsi depuis 2018 la co-fondatrice d'une fondation nommée Abeona, qui se présente comme "un collectif de personnalités engagées pour une IA responsable" et pour "tracer le chemin d'une transition numérique durable et inclusive". Une fondation qui a notamment publié des travaux de recherche sur les biais potentiellement discriminatoires induits par l'intelligence artificielle.

Sa facette la plus médiatique, elle l'a gagnée il y a quelques mois : en février dernier, elle a succédé à Rodolphe Belmer, nouveau PDG de TF1, à la présidence du festival Séries Mania à Lille.

Philippe Aghion, la facette politique du duo

Les auditeurs et auditrices de France Inter connaissent bien l'économiste Philippe Aghion, régulièrement invité dans les studios de radio. Né en 1956, il est professeur au Collège de France et à la London School of Economics, après avoir enseigné à Harvard et au MIT de Boston.

Plus politique que sa co-présidente, Philippe Aghion est un habitué de ce genre de travaux ministériels : en 2007 il faisait partie de la Commission Attali "pour la libération de la croissance française", qui a rendu ses travaux en 2008 à Nicolas Sarkozy. Et en 2012, il est devenu conseiller économique de François Hollande, avant de soutenir Emmanuel Macron en 2017.

Ses travaux économiques sont en partie fondés sur l'idée que l'innovation est un moteur essentiel de la croissance. En mai dernier, il a publié dans Les Échos une tribune reflétant son rapport à l'IA . Il rappelle comment chaque révolution industrielle a vu ses prédictions de menace pour l'emploi démenties, et explique pourquoi, selon lui, il en sera de même avec l'IA : "Les entreprises qui automatises et se robotisent créent des emplois, alors que leurs rivales qui n'automatisent pas tendent à perdre des emplois ou à simplement disparaître", dit-il notamment.

Autour de ces deux personnalités, la quinzaine d'experts formant cette commission ont des profils divers : des chefs de grandes et petites entreprises, ainsi que des chercheurs et chercheuses. Des représentants des géants américains, comme Google et Meta, devraient aussi être de la partie.