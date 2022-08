"Cher connard" de Virginie Despentes : "le roman punchy de la rentrée" selon Le Masque

Le livre présenté par Jérôme Garcin

"Les premières phrases du livre sont "Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Instagram. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable". Ces mots sont adressés par Rebecca Latté, une actrice dont l'auteure nous dit qu'elle est la troisième de la Sainte Trinité, avec Béatrice Dalle et Lydia Lunch, au romancier à succès Oscar Jayack sous le coup d'une affaire de harcèlement sexuel qui fait de lui l'homme à abattre des réseaux sociaux. Oscar répond aussitôt à Rebecca.

Les deux se connaissent depuis longtemps, depuis leur même origine plus que modeste du côté de Nancy. Et Rebecca n'a pas oublié qu'elle en pinçait autrefois pour Corinne, la sœur d'Oscar.

Ainsi commence donc ce roman épistolaire 2.0 entre deux transfuges de classe où il est beaucoup question de MeToo, de drogue ("J'ai toujours méprisé les gens qui ne se défoncent pas", écrit Oscar), du cinéma qui boude Rebecca depuis qu'elle a passé la cinquantaine, de l'édition et de la lutte des classes. Des échanges interrompus par le blog de Zoé Katana de manière régulière, "semie-valkyrie en feu", qui fut l'attachée de presse d'Oscar. C'est elle qui l'avait harcelé et c'est elle qui l'a "metooïsé".

Ça commence avec du fiel. J'ai presque envie de dire qu'après, il y a presque du miel dans leur relation. C'est du Pierre Choderlos de Laclos moderne".

Elisabeth Philippe absolument fascinée par la vigueur et l'intelligence de l'auteure

Pour la journaliste de L'Obs Virginie Despentes est vraiment l'écrivaine qui comprend le mieux notre époque, ses enjeux, avec en prime ici une radicalité ponctuée de nuance qui livre une véritable hymne à l'amitié : "Virginie Despentes nous surprend parce qu'on ne s'attendait pas forcément de sa part à un roman épistolaire, qu'elle modernise énormément. Et en même temps, elle ne nous surprend pas parce qu'elle confirme le fait que c'est elle la patronne. On dit souvent que c'est Houellebecq, l'écrivain sociologue, mais lui est resté coincé dans les années 1990, quand elle saisit les mutations, les transformations de la société avec une vigueur et une intelligence qu'on trouve très peu ailleurs. On ne l'attendait pas non plus forcément sur cette façon de traiter MeToo et des violences sexuelles puisqu'elle fait aussi entendre la voix d'un homme "metooïsé".

Elle est dans la peau des trois personnages en même temps. C'est ce qui faisait déjà la force de "Vernon Subutex", y compris en se mettant dans la peau de ses personnages les plus méprisables. Là c'est la même chose. Elle se met aussi dans la peau d'Oscar et Virginie Despentes, qu'on caricature souvent comme quelqu'un de très radical, de très trash, cette fois sa radicalité réside dans la nuance, dans sa façon de faire apparaître les contradictions chez chacun de ses personnages. Ce n'est pas "on se lève et on se casse", c'est "on se pose et on se parle". Oscar est accusé de harcèlement par cette Zoé Katana ; ce n'est pas une accusation qui porte sur un fait gravissime. Il peut y avoir des circonstances atténuantes et on peut lui trouver quelques excuses.

Je trouve très intéressant aussi la façon dont elle décrit la société au prisme des addictions. Elle montre qu'on est tous dépendants, comme Oscar et Rebecca, qui est un personnage absolument génial, formidable, drôle et d'une liberté totalement folle".

Frédéric Beigbeder salue "un libre très important par lequel on dépasse la guerre des sexes"

Pour le critique du Figaro-magazine, si en termes de narration romanesque, ce n'est peut-être pas au même niveau que la trilogie précédente, ça reste très efficace. En particulier dans la volonté de l'auteure de dépasser la guerre des sexes : "le talent d'un romancier réside dans le fait de parvenir à se mettre dans la peau des autres, ce qu'elle réussit vraiment ici.

Au début, à la vue du titre "Cher connard", je me suis dit que ça allait encore être de la provoc un peu facile, mais, en réalité, le mot important dans le titre, c'est "cher" parce qu'elle fait une déclaration, une lettre d'amour extraordinaire aux hommes, en se mettant à la place d'Oscar et en l'humanisant.

C'est peut-être le premier roman contre le patriarcat, mais qui s'identifie aussi à ce qu'est la masculinité . C'est la recherche même de Virginie Despentes depuis de longues années d'essayer de dépasser cette guerre des sexes. C'est un livre très important pour cette raison-là parce que si les féministes radicales le lisent jusqu'à la fin, à ce moment-là peut-être que la hache de guerre va être enterrée ! Vous imaginez l'importance de ce livre ! Si Alice Coffin ou d'autres le lisent jusqu'au bout, ce serait vraiment super.

Cela dit, je préférais peut-être la trilogie "Subutex" où elle était vraiment dans une grande romancière balzacienne, elle avait vraiment prouvé quelque chose d'éblouissant. Là, il s'agit peut-être plus de tout ce qui lui passe par la tête sur l'époque, à travers des lettres écrites entre trois personnages.

C'est super efficace, et c'est une très bonne idée d'avoir voulu réécrire les 'Liaisons dangereuses' aujourd'hui".

Nelly Kapriélan a été totalement bluffée !

La critique fait la Une cette semaine des "Inrockuptibles", après avoir fait la Une de "Télérama". C'est le livre de la rentrée à côté duquel il ne faut absolument pas passer selon elle, saluant la capacité de l'auteure à surprendre systématiquement son lecteur en convoquant ici la conciliation, la confession incarnées dans un "moi" tout à la fois masculin et féminin brillant : "Le livre est génial et son auteure totalement bluffante. On se demandait ce qu'elle allait faire après après sa trilogie, et là, elle arrive à nous surprendre, à prendre un genre qui est tombé en désuétude.

Pour moi, c'est l'anti "Liaisons dangereuses", où il était vraiment question d'un rapport de force entre un homme et une femme sur l'échiquier social.

C'est du roman par lettres qui convoque de la conciliation, de la discussion, faisant entendre la voix de l'homme avec laquelle elle sort elle-même d'une image dans laquelle les gens pouvaient l'enfermer, dans cette espèce de féminisme symbolique. C'est une déclaration d'amour à l'amitié entre hommes et femmes et comment on s'accompagne mutuellement pour se faire changer, comment on peut arriver à avoir de l'empathie, à comprendre l'autre.

Oscar parcours tout un chemin pour comprendre la jeune Zoé. Chacun tombe le masque, tous sont dotés d'une honnêteté, et dès le départ, certes parce qu'ils viennent d'une même classe sociale où chacun s'en est sorti. Ils se retrouvent seuls et se rejoignent dans une société qui a complètement changé. Ce sont des enfants des années 1980 qui ont changé d'époque, de paradigme idéologique, de génération. Tout tient sur la langue (et le propos d'une intelligence foudroyante) ; la langue a la poésie du rap parfois. C'est le roman punchy de la rentrée. C'est extraordinaire !

J'aime vraiment (ce qui est aussi très malin pour un écrivain) de ce "double je", ce qui lui permet de faire une confession. C'est Virginie Despentes qui parle, son moi masculin, ce moi féminin qu'on a tous et qu'elle met en scène dans ce livre qui est absolument brillantissime".

Arnaud Viviant a lui aussi adoré

Le critique pour la revue Transfuge a tout particulièrement été saisi par l'éloge que dresse l'auteure quant à la distanciation sociale induite par la crise sanitaire, qui, selon, elle nous a aussi sensiblement rapprochés les uns avec les autres : "Dans son œuvre, c'est la première fois que Virginie Despentes nous étonne formellement puisque ce qu'elle saisit vraiment ici, c'est le fait que la distance (liée à la crise sanitaire) nous ait considérablement aidés. Ce qui marche entre ces trois personnages et le fait qu'ils soient amis, c'est qu'ils ne se rencontrent jamais. Il y a une éloge de distanciel qui nous sauve, selon elle, et notamment par rapport aux Narcotiques Anonymes (cet autre grand sujet du livre).

C'est vraiment, non pas le sujet de l'addiction, mais le sujet de sa guérison par le stratagème inventé de paroles ouvertes dont elle dit la même chose à propos du féminisme qui doit être la maison de toutes. Mais c'est précisément ce que font les Narcotiques Anonymes : tout le monde peut rentrer, chacun parle et personne n'est jugé".

