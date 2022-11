Chez les compagnies aériennes low-cost, la fin des billets bradés

Face à l’augmentation du prix du carburant, les compagnies à bas coût n’ont plus qu’une solution : augmenter à nouveau les prix des billets. L’été dernier déjà, leurs client avaient constaté une hausse des prix des billets d’au moins 15%. Dans la foulée, le PDG de Ryanair Michael O’Leary, annonçait la fin des billets à dix euros.

Le carburant, 25% du coût d’exploitation d’un appareil

Jusqu’au début de cette année, le modèle low-cost reposait sur un prix du kérosène de 600 dollars la tonne. Mais avec la guerre en Ukraine, les prix des carburants se sont envolés, en plein cœur de l’été. Le kérosène est passé à 1.200 dollars la tonne, avant de revenir à 1.000 dollars ces dernières semaines. Un coup dur pour les compagnies à bas coût, car le carburant représente 25% du coût d’exploitation d’un appareil.

La situation est d'autant plus délicate à gérer que ces compagnies qui proposent ou imposent une large palette de services (choix du siège à la restauration à bord, bagages en soute ou en cabine) n’ont plus d’autres astuces à mettre en place pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de manière à compenser la hausse du carburant. Dès lors, il ne leur reste plus qu’une seule solution : augmenter les prix des billets. Mais pour le moment, aucune ne chiffre précisément la hausse.

Une neutralité carbone en 2050 ?

Même si le prix du kérosène devait à nouveau baisser, il n'est pas certain que cela soit de nature à faire baisser les prix des billets. En effet, sous l’égide de l’Association du transport aérien international, les compagnies aériennes se sont engagées à parvenir à la neutralité carbone en 2050. Pour le moment, cela passe par l’utilisation de carburants verts qui sont quatre à huit fois plus chers que le kérosène classique. Voler plus propre aura donc forcément et rapidement des conséquences en matière de prix pour les voyageurs, à l’image de ce que font déjà certaines compagnies traditionnelles comme Air France. Depuis janvier, celle-ci applique une augmentation liée au carburant de 1 à 12 euros selon les vols.

Des compagnies low-cost en croissance

Toutefois, les compagnies low-cost devraient sortir sans trop de difficultés de cette zone de fortes turbulences économiques. Elles grignotent même des parts de marché au détriment des compagnies traditionnelles dans toutes les régions du monde. Ainsi, à l’aéroport d’Abu Dhabi, la part du trafic low-cost est passée de 7% en 2019 à 25% l’année dernière. Au niveau mondial, on constate que le deuxième plus gros transporteur mondial est Southwest, une compagnie low-cost.

En Europe, la progression des compagnies à bas prix se poursuit également à l’image de Ryanair et Transavia qui poursuivent les ouvertures de nouvelles lignes et l’achat de nouveaux avions. La compagnie low-cost du groupe Air France KLM qui ne disposait que de 39 avions en 2019 devrait en avoir 71 d’ici la fin 2023. Elle devrait également remplacer progressivement ses Boeing 737 par des Airbus A320 Néo. Ceux-ci consomment 15% de carburant en moins que les anciennes générations de cet avion européen.