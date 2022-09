Chez les singes, les rapports de domination sont plus équilibrés qu'on ne le pense

L'étude des primates longtemps aveuglée par "la domination masculine"

Le concept de "domination" est remis en question depuis maintenant un certain temps pour ce qui est des primates non-humains. C'est ce que rappelle le primatologue Frans de Waal au micro de "La Terre au carré". Le chercheur a consacré sa vie à raconter la vie des singes, tout en confrontant ses observations à la manière dont nos rapports culturels et sociaux nous font considérer depuis des siècles le rapport à la domination dans nos sociétés humaines, et plus spécifiquement dans notre rapport aux genres. C'est ce travail qui guide une nouvelle fois son esprit de recherche dans son livre "Différents, le genre vu par un primatologue", dans lequel il montre combien, nos idées reçues autour des comportements des singes traduisent une histoire humaine systématiquement alimentée par les comportements de domination masculine. Nombreuses sont nos conventions sociales traditionnelles à pervertir au passage notre anthropomorphisme. Comme de nombreux chercheurs en primatologie et en éthologie, Frantz de Val bouscule les idées reçues quant au rapport au pouvoir chez les singes.

La paléontologue Pascal Picq avait lui aussi contribué à déconstruire ce qu'il nommait, à notre micro "tout un travail d'idéologie intégrée, conditionné par la seule domination masculine" car il considérait que "les sociétés humaines étaient bien plus souvent coercitives que presque tous les singes". C'est en passant au peigne-fin la coercition masculine envers les femelles, que Frans de Waal a lui aussi constaté que cette coercition pouvait être tout aussi bien féminine chez de nombreux singes.

Publicité

Frans de Waal fait partie de cette génération de chercheurs qui a vu l'étude des comportements des primates se renouveler de fond en comble, notamment depuis que la discipline compte beaucoup plus de femmes primatologues. Historiquement, le rapport au pouvoir chez les primates était essentiellement perçu comme l’apanage des mâles. Toute l'imagerie des primates s'est longtemps nourrie de représentations humains biaisées. Le primatologue admet lui-même que "l'attention était essentiellement centrée sur les mâles et sur le seul prisme des attitudes violentes et agressives" marginalisant de fait le regard autour des femelles singes.

La domination des femelles chez certains singes

Car en effet, dans la hiérarchie de certains singes, les femelles aussi dominent leur communauté. Alors qu'on a toujours eu l'idée préconçue qu'il y aurait systématiquement "un mâle alpha" qui serait dominant chez les autres primates, les recherches ont démontré qu'il existait également des "femelles alpha".

D'ailleurs, leurs rapports de domination sont rarement conditionnés par la violence. Du moins le chercheur précise qu'elle est "beaucoup moins fréquente chez les femelles dominantes, qui suivent très souvent une hiérarchie basée sur l'âge et la personnalité de ses semblables. L'exemple de "Mama la chimpanzé", qui a été pour sa communauté la femelle dominante pendant 40 ans. Elle avait 60 ans et dominait encore son groupe alors qu'elle pouvait à peine marcher et était quasiment aveugle". Chez les femelles, l'âge semble être un facteur de puissance naturel qui ne se ressent pas chez les mâles, pour qui il semble être un désavantage.

Chez les babouins, les mâles, qui sont pourtant beaucoup plus gros que les femelles, sont loin d'être en position de force puisque comme l'atteste le primatologue, la société des babouins affiche une forte solidarité entre femelles : "Les mâles vont et viennent, mais les femelles restent ensemble et s'unissent en formant des alliances pour dissuader les mâles de s'en prendre à elles". Les femelles se liguent entre elles pour se prémunir contre les mâles.

Chez les bonobos, ce sont véritablement les femelles qui sont maitresses de la communauté et qui imposent leurs stratégies de domination sur les mâles. C'est ce qui rend d'ailleurs cette espèce particulièrement populaire auprès du public. Frans de Waal va même jusqu'à parler d"un système "féministe" à l'échelle des singes.

La domination physique ne domine pas les rapports de force

Chez les singes, le pouvoir de domination se manifeste de manière très plurielle. Si les stéréotypes de genre ont contribué pendant longtemps à conceptualiser le "mâle alpha" dans un rapport de domination prédisposant à la brutalité… chez les singes, ce n'est pas du tout la force physique qui donne une place avantageuse dans la hiérarchie, autant chez les mâles que chez les femelles, dans le sens où une femelle et un mâle alpha ne s'identifient pas forcément en fonction d'une plus grande dominance physique.

Dans le cas où un mâle domine, il ne se caractérise pas systématiquement par la violence, mais par des qualités de leadership, sans même faire usage d'une quelconque force physique. Ils aident les plus faibles et font en sorte de garder la cohésion du groupe, ils veillent à la paix par d'autres moyens de reconnaissance. Dans son ouvrage, le primatologue nous apprend que "le réseau, la personnalité, l’âge, les compétences stratégiques et les liens familiaux sont autant d’éléments qui aident chaque individu à gravir l’échelle sociale". En particulier, chez les chimpanzés et les bonobos, les rapports de pouvoirs s'apparentent d'après le chercheur à "un véritable système politique".

Chez les chimpanzés : la taille ne compte pas chez les mâles

Chez les chimpanzés, le plus petit mâle, moins corpulent et moins impressionnant physiquement, peut tout à fait être considéré par ses semblables comme le mâle dominant, cela indiffère totalement : "Il n'a pas besoin d'être le plus grand et le plus fort pour dominer sa communauté. La différence de taille ne compte quasiment pas. Et si, chez les chimpanzés, les mâles sont dominants, la domination et le pouvoir ne reposent pas non plus systématiquement sur la force physique". Dans son livre, il ajoute également que "le mâle le plus menu peut devenir alpha, mais il a besoin de soutiens. D’où la nécessité de maintenir un équilibre complexe : veiller à ce que ses alliés soient heureux, s’assurer qu’ils ne conspirent pas avec ses rivaux, attirer les femelles en les protégeant et en partageant la nourriture avec elles."

Chez les chimpanzés, le mâle dominant aurait aussi pour habitude de canaliser les plus jeunes singes afin qu'ils restent le plus tranquilles possibles durant leur croissance et qu'il y ait le moins de violence possible dès le jeune âge : "il s'agit de canaliser les jeunes mâles afin qu'ils apprennent à se contrôler eux-mêmes. Les mâles de haut rang transmettent ainsi une certaine responsabilité aux plus jeunes afin que leur force soit plus constructive que physique".

Chez les bonobos : un réel pouvoir de sororité

Chez les bonobos, même chose, la domination des femelles alpha est basée sur des coalitions, sur une intelligence qui résonne en termes d'alliances. Le chercheur explique qu'une femelle bonobo peut avoir un rang supérieur à celui des autres en dépit de la présence de mâles nettement plus musclés : "Elles ne sont pas individuellement plus fortes physiquement que les mâles, elles sont plus petites, mais elles profitent d'une sororité qui les aident à être plus fortes. De plus, c'est une communauté de singes qui n'a jamais affiché la moindre violence entre ses semblables".

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - La Terre au Carré : Le genre vu par un primatologue

▶︎ Tous les épisodes du podcast La Terre au carré sont à retrouver sur le site et l'App Radio France .