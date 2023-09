Chez Onclusive, plus de la moitié des salariés français remplacés par des outils d'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle fait déjà des ravages sociaux. L'entreprise Onclusive, basée à Courbevoie, spécialisée dans l'analyse des médias et la communication, va remplacer une large partie de ses salariés par de nouveaux outils technologiques et supprimer ainsi 217 postes sur 383 installés en France, a révélé Libération , ce vendredi.

Dans un communiqué que France Inter s'est procuré, Matthew Piercy, qui se présente comme le président de "Reputational Intelligence France" chez Onclusive, confirme l'arrivée de nouveaux outils dans l'entreprise, dont l'intelligence artificielle. Il reconnaît que "tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles" et notamment un "plan de licenciement".

Publicité

"L'apport de l'intelligence artificielle"

Matthew Piercy explique avoir "exploré avec attention les moyens d'améliorer le service que nous offrons à nos clients" et évoque "l'apport de l'intelligence artificielle, mais aussi la modernisation significative de nombreux systèmes et infrastructures obsolètes hérités de nos sociétés fondatrices".

Mais "tout programme de transformation de cette ampleur nécessite des décisions difficiles", écrit-il. "En France, notre CSE (Comité Social et Economique) a reçu toute la documentation relative à la réorganisation proposée et l'impact possible sur notre personnel, y compris un plan de licenciement associé. La mise en œuvre de ce projet n’a pas été décidée à la légère." Il conclut en assurant "soutenir" les employés concernés "dans le cadre d'un processus de transition réfléchi".

Gagner en efficacité ?

Quelques syndicalistes de l'entreprise ont accepté de témoigner auprès de Libération mais sous couvert d'anonymat uniquement. Ils expliquent notamment douter de l'efficacité de l'intelligence artificielle pour faire leur travail, à savoir compiler des articles de presse pour fournir des résumés à leurs clients - des grandes entreprises mais aussi des ministères et services publics. "C’est une mauvaise idée sociale mais c’est aussi une mauvaise idée économique", estime l'un des délégués syndicaux, persuadé que les machines ne seront pas capables de filtrer correctement les informations.