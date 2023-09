Chez Safran, un accord conclu pour "aider les salariés à bien vivre leur parentalité"

Le groupe aéronautique Safran voit plus loin dans le ciel mais aussi dans le droit du travail. La direction de l'entreprise vient de signer un accord avec les syndicats pour favoriser un "cadre de bienveillance autour de la parentalité au travail", a annoncé le groupe lundi. Cet accord, paraphé par la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et Force ouvrière, va bien au-delà des obligations légales.

"C'était une demande des syndicats d'aborder les questions de paternité, de maternité et de congés d'accueil d'enfant et notre souhait a été de construire quelque chose de plus large autour de la parentalité en entreprise, l'idée étant d'aider les salariés à bien vivre leur parentalité, de la conception jusqu'à l'éducation", explique Vincent Mackie, directeur des affaires sociales du groupe Safran sur France Inter .

Cet accord entrera en vigueur au 1er octobre. Il couvre les 45.000 salariés français du motoriste et équipementier et a vocation à être décliné dans l'ensemble des pays où Safran est implanté, en fonction des législations locales.

Des avancées concrètes

L'accord prévoit plusieurs avancées :

Augmentation des autorisations d'absences rémunérées pendant la grossesse et un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) pour le second parent, qui passent à sept jours, contre trois prévus par la loi ;

et un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) pour le second parent, qui passent à sept jours, contre trois prévus par la loi ; Création d'un congé spécifique supplémentaire en cas de fausse couche entre la 14e et la 22e semaine ;

entre la 14e et la 22e semaine ; Diminution du temps de travail lors d'une grossesse (une heure par jour dès l'annonce de la grossesse et 20% du temps de travail hebdomadaire à partir du cinquième mois) ;

(une heure par jour dès l'annonce de la grossesse et 20% du temps de travail hebdomadaire à partir du cinquième mois) ; Rémunération à 100% des congés de maternité, d'adoption et de paternité , sans conditions d'ancienneté ;

, sans conditions d'ancienneté ; Les jeunes parents peuvent bénéficier d'un temps partiel à 80% rémunéré à 90% avec l'intégralité des conditions salariales prises en charge, pendant une durée de deux mois.

Le groupe compte 28,5% de femmes. "On a environ 500 congés maternité par an en France et environ 1300-1400 congés paternité", indique Vincent Mackie. "On sait qu'avec ce congés [rémunéré] à 100%, nous allons avoir probablement davantage de jeunes pères qui vont prendre leur congés paternité. Mais ce n'est pas un sujet de coût, c'est un sujet de bien vivre sa parentalité en entreprise", assure-t-il.

Des mesures optionnelles

Ces nouvelles mesures proposées par Safran ne seront pas obligatoires. "Il ne s'agit pas d'être intrusif. Ce que nous souhaitons, c'est proposer un cadre, un socle mais qu'un certain nombre de ces mesures soient optionnelles. Il n'y a aucune obligation pour les salariés de se déclarer, d'expliquer son parcours PMA par exemple", précise Vincent Mackie, pour qui l'accompagnement dans la parentalité "est un champ dans lequel l'entreprise peut avoir un rôle à jouer, tout en gardant sa place".

Cet accord s'inscrit dans un vaste chantier mis en œuvre par Safran sur les questions sociétales. En début d'année, un accord sur les seniors avait ainsi été conclu, assurant notamment le niveau d'emploi et les embauches des plus de 50 ans et leur reconversion potentielle au sein du groupe. Le groupe entend également travailler sur la prévoyance, sur les questions de parité de genre ou LGBTQIA+, selon Stéphane Dubois.