Chilly Gonzales et Herbie Hancock en live sur France Inter depuis Jazz in Marciac, Mercredi 27 juillet, 21h

Jazz in Marciac 2022 a lieu du 22 juillet 2022 au 6 août. Un festival de jazz pas comme les autres, dont la renommée a franchi les frontières de la France !

►►► France Inter qui défend les artistes tout au long de l’année, vous propose une soirée musicale animée par Aline Afanoukoé avec les concerts de Chilly Gonzales et Herbie Hancock.

Chilly Gonzales produit une musique electro-pop volontairement humoristique. Le musicien canadien avait conquis les auditeurs d’Inter lors de concerts au studio 104 en aout 2019 et décembre 2020.

Chilly Gonzales - press X D.R

Depuis les années 60, Herbie Hancock, pianiste et compositeur, fait vivre le jazz et influence les musiques contemporaines. Lors de son concert à Jazz in Marciac en 2017, Herbie Hancock a fait résonner le jazz sur France Inter.

Herbie Hancock - X DR.

2022 sera l’année du renouveau. Elle offrira un événement comme Marciac les aime, riche des plus grands talents internationaux, et plus encore.

Le festival de cette année donnera le ton des éditions futures : un Jazz in Marciac qui ouvre de plus en plus grand ses bras. C’est la vocation du jazz. Musique de résilience, il n’a cessé de s’abreuver à de multiples sources. Il nous offre l’image d’un monde de diversité, de métissage, de transformation permanente… L’image du monde tel qu’il est.

Ambiance chapiteau boule Corea Garrett Haynes mc Bride - Francis Vernhet

Jazz in Marciac ressemble à ce monde comme un frère. Fier de ses origines, fidèle à ses racines, et en constante évolution, il a su faire une force de sa différence et n’a jamais eu peur d’exercer sa liberté.

Sous le chapiteau, à L’Astrada, sur la place et dans les rues du village, la musique qui résonne au cœur de l’été marciacais ne ressemble à aucune autre. Elle puise sa singularité non seulement dans le talent des artistes mais aussi dans la chaleur humaine, le bonheur partagé, les débats passionnés, la douceur de vivre, la beauté de la bastide.

Toute la programmation ici !

Rendez-vous le 22 juillet pour un nouveau voyage !