Chine : des officiers de police arrêtés pour avoir couvert une violente agression en public contre des femmes

La justice chinoise veut montrer sa fermeté sur la question des violences faites aux femmes. Les autorités judiciaires ont procédé à un vaste coup de filet dans l'affaire des femmes frappées en public en juin dernier dans un restaurant de la ville de Tangshan (province du Hebei, 180 km à l'est de Pékin). La vidéo de la scène diffusée sur les réseaux sociaux chinois avait suscité une vague d'émotion et de colère. Les images d'une extrême violence, dans le petit restaurant, montrent un individu en train de frapper une jeune femme qui a refusé ses avances. Plusieurs hommes se mettent ensuite à tabasser trois autres femmes. Les victimes, blessées, sont transportées à l'hôpital.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La police locale montrée du doigt

Sur Wechat, le principal réseau social chinois, certains internautes n'avaient pas hésité à mettre en cause la police locale de Tangshan, soupçonnée d'avoir tenté de protéger les agresseurs au détriment des victimes. Des accusations qui se confirment. On apprend ce mardi matin que huit officiers de police font partie des personnes qui ont été placées en détention. Dans un reportage diffusé dans le journal de la télévision centrale chinoise (CCTV), le directeur adjoint du département de la sécurité publique de la province de Hebei reconnait implicitement que la police locale n'a pas agi comme elle aurait du le faire.

Publicité

"Cette affaire a mis en lumière les problèmes de certains organes locaux de sécurité publique dans l'application de la loi", explique Shi Guizhong. "En ce qui concerne les individus néfastes au sein des unités de sécurité publique, nous travaillerons avec les organes d'inspection pour enquêter fermement et nous ne les tolérerons pas. Les organes de sécurité publique de la province prendront cette affaire comme une leçon." Pour éviter toute interférence, l'enquête a été dépaysée dans la ville voisine de Langfang.

Outre les policiers, huit autres hommes ont été incarcérés, dont l'agresseur principal du restaurant, un homme de 43 ans. L'enquête a permis de montrer que ce dernier était à la tête d'un réseau mafieux qui sévissait depuis 2012 dans la ville. Le gang, bénéficiant d'une protection de la police, est accusé d'avoir commis une série de crimes et de délits et de nombreux abus de pouvoir. 28 personnes au total sont mises en cause par les enquêteurs.

Les victimes menacées de mort

La principale victime, elle, s'exprime pour la première fois dans le reportage de CCTV. Le visage dissimulé, elle explique que son agresseur, après avoir discuté avec ses amis, s'est approché d'elle, a tenté de la caresser. "Comme je ne me suis pas laissée faire", raconte la jeune femme, "il m'a giflé". La victime précise que les agressions, avec d'autres hommes, se sont poursuivies dans une rue sombre à proximité du restaurant. Les femmes ont ensuite été menacées de mort en cas d'appel à la police.