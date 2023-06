"Chrétien de Syrie", réfugié en Suède, SDF "discret" : ce que l'on sait de l'agresseur au couteau d'Annecy

Il a semé la terreur à Annecy. Au lendemain de l 'attaque au couteau sur l'esplanade du Pâquier, l'agresseur est toujours en garde à vue (elle a été prolongée) et a retrouvé son calme, mais refuse de parler aux enquêteurs. Jeudi matin, il a attaqué avec un couteau six personnes dont quatre enfants de 22 à 36 mois. Sa garde à vue a été prolongée ce vendredi matin, a indiqué de son côté la procureure de la République d'Annecy (Haute-Savoie).

Après une expertise psychiatrique menée vendredi matin, son état a été jugé compatible avec une garde à vue. Lors des premières heures derrière les barreaux de sa cellule, le suspect s'est montré très agité, jusqu'à se rouler par terre, appelant en anglais les enquêteurs à le tuer.

Sans domicile fixe

Cet homme était sans domicile fixe à Annecy, et dormait sous un porche de la vieille ville "depuis à peu près six mois", témoigne un commerçant au micro de France Inter. "On le voyait tous les soirs, il arrivait souvent à 19 heures, avait un rituel, dormait tout le temps à la même heure, avait un casque et écoutait de la musique." D'autres commerçants confirment la présence d'un homme "calme" et "discret" qui "faisait partie du décor" et "n'avait jamais fait de vague" jusqu'ici dans le quartier.

Lors de ses démarches administrative de demande d'asile en France, il s'était déclaré "chrétien de Syrie". Il s'est aussi présenté comme tel aux policiers et a crié "au nom de Jésus-Christ" en anglais, au moment de passer à l'acte jeudi matin, comme l'attestent les vidéos des faits consultées par France Inter.

Il a divorcé avec sa compagne l'année dernière après plusieurs années de vie de famille. Un enfant de trois ans est né de cette union. Son ex-épouse se trouve, elle, toujours en Suède. "Nous nous sommes rencontrés en Turquie, nous sommes tombés amoureux (....) Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède", a-t-elle déclaré, contactée par l'Agence France-Presse.

L'agresseur a quitté la Syrie en 2011

D'après la mère de l'agresseur au couteau, qui habite aux États-Unis depuis dix ans, son fils souffrait d'une "grave dépression", a-t-elle déclaré à l'AFP. Selon elle, Il a fait son service militaire obligatoire en Syrie avant de fuir son pays en 2011 à cause de la guerre civile, puis avait réussi à gagner la Suède via la Turquie puis la Grèce. Ses échecs pour obtenir un passeport suédois ont aggravé, dit-elle encore, son état.

"C'est ma belle-fille qui m'a dit ça", a-t-elle précisé à l'AFP. "Elle disait qu'il n'était jamais bien, toujours déprimé, avec des idées noires, il ne voulait pas quitter la maison, il ne voulait pas travailler... "Il a demandé la nationalité, il a eu un rejet", a priori parce qu'il a fait l'armée syrienne, a-t-elle dit : "ça l'a probablement rendu fou". L'homme avait déposé des demandes d'asile en Suisse, Italie et France, où son dossier a été rejeté tout récemment. Le 4 juin, "notification lui a été faite qu'il ne pouvait pas avoir l'asile en France, car il l'avait en Suède", a détaillé jeudi le ministre de l'Intérieur sur TF1.

Une demande d'asile rejetée en France

Selon les autorités françaises, il avait effectivement obtenu le statut de réfugié en Suède le 26 avril 2013 et voyageait en situation régulière. Raison pour laquelle la police l'a laissé repartir après l'avoir contrôlé dimanche dernier parce qu'il se lavait dans les eaux du lac d'Annecy, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'Autorité suédoise des Migrations a pour sa part indiqué qu'il avait reçu un permis de séjour en 2013, mais a plusieurs fois échoué à obtenir la nationalité suédoise depuis 2017.

Selon le directeur général de l'Office française de l'immigration et de l'intégration, Didier Leschi, interrogé par franceinfo "il bénéficiait de l'allocation pour demandeur d'asile depuis qu'il s'était enregistré comme tel" mais, faute de place, "n'a jamais été pris en charge au titre de l'hébergement dans le dispositif national d'accueil".