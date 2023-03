Ciao Salto : les trois raisons de l'échec du "Netflix à la française"

Voilà, c'est fini. La fermeture a été annoncée à la mi-février, après des mois d'hésitation et de désengagement progressif de ses différentes parties prenantes, à savoir France Télévisions, TF1, et M6. Pourtant, deux ans plus tôt, toutes misaient sur la possible émergence d'un "Netflix à la française", mêlant des programmes exclusifs et des marques fortes issues de la télévision française. C'est ce lundi que la plateforme Salto ferme définitivement ses portes.

Le 20 janvier, France Télévisions avait officiellement acté son désengagement, quelques mois après que l'échec de la fusion TF1-M6 avait sérieusement fragilisé l'avenir de la plateforme. Et depuis le 13 février, la plateforme n'acceptait plus de nouveaux abonnés . À partir de ce lundi, elle va donc résilier ceux qui sont encore abonnés parmi les 800 000 qui ont souscrit au service, et rembourser ceux et celles qui doivent l'être, au pro-rata de la durée d'abonnement restante.

Une alliance complexe qui a mis près de cinq ans à aboutir

Après un peu plus de deux ans d'activité, que restera-t-il de Salto ? D'abord le souvenir d'un lancement houleux. Il aura fallu près de cinq ans entre les premières déclarations d'intention de créer une plateforme dédiée à la création française face à un concurrent à l'époque unique, et le lancement officiel de ce qui est devenu Salto, en 2020.

Dans le dur, deux ans de travail ont été nécessaires pour que TF1, M6 et France Télévisions s'entendent et lancent leur plateforme commune - qui ne se substitue pas à leurs propres services de replay, à savoir MYTF1, 6Play et France.tv.

Un paysage concurrentiel compliqué

C'est l'autre point qui a été une épine dans le pied de Salto : la plateforme a dû faire face à des concurrents qui n'étaient autres que ses propres maisons-mères. L'Autorité de la concurrence avait interdit aux chaînes de mettre en avant Salto sur leurs antennes plutôt que leurs propres plateformes de replay. Résultat, la plateforme a dû faire face à un déficit de notoriété alors même que, sur le papier, plus de dix chaînes de la TNT étaient liées à Salto. Sur ses derniers mois d'existence, TF1 et M6 ont même lancé leurs propres offres payantes, MyTF1 Max et 6Play Max, censés permettre de revoir des programmes plus longtemps et surtout... D'accéder à des programmes en avant-première. C'est déjà ce que proposait Salto.

Le reste du paysage concurrentiel n'a pas facilité les choses. Quand le projet Salto a été lancé en 2018, il y avait deux grands concurrents, Netflix d'un côté, Canal Plus de l'autre. À son lancement en octobre 2020, la plateforme avait été dépassée par Disney Plus et Amazon Prime Video, qui s'étaient déjà bien implantés dans le paysage. L'arrivée, entre 2021 et 2022, des offres de Paramount, d'Universal, de HBO ou de Warner, elles-mêmes intégrées notamment à Amazon ou Canal, a créé des concurrents de plus en plus redoutables en plus de Netflix.

Un manque de créations exclusives

Le paysage du streaming en France est-il le seul responsable de la chute de Salto ? Pas sûr. La promesse d'une plateforme pleine de créations françaises originales n'a pas été tenue. D'abord en raison de la crise sanitaire, qui a rendu impossible le tournage de productions en 2020 avant le lancement, ensuite parce que certaines créations françaises ont été voir la concurrence, comme le témoignent les succès de "Lupin" sur Netflix ou de la série sur la mort de Malik Oussekine sur Disney+. Résultat, les séries exclusives proposées sur Salto étaient essentiellement... américaines. Si la plateforme a bénéficié de pics au moment de la sortie des "reunion shows" de Friends et d'Harry Potter, cela n'a pas suffi - d'autant plus qu'ils ont été diffusés à pleine quelques semaines plus tard sur TF1.

Restaient les avant-premières, précieuses pour les fans de séries comme "Plus belle la vie" ou "Demain nous appartient", mais ce qui ne constitue pas un nombre d'abonnés suffisant. Et les catalogues des séries des grandes chaînes de télé, comme "Joséphine Ange Gardien", "HPI", ou "Les petits meurtres d'Agatha Christie". Là encore, difficile de faire face aux mastodontes que sont Netflix et ses concurrents, capables de sortir une série exclusive par semaine. Quant aux productions numériques propres de France Télévisions, elles sont toujours sorties sur Slash, la plateforme dédiée aux jeunes adultes du groupe.

Ce sont d'ailleurs ces plateformes qui vont se partager les séries et fictions qui figuraient au catalogue de Salto et qui ne venaient ni de TF1, ni de M6, ni de France Télévisions, selon les droits associés a telle ou telle production.