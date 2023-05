Cinéma – De "Batman le défi" à "Charlie et la chocolaterie", quels sont les 5 films inratables de Tim Burton ?

Son œuvre capable de séduire les amateurs de blockbusters comme les cinéphiles plus pointus met en lumière des marginaux mis à l’écart de la société et interroge la question du monstre, et de l’anormalité, Quelques mois après le succès mondial de la série Wednesday sur Netflix, et alors que s’ouvre l’exposition « Tim Burton, le labyrinthe » à la Grande Halle de la Villette, zoom sur 5 films à avoir en tête avant de s’y rendre.

Beetlejuice (1988)

Beetlejuice est un film fantastique hilarant et macabre, avec une bande originale mémorable. Le film suit un couple récemment décédé qui engage un fantôme louche, Beetlejuice, pour les aider à effrayer les nouveaux occupants de leur maison. Michael Keaton est excellent dans le rôle titre, tandis que Winona Ryder, Alec Baldwin et Geena Davis complètent le casting.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Edward aux mains d’argent (1991)

Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts. Dans son quatrième long métrage, et l'un de ses plus émouvants, Tim Burton donne toute la place à son goût du merveilleux, nourri autant par les belles images que par celles qui font peur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | Tout ce qu'il faut savoir sur le film Edward aux mains d'argent de Tim Burton

Batman, le défi (1992)

Pour son second Batman, et peut-être son meilleur film, Tim Burton s'intéresse moins au super-héros aux ailes de chauve-souris qu'à ses ennemis, des créatures qui refusent le deuil de l'enfance : Catwoman, maléfique mais douce (Michelle Pfeiffer), et, surtout, le Pingouin (Danny DeVito), repoussant mais bouleversante. Ce mélodrame funèbre est une splendeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Charlie et la chocolaterie (2005)

À réécouter : Jenna Ortega ou "Mercredi" naissance d'une icône générationnelle Un monde nouveau Écouter plus tard écouter 2 min

Charlie travaille pour subvenir aux besoins de sa famille et ne peut pas s'offrir de friandises. Il participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries ! Doux amer et un brin décalé, cette adaptation du livre de Roald Dalh offre un terrain de jeu à Tim Burton pour explorer l’enfance avec humour. La débauche de couleurs tranche avec la noirceur inquiétante du propos.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | Charlie et la chocolaterie a du mordant

Les noces funèbres (2005)

On termine par une touche de romantisme. Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'Est, un jeune homme, Victor, découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée revenu à la vie. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend désespérément… Ce superbe film d'animation en stop motion (figurines animées image par image) est une parfaite synthèse de l'univers burtonien : le monde des vivants y est triste et recouvert de poussière, alors que le royaume des morts est coloré et explosif.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

ECOUTER | Les noces funèbres de Tim Burton, un film d'amour au clair de lune

Et aussi

On ne rate pas sa série Wednesday