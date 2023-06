Cinéma en plein air à la Villette du 19 juillet au 20 août 2023

Alors que La Villette vivra au rythme des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette nouvelle édition du Cinéma en plein air a naturellement été conçue autour de l’esprit d’équipe et du collectif.

Bande d’amis ou d’ennemis, clan, famille, tribu, troupe de théâtre, gang de malfaiteurs, le cinéma fourmille de films qui touchent à l’esprit d’équipe.

Tim Burton ouvre le bal avec Miss Peregrine et les enfants particuliers tandis que West Side Story de Steven Spielberg le clôture. Entre les deux, tous les genres ou presque seront explorés. Des deux compères, Cookie et King-Lu, dans First Cow de Kelly Reichardt qui rêvent d’une vie meilleure, ou la bande de potes à l’épreuve de la boisson dans Drunk de Thomas Vinterberg, sans oublier la tension dans Les misérables de Ladj Ly, à Élise, danseuse meurtrie, qui retrouve goût à la danse auprès d’une nouvelle compagnie dans En corps de Cédric Klapisch ou la famille quelque peu déjantée de Parasite de Bong Joon Ho ou celle d’Une affaire de famille de Kore-Eda emplie de tendresse, les équipes peuvent être à géométrie variable.

Premiers pas : chaque vendredi, en première partie de soirée, projection d’un court métrage d’un réalisateur qui a sorti en salle son premier long métrage en 2022. Vous pourrez y voir : Le repas dominical de Céline Devaux, Tuesday de Charlotte Wells, Fils du loup de Lola Quivoron, La Marche de Paris à Brest de Vincent Le Port ou encore Mort aux codes de Léopold Legrand.

Le temps d’un week-end, le cinéma envahit Little Villette. Une sélection de courts métrages autour du thème de l’esprit d’équipe, des jeux, des activités, des ateliers ainsi qu’une chasse au trésor dans les jardins de Little Villette. Le samedi soir, place au grand écran avec la projection du film Les Trois brigands, une adaptation du célèbre livre de Tomy Ungerer.

L'esprit d'équipe se fait aussi en chantant avec le Karaoké géant d’Arte animé par Aline Afanoukoé. Le public est invité à chanter sur les plus grands standards de la chanson française, de la pop internationale, du rap sans oublier quelques grands airs d’opéras, captés par les équipes d’ARTE Concert sur les plus grandes scènes européennes.

Le Cinéma en plein air, c’est la rencontre, sur un site exceptionnel, de milliers de personnes, autour du plaisir du cinéma.

Alors, en route pour cette nouvelle édition du cinéma en plein air !

►►► Le programme :

Mercredi 19 juillet Miss Peregrine et les enfants particuliers - Tim Burton - 2016

- Tim Burton - 2016 Jeudi 20 juillet Parasite - Bong Joon Ho - 2019 - 2h12 - Palme d’or 2019

- Bong Joon Ho - 2019 - 2h12 - Palme d’or 2019 Vendredi 21 juillet Le Repas dominical - Céline Devaux – 2015 et En corps - Cédric Klapisch - 2022

- Céline Devaux – 2015 et - Cédric Klapisch - 2022 Samedi 22 juillet Les Trois brigands - Hayo Freitag

- Hayo Freitag Dimanche 23 juillet Certains l’aiment chaud - Billy Wilder - 1959

- Billy Wilder - 1959 Mercredi 26 juillet Antoinette dans les Cévennes - Caroline Vignal - 2020

- Caroline Vignal - 2020 Jeudi 27 juillet ARTE fait son Karaoké ! ARTE part en live et vous donne rendez-vous pour participer à son Karaoké géant animé par l’explosive Aline Afanoukoé .

! ARTE part en live et vous donne rendez-vous pour participer à son Karaoké géant animé par l’explosive . Vendredi 28 juillet Tuesday - Charlotte Wells – 2015 et First Cow - Kelly Reichardt - 2021

- Charlotte Wells – 2015 et - Kelly Reichardt - 2021 Samedi 29 juillet Les Misérables - Ladj Ly - 2019

- Ladj Ly - 2019 Dimanche 30 juillet C’est arrivé près de chez vous - Remy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde - 1992

- Remy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde - 1992 Mercredi 2 août Drunk - Thomas Vinterberg - 2021

- Thomas Vinterberg - 2021 Jeudi 3 août Hors normes - Eric Toledano, Olivier Nakache - 2019

- Eric Toledano, Olivier Nakache - 2019 Vendredi 4 août Fils du loup - Lola Quivoron – 2015 et Dunkerque - Christopher Nolan - 2017

- Christopher Nolan - 2017 Samedi 5 août Les Proies - Sofia Coppola - 2017

- Sofia Coppola - 2017 Dimanche 6 août Quand la ville dort - John Huston - 1950

- John Huston - 1950 Mercredi 9 août La Petite bande - Pierre Salavadori - 2022

- Pierre Salavadori - 2022 Jeudi 10 août Une affaire de famille - Hirokazu Kore-Eda - 2018

- Hirokazu Kore-Eda - 2018 Vendredi 11 août La Marche de Paris à Brest - Vincent Le Port – 2021 et Le Mans 66 - James Mangold - 2019

- Vincent Le Port – 2021 et - James Mangold - 2019 Samedi 12 août Top Gun - Tony Scott – 1986

- Tony Scott – 1986 Dimanche 13 août Les sept mercenaires - John Sturges - 1961

- John Sturges - 1961 Mercredi 16 août Polisse - Maïwenn - 2011

- Maïwenn - 2011 Jeudi 17 août Adolescentes - Sébastien Lifshitz - 2020

- Sébastien Lifshitz - 2020 Vendredi 18 août Mort aux codes - Léopold Legrand – 2018 et Public Enemies - Michael Mann - 2009

- Léopold Legrand – 2018 et - Michael Mann - 2009 Samedi 19 août Ocean’s Eleven - Steven Soderbergh - 2002

- Steven Soderbergh - 2002 Dimanche 20 août West Side Story - Steven Spielberg - 2021

►►► Informations

Du 19 juillet au 20 août 2023

Du mercredi au dimanche

Accès à la pelouse du Triangle à partir de 19h

Projection à la tombée de la nuit entre 21h30 et 22h30 (en fonction de la date)

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, accès après contrôle.

VOST Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée.

