CINÉMA - Faut-il aller voir "La petite" de Guillaume Nicloux avec Fabrice Luchini ? L’avis du Masque

Une émission avec Camille Nevers (Libération), Charlotte Lipinska (Vogue), Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles) et Michel Ciment (Positif).

La présentation de « La petite » par Jérôme Garcin

« La petite, du toujours imprévisible Guillaume Nicloux. Il a fait aussi bien Thalasso que Valley of Love. Là, Joseph, c'est Fabrice Luchini, plus barbu que d'habitude pour l'occasion, qui apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans le crash d'un avion. Or, ce couple attendait un enfant via une mère porteuse en Belgique. Question : Joseph est-il le grand-père légitime de ce futur enfant ? En tous les cas, il part à la rencontre à Gand de la jeune Flamande, jouée par Mara Taquin, qui porte l'enfant. La Petite est adaptée du roman de Fanny Chesnel qui s'intitulait Le Berceau. Il y a six mois, le réalisateur Guillaume Nicloux sortait La Tour. Faire deux films en l'espace de quelques mois prouve qu'il est non seulement imprévisible, mais aussi prolifique. »

Camille Nevers : « On croit avec "La petite" aller vers un film simple, mais les choses se révèlent plus compliquées »

La journaliste à Libération explique : « J'ai du mal à le suivre tellement il tourne. J'ai vu certains de ses films. Aucun ne m'a complètement convaincue. Mais c'est toujours intéressant un réalisateur qui va, dans le cinéma, faire des choses aussi diverses et différentes. Son film se fait mal accueillir. Mais il est un peu plus retors qu'il n'en a l'air. De premier abord, il s’agit d’un sujet, gros comme une maison, la mère porteuse, la famille recomposée… On croit aller vers quelque chose d'assez simple. Et le film tourne vers quelque chose de plus compliquée qu'on l'imagine.

Il y a quelque chose d'assez étrange dans la manière où l’on va vers quelque chose d’inattendu. J'aime beaucoup la scène à la toute fin, avec cette femme qui chemine avec lui et qui le drague ouvertement. On comprend qu'il a une amourette avec Sandrine Dumas. Il y a quelque chose toujours un petit peu décalé dans le film où finalement tout se recompose différemment de ce qu'on imaginait : finalement, l'adoption ne se fait pas comme on pensait, la mère porteuse, jouée par une actrice vraiment bien, change tout le temps d’avis. Luchini est plutôt bon, il ne cabotine pas trop. Il ne sait pas s’il est dans une comédie ou dans un mélodrame. Le film oscille entre les deux et c’est un peu un problème. Mais Mara Taquin est vraiment incroyable. Elle porte une espèce de sauvagerie et de dureté face à Luchini et donne au film une forme un peu tordue. »

Jean-Marc Lalanne : « Luchini très bien dans un film relié à d'autres »

Pour le critique aux Inrocks, « le film réussit à faire surgir de l'inattendu, alors qu'on pourrait penser que son programme est très balisé. Moi, je ne dirais pas que Luchini est comme d'habitude. Parfois, il peut être assez agaçant. Là, il est vraiment à la hauteur du personnage. Il n’essaie pas d'écraser son personnage par sa virtuosité d'acteur et donc je le trouve vraiment très très bien dans ce film.

Nicloux, lui, est un cinéaste qui n'a pas vraiment d'unité, ni thématique, ni formelle. Mais j’ai été frappé par le fait que La petite raconte quelque chose d’assez proche de Valley of Love, l’histoire de parents confrontés à la mort de leur fils homosexuel. C'est vraiment exactement le même schéma avec une culpabilité… Le fait qu'il y ait une espèce de thématique secrète qui relie certains films qui ne saute pas aux yeux, ça, c'est assez intéressant. »

Michel Ciment : « Luchini, remarquable dans un film qui manque de fantaisie »

Le critique à Positif a d'abord été très étonné par la performance de Luchini, un très bon comédien, mais qui a toujours une diction, une façon de parler très caractérisée et qu'on retrouve de film en film. Ici, je l'ai trouvé différent de ce qu'il fait d'habitude avec une véritable émotion et un jeu très contrasté. Par rapport au film de Kaurismaki (Les feuilles mortes) évoqué tout à l’heure, il manque la fantaisie, et l'humour. »

Charlotte Lipinska : « Un Luchini exceptionnel face à une actrice pleine de fougue »

Charlotte Lipinska (Vogue) : « Je suis assez d'accord avec mes camarades. Évidemment, Nicloux est très imprévisible et là, il réussit quand même à faire un film pour le grand public, assez limpide dans sa narration, sur un sujet assez complexe et plutôt clivant. Les mères porteuses en Belgique, ce n'est pas un sujet très rassembleur. Malgré la complexité du sujet, il en fait un film très limpide et qui peut toucher tout le monde. Parce qu'il part aussi d'un point de vue très inédit dans cette histoire, à savoir le point de vue d'un homme qui n'est pas directement concerné, mais qui se retrouve confronté à ça. Il est biologiquement le grand-père.

Mais que va devenir cet enfant ? C'est la question obsédante qui, petit à petit, va aussi lui permettre d'affronter le deuil de son propre fils, puisque sa filiation continue. Et il va avancer comme ça vers la vie. Le duo avec Mara Taquin, cette jeune actrice belge pleine de fougue, avec un énorme tempérament, pleine de vie autant que lui, est asséché par le deuil et vide de tout. Ces deux personnages-là s'emboîtent parfaitement. Et le film a créé chez moi pas mal d'émotions. Et grâce à Luchini qui effectivement n'avait jamais joué sur ce terrain de l'émotion contenue et silencieuse. »

