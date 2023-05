CINEMA - Festival de Cannes 2023 : Tati, Godard, ou Coppola ? Quelle(s) bande(s) dessinée(s) lire ?

'Jacques Tati et le film sans fin' : biographie impressionniste

Il voulait être clown. Malgré sa renommée, il a terminé ruiné, mais heureux d'avoir fait des films. À travers les propos d'une scripte, cette BD raconte Jacques Tati, l’homme déconnecté de la vie concrète mais doté d'un sacré sens de l'observation. Une qualité qu'il met très tôt au service du mime. Un art étonnant pour celui qui ne semble marcher que sur la pointe des pieds et être encombré par son corps.

Il débute sa vie professionnelle comme encadreur, il en gardera d'ailleurs une vision du 7e art très marquée par le cadre. Et c'est nourri de Buster Keaton, Harold Lloyd, Max Linder, Laurel et Hardy, et de l'art du gag appris à l'armée qu'il embrasse le cinéma… Arnaud Le Gouëfflec dresse le portrait du réalisateur de Mon oncle, Jour de fête et des Vacances de Monsieur Hulot par petites touches sensibles. Le dessin d'Olivier Supiot apporte ce qu'il faut de poésie pour rendre un bel hommage à celui qui tournait en extérieurs, car, disait-il, "la vie est dehors".

« Tati, un personnage entre la cascade et la danse »

Olivier Supiot nous explique comment il a dessiné Jacques Tati, ce que raconte sa BD, puis nous révèle son héros d'enfance et les quatre références qui l'ont construit :

Jacques Tati et le film sans fin par Arnaud Le Gouëfflec et Olivier Supiot est paru chez Glénat

‘J’aurais voulu voir Godard’ : réflexions sur le cinéma et sur la BD

Un titre de regret, pour une BD qui commence là où s’arrête Visages villages d’Agnès Varda et JR. Dans le film, la réalisatrice et le photographe finissent par se casser les dents devant la maison de Jean-Luc Godard qui, soit est absent, soit n’ouvre pas sa porte. De ce point de départ, le dessinateur Philippe Dupuy tricote une conversation fictive entre le réalisateur suisse décédé en 2022 et lui. Il exhume une phrase de Godard sur le dessin et les auteurs de BD. La discussion devient variation sur les relations entre le 7e art et le 9e, sur le talent de raconter des histoires, sur l’importance du son dans les films, ou sur le langage… Son faux Jean-Luc Godard semble plus vrai que nature, et le dialogue de haute volée est plaisant. Le dessin avec ses repentirs, preuves des hésitations de l'auteur, et de ses erreurs, rend hommage au cinéaste tout en en faisant un personnage de fiction. Habile et passionnant.

J’aurais voulu voir Godard de Philippe Dupuy est paru chez Futuropolis

"Un tournage en enfer, au cœur d’Apocalypse Now" : plongée dans la démesure

A l’écran, le film multi-couronné de Francis Ford Coppola, ne laisse rien transparaître. Cette histoire située pendant la Guerre du Vietnam a pourtant été un réel cauchemar. Le tournage aux Philippines a été interrompu à la suite d'une grave attaque cardiaque de Martin Sheen. La production a dû louer des hélicoptères à prix d'or auprès du dictateur philippin Ferdinand Marcos suite au refus de l'armée américaine de prêter son matériel à un film jugé trop critique sur son intervention au Vietnam. Last but not least, Marlon Brando, la star du film qui incarne l'inquiétant colonel Kurtz, est arrivé sur le plateau avec de nombreux kilos en trop...

Finalement, après que Coppola a hypothéqué tous ses biens pour obtenir une rallonge de budget, Apocalypse Now put être achevé, le réalisateur fut remboursé et, quarante-quatre ans après sa sortie, le film continue d’hypnotiser. Le récit de Florent Silloray joue du décalage entre l’usage minimaliste des crayons de couleurs et la démesure d'un tournage apocalyptique. Son livre passionnera surtout ceux qui n'ont pas vu Hearts of Darkness : A Filmmaker's Apocalypse , de Fax Bahr et George Hickenlooper, l'extraordinaire making-of du film constitué entre autres des images tournées à l'époque par la femme du réalisateur, Eleanor Coppola.

Un tournage en enfer, au cœur d’apocalypse now par Florent Silloray chez Casterman

