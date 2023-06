Cinéma : 'Immobile', 'sans émotion'... Faut-il aller voir "Astéroïd city" de Wes Anderson ? L'avis du Masque

"Astéroïd City, un film où l'on croise beaucoup de beau monde"

La présentation du film par Jérôme Garcin (L'Obs, France Inter) : "Astéroïd City, le nouveau film de Wes Anderson n'a pas séduit le Festival de Cannes et est rentré bredouille. Astéroïd City est le nom d'une petite ville imaginaire au milieu du désert américain. Elle doit sa notoriété à son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique. En 1955, cinq jeunes surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, sont accueillis avec leur famille, pour présenter leurs inventions. On aperçoit derrière les collines, les champignons des essais nucléaires… Et voici qu'il arrive à vaisseau spatial avec des extraterrestres. La ville est placée en quarantaine. On croise beaucoup, beaucoup de beau monde : Scarlett Johansson, Tom Hanks, Matt Dillon, Margot Robbie, Brian Cranston, Tilda Swinton, Adrien Brody et Jeff Goldblum…"

Publicité

Xavier Leherpeur : " Astéroïd City à la limite de l'arnaque"

Le journaliste de 7e obsession : "Quand Alain Resnais faisait un film, il préparait sa mise en scène avec des petites figurines Playmobil. La princesse Leïa, était toujours Sabine Azéma, ce que je trouvais élégant et rigolo. Et quand il portait sa mise en scène à l'écran, c'était une puissance d'incarnation de personnages, de richesse, d'émotions extraordinaires. Wes Anderson, cela fait 30 ans qu'il fait le chemin inverse ! Il prend des comédiens de chair et d'os avec une capacité émotionnelle indéniable, et du talent, pour en faire des petites figurines figées, comme plastifiées qui n'ont aucun intérêt !

D'ailleurs merci d'avoir rappelé l'histoire du film. Je souffre d'une malédiction avec les films de ce réalisateur, une heure après je ne me souviens plus de ce que j'ai vu. Ça ne m'intéresse tellement pas que ça me glisse dessus. Ce n'est pas une posture. Depuis Grand Budapest Hotel c'est une espèce de tunnel sans fin. Je ne sais pas de quoi ça me parle, ça ne m'intéresse pas. Je vois un truc très mécanique, hyper fétichiste, mais au mauvais sens du terme. C'est ultra esthétisé. Il transforme Scarlett Johansson en Kim Novak. Pourquoi pas, mais ce n'est pas très intéressant.

Je ne vois que la peur d'un auteur d'exister dans le vrai monde. Comme s'il se réfugiait recroquevillé dans un univers fait à son image. Le mec, comme certains s'excitent sur des journaux porno, lui, sur le catalogue JouéClub avec à chaque fois qu'il y a une nouvelle boîte Playmobil, il n'en peut plus, Il est en transe. Il a réussi ce coup de maître à la limite de l'arnaque, de se faire produire à coup de millions de dollars son petit terrain de jeu. Ce film ne dit rien du monde, c'est insupportable ! Il est sélectionné à Cannes à chaque fois parce qu'il vient avec un car entier de vedettes qui sont très contentes d'être là. Elles sont les seules !"

Camille Nevers : "Astéroïd City, un film où rien ne dépasse"

À réécouter : Wes Anderson réinventé par TikTok ? Un monde nouveau Écouter plus tard écouter 2 min

La journaliste de Libération voit dans Astétoïd City, "Un film sans air. C'est tellement modélisé, tellement préparé. Il y a quelque chose de l'ordre de la foire, plutôt proche de la Foire du Trône, ou de Luna Park, qui tourne à vide avec le barnum de tous ces comédiens, de tous ces noms que l'on fait circuler, mais qui n'ont pas beaucoup de charme. Cette série d'acteurs connus est pour moi ce que Manie Farber, critique américain important, appelait un Eléphant blanc, parce que dans le film du même nom, rien ne dépassait, rien ne frémissait. Tout était ultra préconçu, prémédité...

Je suis d'accord sur le côté figurines, fétichisme, et régression à tous les étages. Si bien qu'à côté de Wes Anderson en dandy de l'international auteuriste, Spielberg ressemble à un grand adulte qui, lui, quand il joue avec ses trains dans The Fabelmans, a l'air d'avoir un peu dépassé le stade régressif auquel Wes Anderson est resté.

En plus, on ne comprend pas ce que le film raconte pendant longtemps. Il y a toute une espèce de mise en abyme sur le théâtre, le noir et blanc, la couleur, Marilyn Monroe… Tout est hyper référencé. La deuxième partie est plus intéressante. Il y a une série de variations autour de l'alien, qui est sans doute le personnage le plus humain du film, alors que c'est un personnage dessiné, celui de la mère. Et il y a une scène avec Margot Robbie qui est très belle."

Charlotte Lipinska : "Wes Anderson, un univers visuel fort, mais sans émotion"

Pour la journaliste à Vogue : "Wes Anderson a des papiers dithyrambiques parce c'est visuellement très fort. On se dit qu'il devrait être un designer d'intérieur incroyable et on rêve que des magasins de bricolage en mode customisé par Wes Anderson avec tous ces papiers peints rétro vintage, ça serait super beau, puissant. Mais oui, mais il fait des images. Il a son obsession de la symétrie, du cadre qui est toujours extrêmement composé, très beau.

Mais là où je vous rejoins, c'est que c'est tellement désincarné que ça ne génère aucune émotion. Même si dans cet opus-là, contrairement au précédent, qui allait à 2000 à l'heure, c'est un peu plus posé. On sent qu'il y a la thématique du deuil, de la peur du vide…. Mais les comédiens n'ont rien à jouer. Je suis très étonnée de voir son casting aussi prestigieux, avec de très bons comédiens qui rappliquent alors qu'ils n'ont rien à jouer ! C'est un grand mystère.

L'intelligence artificielle s'est emparé de son univers visuel assez fort. Et sur Internet, on peut voir Harry Potter dans un film de Wes Anderson et c'est très drôle !"

Michel Ciment : "On pourrait résumer le film à "une bourgade immobile, perdue dans le désert""

Le critique à Positif est d'accord avec ses camarades : "Je n'ai jamais marché vraiment dans le culte de ce réalisateur. Pour moi, il y avait un grand Anderson aux États-Unis, c'est Paul Thomas Anderson.

Mais toute une tendance de la critique française, parisienne surtout, a fait au contraire de Wes Anderson un génie. Et à mon avis, ça se dégonfle totalement, en particulier dans les deux derniers French Dispatch et celui-ci, qui ont d'ailleurs été tous les deux en compétition à Cannes et qui se sont s'écrasés. On pourrait résumer le film à "une bourgade immobile, perdue dans le désert". On est devant des vignettes, Wes Anderson est un miniaturiste et on voit le générique final qui est si interminable que ça lui a coûté des fortunes, d'effets spéciaux, pour rien. C'est vraiment très pathétique. Il doit vraiment être stupéfait du retournement de faveur parce qu'il a été trop surestimé. Faudra—t-il maintenant le défendre ?"

ECOUTER | Le Masque et la plume avec Astéroïd City