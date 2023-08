Cinéma jeunesse : quels films montrer aux enfants pour les aider à grandir ?

Le 7e art peut aider les enfants dans leur cheminement. Invitées de l’émission Grand bien vous fasse, la spécialiste de cinéma Laurie Cholewa, la psychologue familiale Clémence Prompsy et Nadege Roulet, de chez Benshi, un site de films pour enfants, ont donné au micro de Farida Bedredine dans l’émission Grand bien vous fasse leurs conseils.

"E.T" (1982) de Spielberg : pour s’entraîner à vivre des situations tristes

Laurie Cholewa est animatrice de télévision et de radio. Spécialisée dans le 7e art. Elle est l’autrice de 100 films coups de cœur à avoir vus avant 10 ans, aux éditions Albin Michel. Pour elle, « ce film est souvent l’une des premières émotions de cinéma. Il nous initie à l'amour, à l'amitié, à la différence et en même temps à la solitude. Si les effets visuels ont pu vieillir, on peut le revoir aujourd'hui. Il est terriblement d'actualité. C'est un bijou, c'est chef d'œuvre ». Co-autrice du livre des 100 coups de cœur, Clémence Prompsy est psychologue familiale spécialisée en éducation bienveillante : « Dan s E.T, quand l'extraterrestre monte, on est tous en larmes… Vivre des émotions sans vivre vraiment le traumatisme dans la réalité, est comme un jeu d'entraînement, et de souplesse à apprendre à être triste. »

"Rasta rockett" (1993) par Jon Turteltaub : pour apprendre à perdre et à ne pas être parfait

Clémence Prompsy : « Rasta Rockett, est un film que j'adore : il met tout le monde d'accord de 7 à 77 ans. Il véhicule de superbes idées de tolérance. On a beaucoup d’enfants qui ont du mal à perdre, à ne pas être parfaits, qui ne supportent pas de dépasser leur coloriage. Rasta Rockett nous montre comment on peut perdre et gagner à la fois, ou comment on peut être victorieux et avoir les honneurs en perdant et que l'entraînement fait partie de la vie qu'il faut recommencer. »

"Vice et versa" (2015) et "La reine des neiges" (2013) : pour apprendre et accepter et à maîtrises ses émotions

Clémence Prompsy : Vice et versa est bien sûr un incontournable pour les psychologues. C’est un film incontournable. La Reine des Neiges marche très bien pour montrer comment on maîtrise sa colère et ses émotions, puisque La Reine des neiges ne maîtrise rien du tout pendant tout le film, juste quand elle se calme et qu'elle décide en fait d'apprivoiser les choses avec plus d'amour qu'avec uniquement sa colère, elle arrive à faire des patinoires au lieu de tuer tout le monde. »

"Little Miss sunhine" (2006) par Jonathan Dayton et Valerie Faris : pour évoquer l’homosexualité, la drogue…

C’est un film assez drôle dont il faut accompagner le visionnage. L’héroïne a sept ans et passe sa vie à poser les questions « gênantes » : « Mais pourquoi il s'est ouvert les veines ? », « Mais pourquoi il aime un garçon ? »... Clémence Prompsy explique que ce film « permet d’évoquer des choses. Et si on n'a pas envie de parler d'homosexualité devant Little Miss Sunshine, on n'en parle pas, mais le film l’évoque, et donc on n'est pas obligé de mettre des mots. Ensuite, si les enfants posent des questions, il faut savoir répondre. »

Le roi et l’oiseau (1980) par Paul Grimault et Jacques Prévert : pour l'importance de la liberté

Nadège Roulet : « Ce film est une merveille. Il n’a pas pris une ride, et continue à émerveiller les enfants et les adultes. La grand force de ce film est de parler de liberté, d'amour, d'amitié, de désobéissance… Il permet d’aborder des questions plus compliquées comme la dictature, la tyrannie. Et il le fait avec beaucoup de poésie, celle de Prévert. »

Mais aussi :