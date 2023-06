Cinéma : Le Masque dit Wahou ! au film de Bruno Podalydès

Jérôme Garcin présente le film : « Wahou ! est un film à sketchs de Bruno Podalydès avec Karin Viard, Agnès Jaoui, Roschdy Zem, Denis Podalydès, bien sûr, même si c’est dans un petit rôle muet. Il y a Sabine Azéma et Eddy Mitchell, le couple du Bonheur est dans le pré… Catherine, c'est Karine Viard qui porte de grandes lunettes et le deuil de son compagnon. Et Horatio, c'est Bruno Podalydès lui-même qui a le flegme de Stéphane Plaza, son conseiller immobilier. Son unique objectif : qu’en visitant les maisons bourgeoises, les terrains piscinables de l’important Triangle d'or de Bougival, et qu'importe d'ailleurs s'il y a tout à refaire, qu'importe si la ligne de chemin de fer est en contrebas, que les acheteurs s'exclament "Wahou !" En moins de deux minutes. »

Charlotte Lipinska : « Un bonheur de comédiens »

La journaliste de Vogue est conquise : « Il y a une petite musique chez Bruno Podalydès que j'aime beaucoup. Une fantaisie et une douceur pas du tout dans l'air du temps. Ses personnages, il les aime. Il y a une douce poésie très touchante. Évidemment, il y a un effet de comique de répétition puisqu'entre cette grande maison bourgeoise de Bougival qui a vécu, donc un peu décrépie, et un petit T3 flambant neuf qui va être à louer, ce sont des visites qui se succèdent les unes les autres, d’où la notion de film à sketchs. Les scènes se répètent et c’est un peu inégal.

Mais moi, j'ai des bonheurs de comédien. Et si je ne devais citer qu’une scène, c'est un passage avec Florence Müller. Elle est une actrice de théâtre absolument géniale. Et là, elle joue une infirmière au bout du rouleau, en burn-out, dont on ne sait pas, à la respiration près, si elle va éclater en sanglots, ou embrasser Karin Viard. Le film, qui a beaucoup de charme, vaut rien que pour cette scène. »

Michel Ciment : « Un film très réussi de façon très modeste »

Le journaliste de Positif confirme : « Ce film n'était pas à Cannes, or il est vraiment réussi de façon très modeste. Je ne vois pas pourquoi le festival se priverait du plaisir d'une certaine comédie assez légère à la manière de la bande dessinée. Je pense que Cannes accepte tous les films de qualité.

Ce film m'a vraiment séduit. Il est directement issu de la lignée d’On connaît la chanson de Resnais dans lequel il y avait déjà des agents immobiliers. Il y a beaucoup d’acteurs très connus. Le personnage de Roschdy Zem qui joue le rôle d'un père intrusif, ou le personnage de Denis Podalydès qui joue un client mutique… Ils sont croqués avec un talent de dessinateur de bande dessinée. Le monde des agents immobiliers est un très beau sujet de comédie. Je trouve que le film est très réussi et dit beaucoup de choses sur la société. »

Xavier Leherpeur : « Wahou ! a un charme fou et est sans prétention »

Le critique à la 7e Obsession le reconnaît : « J'avais été un peu sévère avec le précédent film de Bruno Podalydès, Les Deux Alfred que j'avais trouvé trop ambitieux pour son sujet et trop mécanique, trop à la Tati. Moi, j’aime ce réalisateur quand il fait des scénarios vagabonds, comme dans Comme un avion, par exemple. Quand il suit un fil, soit géographique… Ici, ce sont les visites de ces appartements. Et là, je me régale. Il propose des écrins plutôt très bien mis en scène. Il y a une manière de gérer les espaces extrêmement intéressants. C'est frais, c'est léger, et un peu mélancolique. Le personnage de Karin Viard, récemment veuve, apporte quelque chose de triste, quelque chose d'affligé. Claude Perron est géniale, comme toujours. Mon sketch préféré est celui avec Karin Viard qui fait visiter un appartement moderne en train d'être peint par un jeune peintre qui n'arrête pas de commenter et de désavouer ses commentaires. Et ça l'énerve profondément. Wahou ! a un charme fou. Ça ne va pas plus loin que ça, mais ce film remplit remarquablement son office de distraire et d'émouvoir sans aucune prétention. »

Camille Nevers : « On est dans un univers de bédéphile »

La journaliste à Libération a noté qu’à « Un moment, Horatio, dit : L'art de l'agent immobilier, c'est d'enjoliver… Une penderie devient le dressing. On a l’impression que le petit pan de mur jaune repeint par l'ouvrier aspire la Vespa jaune de Karine Viard. Et on retrouve cette espèce d'univers de Tintin que Podalydès a toujours aimé. On est dans un univers de bédéphile et dans une modestie incomparable.

Je trouve que Podalydès a fait quelques films vraiment importants, dont la série Versailles, dont Comme un avion. J'aime beaucoup aussi Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé. Là, c'est un film mineur, mais c'est un film qui existe au milieu des gros films d'auteur. C'est le principe du film à sketches comme visite guidée dans plusieurs espaces, on fait rentrer des acteurs et en effet, les acteurs convoquent des univers qui vont de Resnais à Pascal Thomas. J'ai pensé à Chantal Akerman sur Demain, on déménage, ou même un film de Jean-Pierre Mocky qui pose la question de comment on prend un espace et comment on l'anime. »

