CINÉMA – Pourquoi faut-il se ruer voir « Suzume », le dernier film de Makoto Shinkai ?

Un magnifique conte initiatique, poétique, et fantastique

Alors qu’elle se rend à l’école à vélo, l’orpheline Suzume croise un beau jeune homme. Celui-ci lui demande le chemin des ruines. Quelques minutes après, la jeune fille, subjuguée, fait demi-tour pour se rendre aux anciens thermes. Sous l’ancien dôme de verre, se trouve une porte… Comme elle veut retrouver le garçon, elle appuie sur la poignée. Plus tard, elle apprend que Sôta Munakata est verrouilleur. Il ferme les portes pour éviter que les éléments souterrains, les daijins se déchaînent… Suite à une erreur de Suzume, Sōta est transformé en un objet du quotidien. En vivant avec lui de périlleuses aventures, l’adolescente va basculer dans un univers fantastique et grandir.

Un film courageux et émouvant sur le deuil et la mort

Suzume a été élevée par sa tante qui l'a recueillie à la mort de sa mère. Après l'amour dans Your Name, le prétexte de la science-fiction permet au réalisateur de parler du deuil. Des thèmes profondément humains. Jamais amenée de façon lourde, la thématique de la perte est présente en filigrane dans l’aventure de la jeune fille, la chaise de son enfance faisant office de fil rouge. Le film emmène Suzume à travers le Japon pour empêcher les tsunamis, mais aussi vers l’acceptation de son deuil.

Un film truffé de références

Ce film d’animation aborde des thèmes courants de la culture et du quotidien des Japonais. Les tsunamis, et les tremblements de terre apparaissent de façon métaphorique, mais aussi de manière très concrète au travers des alertes, que les habitants de l’archipel reçoivent sur leur téléphone… La géographie nippone est très présente grâce à une traversée du pays en shinkansen (le TGV nippon). Le mont Fuji, Kobé, Tokyo… Ces lieux emblématiques contribuent à ancrer les aventures dans un présent très réel, pour mieux s’en éloigner avec l’aspect fantastique.

"Suzume" de Makoto Shinkai - © 2022 "Suzume" Film Partners

Makoto Shinkai multiplie aussi les clins d’œil aux légendes japonaises présentes dans d’autres films comme ce serpent géant octocéphale et octocaudal nommé Yamata-no-Orochi. La lave qui gronde régulièrement évoque le Namazu, sorte de poisson-chat responsable des tremblements de terre dans la mythologie nippone. Un chat parfois maléfique rappelle Nekobasu dans Mon voisin Totoro ou le félin du manga Chi. Bref, avec Suzume, les amateurs de pop culture nippone sont en terrain connu. Les Japonais ne s’y sont pas trompés. Suzume a battu les blockbusters Marvel au box-office et a dépassé les 10 millions d’entrées dans l'archipel.

De magnifiques décors et de très belles musiques

Chez Makoto Shinkai, les décors et la musique participent de l’atmosphère poétique. Les paysages ruraux, les bords de mer, Tokyo… Mais surtout la nature, et les ciels magnifiques, qui rappellent ceux de Miyazaki. Aux manettes de la bande-son, la même équipe que pour Your name : le groupe pop japonais Radwimps dont les musiciens savent nous bercer pour nous emmener dans l’univers fantastique du réalisateur.