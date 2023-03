Cinéma - Quand Hugh Jackman s’est proposé à Florian Zeller pour jouer dans son film "The Son"

"The Son" raconte l’histoire de Nicholas, 17 ans qui semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils…

Une demande par mail

Florian Zeller raconte comment l’arrivée de l’acteur d’origine australienne, Hugh Jackman ("Wolverine", "X-Men") s’est faite : "J’avais écrit 'The Father' (2021) en anglais, car je voulais absolument le tourner avec Anthony Hopkins ("Le Seigneur des Agneaux", "Elephant Man", "Les Vestiges du jour"…). Mais pour "The Son", j’avais l’impression que cette histoire était une tragédie universelle. Je l’ai tournée à New York qui est pour moi, un peu le carrefour du monde…

La venue sur le film de Hugh Jackman s’est passée de façon un peu inattendue, en tous les cas, pas conventionnelle. J’étais en train de terminer l’adaptation de "The Son". Hugh Jackman est aussi acteur de théâtre et fait partie des comédiens mythiques de la scène new-yorkaise. C’est lui qui m’a écrit un mail. Il savait que je travaillais sur l'adaptation pour le cinéma de cette pièce de théâtre qu’il avait lue, et il avait vu mon précédent film.

Il me disait : "Si tu es déjà en contact avec un autre acteur, oublie ma lettre et je verrai ton film avec plaisir lorsqu’il sortira, mais si jamais, tu n’as pas encore décidé, laisse-moi dix minutes pour t’expliquer pourquoi c’est moi qui dois jouer le rôle du père".

Je n’étais pas très familier du cinéma de Hugh Jackman pour être sincère.

Une décision très rapide

Mais j’ai été très impressionné par son courage d’écrire une lettre comme celle-ci et par son humilité et son honnêteté. Je trouve très beau que quelqu’un d’important dans le cinéma américain comme lui garde sa capacité à suivre son instinct, et son cœur. Et qu’il l’exprime. C’était pendant la pandémie, on s’est "rencontrés" via zoom. C’était juste une prise de contact. Mais après quelques minutes, je me suis surpris à prendre la décision de l’engager si vite. Lui-même était étonné. Ce choix était purement intuitif. Je lui ai vraiment trouvé une beauté d’âme. Quand on le voit, on sent qu’il peut servir le rôle, qu’il veut bien faire."

