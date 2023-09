Cinéma - Que penser du "Grand chariot", le dernier film de Philippe Garrel ?

Avec les critiques Camille Nevers (Libération), Charlotte Lipinska (Vogue), Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles), Michel Ciment (Positif) et Jérôme Garcin (L'Obs).

La présentation du film par Jérôme Garcin

« Le Grand Chariot a reçu l'Ours d'argent de la mise en scène à la dernière Berlinale. C'est un film de Philippe Garrel, 75 ans, qui, après une enquête de Mediapart, vient d'être accusé par plusieurs comédiennes de gestes non consentis et de propositions sexuelles.

Le grand chariot désigne un théâtre de marionnettes d'une fratrie de marionnettistes composée de Louis Garrel et de ses deux sœurs, Esther et Léna Garrel. Le père est joué par Aurélien Recoing et la grand-mère qui a fabriqué les poupées par la très grande Francine Bergé. Sans compter la pièce rapportée, le peintre Peter, joué par Damien Mongin. Tout va bien dans la troupe jusqu'au jour où le père meurt d'une attaque et laisse ses enfants. C’est un film sur une famille fusionnelle. Il est question surtout de transmission.

Et je rappelle que Maurice Garrel, le père de Philippe, le grand-père de Louis et de ses sœurs, a été marionnettiste, avant de devenir comédien. »

Jean-Marc Lalanne : « Un film d’un réalisateur en pleine possession de ses moyens, mais on ne peut faire abstraction du contexte »

Le journaliste aux Inrocks n’a pu faire abstraction du contexte du film : « C'est assez complexe. J'ai vu le film assez récemment et je n'arrivais pas vraiment à m'extraire de ce contexte des révélations de l'enquête de Mediapart. Elles ont affecté ma perception et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable d'essayer de l'évacuer.

C'est d’autant plus dur que l’œuvre de Philippe Garrel est un cinéma extrêmement personnel et autobiographique. Les enfants du personnage du chef de troupe sont ses propres enfants. Le grand chariot est un film qui parle de la représentation, et de comment on fabrique un spectacle. Son film est son plus beau film en termes de mise en scène depuis une dizaine d'années. Le réalisateur retrouve la couleur et ce qu’il en fait est vraiment très beau.

Quelque chose se qualifie un peu dans sa manière dont l'œil retrouve un vrai cinéma et le film a une ampleur. Les vies des personnages s'entrecroisent de manière à la fois très fluide et très ample. Mais comme le film parle de la représentation, de bienveillance, d'entraide et de transmission… Cela produit un choc avec ces accusations. J'ai vu le film dans un état de perplexité ou de malaise, tout en trouvant que j'avais quand même un très grand metteur en scène et qu'il est plutôt là en pleine possession de ses moyens, ce qui n'était pas le cas dans ces trois ou quatre derniers films. »

Camille Nevers : « Je ne l’ai pas vu, en solidarité avec les femmes qui l’accusent »

« Il faut marquer le coup. Par solidarité avec Clotilde Hesme, Anna Mouglalis, Laurence Cordier, et celles qui ont pris la parole anonymement pour dire qu'il y a des auteurs autoritaires dans le cinéma, j'ai décidé de ne pas aller voir le film. Les comédiennes qui, en plus ont fait des vidéos depuis… Et puis ce silence ! Les actrices disent que le milieu du cinéma n'a pas donné suite à l'enquête Mediapart. Il faut savoir marquer le coup de dire non à certains, pour certains films, L'art pour l'art, c'est gentil, mais à un moment donné, je pense que politiquement, des choses sont à poser clairement. Libération a parlé du film avec la même vision que celle de Jean-Marc Lalanne : une vision du film entachée. Il y aurait par ailleurs dans le film un personnage antipathique qui poserait problème sur l'autofiction possible de Garrel. »

Michel Ciment : « J’attends une décision de justice, et ce film est remarquable »

Le critique à Positif explique : « Moi, ça me gêne beaucoup ces enquêtes, ou pseudo-enquêtes, sans preuves véritables, sans jugement. J'attends que la justice se décide, donne un verdict après une enquête approfondie. Je suis gêné de plus en plus que les journaux fassent passer les accusations formulées par certains, niées par l'auteur, mais qui tiennent lieu de compte-rendu de justice…

Alors que Jérôme Garcin et Camille Nevers interviennent en précisant « Philippe Garrel ne nie pas qu’il a abusé et s’est excusé », Michel Ciment poursuit : « Par exemple, Woody Allen aussi, n'a été accusé par personne, sauf par son ex-femme. Il est interdit aux États-Unis, et n'a pas le droit de montrer ses films. C’est révoltant de constater que la justice décide deux fois de l’innocenter totalement, mais qu'on continue à l'ostraciser. C’est triste.

J'ai trouvé ce film de Garrel extrêmement remarquable, tout à fait dans la continuité de son travail. C'est quelqu'un qui a toujours lié son vécu à lui avec ses sujets de films, mais en même temps jamais aussi explicitement, puisqu'il parle effectivement du métier de son grand-père, il fait jouer trois de ses enfants dans le film. Le grand chariot est un film d'une extrême pureté, d'une extrême sobriété. Le personnage, par exemple, de Louis Garrel qui finalement cesse le métier de marionnettiste parce que ça infantilise, ça le fait rester dans l'enfance et il a envie de devenir adulte. C'est un sujet très passionnant, donc je défends ce film. Et comme l'œuvre de Garrel en général, qui a fait une succession de très beaux films depuis une vingtaine d'années

Charlotte Lipinska : « On ne peut pas regarder ce film qu'avec un regard de cinéphile »

La journaliste à Vogue donne son sentiment : « J’ai vu Le grand chariot. Comme Jean-Marc, je trouve que le film a beaucoup de qualités et c'est compliqué de le regarder avec un regard purement cinéphile. On ne peut pas s'extraire de ce contexte-là. Même si, contrairement aux films précédents de Garrel, la thématique du film tourne autour des questions de transmission, d'héritage, de la difficulté de s'émanciper au sein d'une famille.

On n'est pas dans un rapport amoureux ou sexualisé tel que ça l'a été dans les films précédents ou là, ça aurait été vraiment très problématique. Le film Le Grand Chariot parle d'autres choses et on aura vite compris qu'effectivement, cette famille de saltimbanques, d'artisans, de la marionnette, c'est la métaphore d'un monde d'hier qui, petit à petit, s'effrite. Moi, je trouve qu'il y a des scènes très jolies et merci Francine Bergé d'être là dans le film parce qu'à partir du moment où elle en disparaît, je trouve que le film perd beaucoup de sa saveur et que par ailleurs, toutes les affres de la création du peintre, la pièce rapportée pour le coup, ne marchent pas du tout. »

