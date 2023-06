Cinéma : Trois bonnes raisons d’aller voir "Marcel le coquillage" avec ses chaussures

Un coquillage haut comme trois pommes qui vit avec sa grand-mère dans une grande maison voit sa tranquillité perturbée par un humain. Ce locataire arrivé par Airbn’b a posé ses valises le temps de régler un problème de divorce. Il va finir par faire un documentaire sur Marcel pour l’aider à retrouver sa famille.

Trois raisons d'aller voir ce film à la forme originale, qui mêle stop motion (animation de figurines image par image) et prises de vues réelles.

Un personnage émouvant

Marcel est attachant. Seul, avec sa grand-mère (la voix très évocatrice d’Isabella Rossellini), le petit crustacé a recours à d’ingénieuses trouvailles pour se faciliter la vie. Il se sert d’une balle de tennis pour se déplacer plus vite, il a recours à un semainier à pilule pour ranger ses provisions, et quand il joue d’un instrument, il souffle dans une pâte crue en forme de tire-bouchon…

Sa vie est identique à celle de n’importe quel humain… À ce détail près que le bulot est orphelin. Il parle de ses émotions, de ses regrets, et de sa tristesse d’avoir vu partir sa famille, et c’est très émouvant. Tout comme, lorsqu’il se prépare à se défendre d’éventuels intrus avec un clou ou quand il découvre depuis les hauts de la ville l’immensité du monde.

Une histoire en prise avec le monde contemporain

Marcel le coquillage nous parle d’aujourd’hui. La forme du film nous rappelle les documentaires en immersion chez les êtres humains. Autre élément très contemporain, le recours plus vrai que nature, aux réseaux sociaux pour lancer un appel afin que Marcel sorte de sa solitude, ou la demande de consentement à être filmé.

Un succès venu du web

Marcel le coquillage avec ses chaussures, un succès venu de YouTube. À l’origine de ce film, une blague du réalisateur Dean Fleischer-Camp : parler avec une voix de canard, et faire un court-métrage à l’arrache pour un copain. Cela a donné des vidéos sur YouTube qui mêlent comédie et gravité en évoquant déjà la mort, le deuil et la disparition. Ces mini-films ont rencontré un grand succès, et conduit à la création d'une communauté de fans. Un groupe qui ne devrait pas être déçu du passage au grand format tant ce conte initiatique est bouleversant.

Marcel le coquillage (avec ses chaussures), un film de Dean Fleisher Camp avec Jerry Slate en salles le 14 juin