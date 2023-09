Cinémas, trains... Les punaises de lit colonisent-elles les espaces publics ?

Si la SNCF conteste toute infestation de ses trains par des punaises de lit - "aucune présence n'a été confirmée", assure la compagnie ferroviaire - elle n'en reste pas moins vigilante sur la question. Après plusieurs tweets excédés de voyageurs signalant la présence d'insectes ressemblant à ces parasites très invasifs, l'entreprise a dû multiplier les réponses à ces interpellations, expliquant suivre un traitement préventif régulier.

La SNCF assure qu'elle suit scrupuleusement son protocole strict de désinfection dans les TGV : "Un traitement préventif tous les 60 jours, d'un nettoyage approfondi, de pose de pièges spécifiques et de gels anti-nuisibles dans des zones non accessibles aux clients, de vaporisation d’insecticide dans toutes les voitures et si besoin, de la pose de poudre de diatomée dans les zones d’humidité", assure la compagnie à France Inter. En cas de présence persistante de nuisibles, la SNCF contrôle la rame "tous les 15 jours pendant 1 mois minimum, avec contrôle de la rame toutes les semaines". En cas de signalement d’une présence plus importante de nuisibles, "la rame est sortie du service commercial" souligne l'entreprise.

Davantage de punaises de lit dans des lieux publics

Un traitement préventif qui a du sens, puisque le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières années. "Les infestations en France ont commencé dans les années 2005-2008", estime le Dr Pascal Delaunay, parasitologue et entomologiste au CHU de Nice. "Depuis les années 2018-2020, cela a commencé à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur", constate-t-il, "et depuis, la prise de territoire de la punaise de lit se fait sur des lieux de plus en plus atypiques, c'est à dire non plus dans un logement, mais dans des parties communes, des espaces publics."

Les punaises, pourtant plutôt sédentaires, "peuvent parcourir quatre à huit mètres par jour" pour trouver à se nourrir, selon le Dr Delaunay. Elles se déplacent surtout dans les vêtements, bagages, peuvent se nicher dans des meubles, ou des tableaux ; ce sont les déplacements humains qui font qu'elles trouvent de nouveaux terrains à investir, pour trouver à se nourrir du sang humain.

Les transports, des lieux plus exposés

Parmi les lieux les plus à risque, on retrouve les hôtels, hôpitaux, les cinémas, les transports, en somme "tous les lieux où on se pose, et où on se repose", résume Pascal Delaunay. Ces lieux publics "ont toujours été exposés, car il leur faut un petit temps d'attente pour s'échapper de nos vêtements ou de nos valises", souligne le médecin. "C'est pour cela que c'est devenu un insecte plutôt nocturne, mais c'est surtout notre repos qu'elle aime."

La période estivale est également propice à leur prolifération. "La punaise de lit n'a pas de saisonnalité, mais c'est nous qui en avons une : nos déplacements augmentent effectivement en été, donc elle se déplace en fonction de cela", explique le parasitologue, pour qui cette prolifération risque de ne pas s'arrêter en si bon chemin. "Il va falloir que les structures publiques comprennent que même si au départ c'est un problème privé, maintenant elles peuvent être infestées, donc tous les lieux qui reçoivent du public vont devoir savoir comment lutter contre les punaises de lit", juge Pascal Delaunay.