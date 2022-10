Cinemed, du 21 au 29 octobre 2022

Chaque année, le festival International du Cinéma Méditerranéen se tient à Montpellier. Les cinémas de tous les rivages de la Méditerranée s'y côtoient !

Le rendez-vous annuel des meilleures productions méditerranéennes avec de nombreux films projetés et des invités de la profession du cinéma.

Au programme, projections de courts et longs métrages, de documentaires et de films d'animations, des soirées spéciales et thématiques, des avant-premières, des invités de renom (acteurs, producteurs...), des animations jeune public, des rencontres, des expositions...

► Le lancement du festival aura lieu avec la projection en avant-première du film L’immensità de Emanuele Crialese vendredi 21 octobre au Corum – Opéra Berloz à 20h30…

L immensita - Emanuele Crialese / Pathé

…tandis que la soirée de clôture vous proposera Les Cyclades de Marc Fitoussi samedi 29 octobre avec dès 19h la cérémonie du palmarès toujours au Corum - Opéra Berlioz.

Les Cyclades de Marc Fitoussi - Chloe-Kritharas

► Pour la toute première fois, c’est un couple qui présidera le jury de Cinemed - Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier : Eric Cantona et Rachida Brakni.

Lui, footballeur né à Marseille, adulé outre-Manche, s’est révélé être un acteur remarquable ; elle, née de parents algériens, douée autant pour la musique que le cinéma, pensionnaire de la Comédie française, s’est vite imposée en tant que comédienne et réalisatrice.

Rachida Brakni et Éric Cantona, Présidents du jury de l’Antigone d’or - Éric Catarina.

► Cinemed vous propose une rétrospective Francesco Rosi, cinéaste napolitain qui aurait eu 100 ans cette année, autour de son œuvre engagée.

Rosi n’a de cesse de combattre les clichés et les mythes, de ne pas proposer qu’une simple photographie du réel. Témoin impitoyable de la société italienne, Francesco Rosi a dénoncé l’affairisme immobilier dans Main basse sur la ville (1963), le banditisme mafieux dans Lucky Luciano (1973). Ainsi ses films traitent souvent de la mafia comme dans Le Défi (1958), L’Affaire Mattei (1972, Palme d’or au festival de Cannes) et Cadavres exquis (1976) ou encore l’exil dans l’Italie fasciste avec Le Christ s’est arrêté à Eboli (1979). Homme de spectacle, il réussit également l’adaptation de l’opéra de Bizet, Carmen (1983).

Le Christ s’est arrêté à Eboli de Francesco Rosi - Gaumont

► Vous pourrez aussi découvrir des films en avant-première dont :

Les Repentis de Icíar Bollaín (Espagne, 2022, 1h56) avec Blanca Portillo, Luis Tosar.

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve d’un homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, elle reçoit une demande inhabituelle : l’un des auteurs du crime a demandé à lui parler dans la prison où il purge sa peine. Sam 22 oct. 16h Cinéma Diagonal. En présence d’Icíar Bollaín, réalisatrice

Les Repentis - Icíar Bollaín

► Cinemed c’est aussi la présentation de séries avec par exemple :

Esterno Notte de Marco Bellocchio (Italie, 2022, 5 h 23) avec Fabrizio Gifuni, Toni Servillo, Daniela Margherita Buy.

1978, l’Italie est déchirée par une guerre civile. D’un côté les Brigades Rouges, la principale organisation terroriste armée d’extrême gauche, et de l’autre l’État. Pour la première fois dans l’histoire d’un pays occidental, un gouvernement soutenu par le Parti communiste est sur le point d’arriver au pouvoir par une alliance avec le bastion du conservatisme italien, la Démocratie chrétienne (DC). Aldo Moro, Président de la DC, principal partisan de cet accord est enlevé par les Brigades Rouges le jour où la nouvelle formation gouvernementale prête serment. Sa détention durera 55 jours : 55 jours d’espoir, de peur, de négociation, d’échecs, de bonnes intentions et de coups tordus. 55 jours au bout desquels son corps est retrouvé dans le coffre d’une voiture à Rome, à mi-chemin du siège de la DC et celui du PCI.

Esterno Notte de Marco Bellocchio - séance spéciale série @ARTE

► Cinemed, pour sa 44e édition, se réjouit d’accueillir des invités aux parcours exceptionnels.

Le réalisateur franco-tunisien Abdellatif Kechiche.

En 7 longs métrages, il construit une œuvre magistrale où son don pour la direction d’acteurs révèle une nouvelle génération de comédiens. Son cinéma capte avec intensité les problématiques de nos sociétés, la jeunesse, l’immigration, la clandestinité, la banlieue.

Mektoub My Love : Canto Uno marque un tournant dans sa carrière. Encensé pour son exigence artistique et ses choix audacieux, Kechiche est parfois décrié pour les mêmes raisons.

Mektoub My Love Canto Uno - Abdellatif Kechiche

La documentariste Simone Bitton

Son travail témoigne d’un engagement humain et professionnel pour une meilleure appréhension de l’actualité, de l’histoire et des cultures d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Son engagement est aussi celui de la rigueur formelle et du regard personnel assumé. Cinemed vous présente entre autres Ziyara (2020), road movie-pèlerinage au pays natal à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.

Ziyara - Simone Bitton

Et de nombreux autres invités…

► La nouvelle génération du cinéma géorgien sera également représentée.

Entre les deux chaînes du Caucase et les rives de la mer Noire, dans ce courageux pays de quatre millions d’habitants dont l’indépendance a été souvent remise en cause, un cinéma étonnant, audacieux, dénonçant sous la forme de fables les absurdités du monde a toujours existé et se poursuit avec une nouvelle génération de cinéastes.

Au programme, fictions, documentaires, courts métrages et quatre classiques du cinéma géorgien en copies restaurées choisis et présentés par les jeunes réalisateurs.

Dede de Mariam Khatchvani (Géorgie/Qatar/Irlande/ Pays-Bas/Croatie, 2016, 1 h 37 mn) avec George Babluani, Natia Vibliani, Girshel Tchelidze. Nous sommes en 1992. La jeune Dina vit dans un village de montagne isolé, où la vie est strictement régie par des siècles de traditions. Le grand-père de Dina a promis cette dernière en mariage à David, qui rentre de la guerre. Mais à ses côtés revient également Gegi, le séduisant frère d’armes de David, dont Dina tombe éperdument amoureuse.

Dede - Mariam Khatchvani

Toute la programmation du festival Cinéma Méditerranéen Montpellier ICI ** !**