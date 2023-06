Cinq ans après le changement de nom, le sparadrap du "Front" colle toujours au RN

Cinq ans après son changement de nom, le débat agite la classe politique sur la façon de lutter contre le Rassemblement National. Faut-il ou non ramener le parti à son passé ? Mercredi, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne fallait plus combattre le RN avec des arguments historiques ou moraux. "Je pense que dans nos démocraties, on ne peut plus battre l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux d'abord parce que cette extrême droite s'est transformée", a précisé le chef de l’État. Pourtant, il continue d'appeler le parti de Marine Le Pen, le "FN", pour le renvoyer a ses origines.

Une stratégie revendiquée par ses opposants

Désigner le Rassemblement national par son ancien nom, pour le renvoyer à ses origines, et à Jean-Marie Le Pen, c'est une stratégie politique fréquemment utilisée par le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, par certains députés de gauche, ou encore par le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui assume ce choix. "Oui je dis FN, Front national, car rien n'a changé. On peut changer l'enseigne, on peut changer la vitrine, mais les idées, racistes et xénophobes, sont exactement les mêmes. Aujourd'hui c'est un parti qui se déguise. Et ils ont des talents pour le marketing." Xavier Bertrand poursuit : "Moi je le vois au sein du Conseil régional, il y en a qui pense toujours la même chose, et même s'ils ne sont plus sur le devant de la scène, ils sont toujours là."

Impact zéro sur l'électorat ?

Au RN, la pratique agace, sans inquiéter. Laurent Jacobelli, le porte parole du parti réplique : "Ceux qui ont tout raté, qu'ils soient au gouvernement ou à l'extérieur du gouvernement, détestent en général ceux qui ont le vent en poupe. Moi quand je suis en circonscription, les gens me parlent d'inflation, de retraites, du coût de l'électricité et de l'essence, y en a pas un qui me demande si le changement de nom s'est bien passé."

Il y a un faible impact sur l'électorat, c'est en tout cas ce que constate Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême-droite, surtout quand les élus locaux sont trentenaires et arrivés récemment au RN. Le politologue observe aussi, depuis des années, la difficulté des pouvoirs en place à discréditer le parti lepéniste : "Le problème est extraordinairement compliqué ! C'est à dire qu'on a en 1987 un Jean-Marie Le Pen qui déclare que les chambres à gaz sont un détail. Et que se passe-t-il ? En 2002, le même Jean-Marie Le Pen se retrouve au second tour de l'élection présidentielle." Xavier Bertrand le concède, ce sont surtout "les résultats concrets" qui pourront faire reculer le RN. "Si un responsable apporte des solutions, ces électeurs se tourneront vers lui."